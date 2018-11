5 Tricks, um wirklich Geld zu sparen

Du könntest Geld sparen, indem du nur Katzenfutter isst oder dir den Zahnarzt sparst, aber du solltest vielleicht keines von diesen beiden Optionen ausprobieren. Es ist möglich, Geld zu sparen, indem man auf Dinge verzichtet, die man liebt, aber das ist in der Regel auch keine gute Idee.

Stattdessen sollte man vernünftige Sparmaßnahmen durchführen, seine Ausgaben verstehen und mehr auf sein Geld achten. Du musst nicht alles opfern, was du liebst, oder anfangen, dir selbst die Haare zu schneiden. Es gibt für alles eine vernünftige Lösung.

1. Ein Budget haben

Es ist sehr schwer, Geld zu sparen, wenn man nicht weiß, wohin das Geld fließt. Dein Budget muss nicht zu kompliziert sein, aber du brauchst eines. Fange mit großen Ausgaben an (Miete/Hypothek, Autokredit, Studienkredit, usw.) und gehe dann zu den kleineren Ausgaben über. Es ist in Ordnung, einige Artikel in einer Kategorie zu gruppieren, wie z. B. „Essen gehen“, aber je mehr Details du hast, desto einfacher wird es sein, Entscheidungen darüber zu treffen, was gekürzt werden kann.

2. Unnötiges eliminieren

Wenn du dir dein Budget ansiehst, wirst du vielleicht erkennen, dass du Geld für Dinge ausgibst, die dir egal sind. Die Faulheit kann dazu führen, dass du jeden Tag einen Kaffee für 5 US-Dollar kaufst, wenn du mit dem Kaffee aus der Kaffeekanne im Büro genauso glücklich bist. Vielleicht zahlst du für Fernsehkanäle, die du nicht schaust oder du kaum nutzt. Wenn dir das nicht so wichtig ist, dann sind das Stellen, an denen du die Ausgaben kürzen kannst.

3. Dinge länger besitzen

Wenn du eine monatliche Autozahlung von 300 US-Dollar hast und dein Auto ein weiteres Jahr nach Beendigung des Darlehens behältst, sind das 3.600 US-Dollar in deiner Tasche. Die Einsparungen werden nicht so großartig bei kleineren Produkten ausfallen, aber wenn du deine Winterstiefel eine weitere Saison trägst oder mit dem Kauf einer neuen Couch wartest, kannst du etwas mehr Geld sparen.

4. Einige Dinge nicht so häufig machen

Geld zu sparen bedeutet manchmal, auch etwas zu opfern. Das bedeutet nicht, dass man die Dinge ganz aufgeben muss. Wenn du zum Beispiel oft im Restaurant isst, kannst du überlegen, das 25 % seltener zu tun. Das Gleiche gilt für deine Reise- und Unterhaltungsausgaben. Gib nicht auf, was du liebst, sondern tu es einfach ein bisschen weniger.

5. Sparen automatisieren

Es ist schwer, Geld auszugeben, das nicht auf deinem Girokonto ist. Richte eine automatische wöchentliche oder monatliche Überweisung von deinem Hauptkonto auf ein Brokerage-Konto (oder ein Sparkonto) ein. Selbst kleine Geldbeträge können schnell größer werden, wenn man kontinuierlich investiert und automatisch spart.

Es sind viele kleine Dinge

Alles oben Genannte setzt voraus, dass es deinen Finanzen von Anfang an gut geht. Wenn das nicht der Fall ist oder du große Pläne hast (wenn zum Beispiel für eine Anzahlung auf ein Haus sparst), musst du vielleicht etwas (oder viel) strenger mit dir selbst sein, um deine Ziele zu erreichen. Für Menschen in guter finanzieller Verfassung wird das Sparen jedoch einfacher, indem man viele kleine Änderungen vornimmt — einige davon merkt man vielleicht nicht mal.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 12.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.