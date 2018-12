5 Tricks, um tatsächlich Geld zu sparen

Geld zu sparen ist wichtig, um so ziemlich alle Ziele zu erreichen, vom Kauf eines Hauses über den Aufbau einer Notfallreserve bis hin zur stressfreien Pensionierung. Leider ist das Sparen manchmal gar nicht so einfach – besonders wenn du nicht weißt, wo du zusätzliche Mittel finden kannst, um sie zur Verfügung zu stellen.

Die gute Nachricht ist, dass es bewährte Möglichkeiten gibt, den Betrag, den du regelmäßig sparst, zu erhöhen. Folgende fünf Tricks helfen dir, deine Ersparnisse aufzufüllen, damit du große Dinge mit deinem Geld machen kannst, anstatt es einfach auszugeben.

1. Achte auf die großen Dinge

Manchmal ist es unmöglich, Geld zu sparen, weil das gesamte Geld für die Bedürfnisse des Lebens draufgeht. Dazu kann es kommen, wenn du dich zu sehr darauf konzentriert hast, hohe Kosten zu bestreiten.

Obwohl du immer den Gürtel enger schnallen kannst, wirst du wahrscheinlich nicht genug Reserven haben, um eine spürbare Menge zu sparen, wenn dein Haus oder Auto zu teuer ist. Deshalb empfehlen die meisten Experten, nicht mehr als 30 % des Einkommens für Wohnen auszugeben. Was Autos betrifft, ist der Wunsch, ständig neue Autos zu fahren, ein sicherer Weg, das Sparen unmöglich zu machen.

Wenn du ein Haus hast, das zu viel kostet, erwäge eine bescheidenere Alternative, einen Mitbewohner oder ein Listing deines Hauses auf AirBNB. Wenn du einen Autokredit hast, bezahle ihn so schnell wie möglich ab und verwende den entsprechenden Betrag danach für dich selbst. Fahre dein Auto so lange wie möglich, dann bezahle bar für ein erschwingliches neues und spare gleichzeitig, was du ausgegeben hättest, wenn die Neuanschaffung früher gekommen oder teurer ausgefallen wäre.

Der wichtige Punkt ist, die Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten. Wenn du dadurch viel Geld übrig hast, ist es einfach, etwas davon zu sparen.

2. Mache das Sparen zum Vergnügen

Sparen muss keine Mühsal sein – du kannst es zu einem Spiel machen.

Fordere deinen Partner heraus, zu testen, wer von euch die meisten Tage im Monat zusammenbekommt, an denen er keinen Cent ausgibt. Oder setze dir selbst Sparziele und finde einen lustigen Weg, um deinen Fortschritt zu verfolgen. Füge etwa jedes Mal einem Lego-Turm einen weiteren Stein hinzu, wenn du 100 US-Dollar sparst.

Welcher Ansatz auch immer für dich funktioniert – wenn du einen Weg findest, das Sparen zu genießen, wirst du viel motivierter sein, als wenn du ständig das Gefühl hast, dass du etwas opferst.

3. Vereinfache den Prozess

Sparen kann sich wie eine Menge Arbeit anfühlen. Die meisten Finanzexperten raten dazu, streng ein Haushaltsbuch zu führen. Eine Haushaltsbuchhaltung ist notwendig, wenn du keine Kontrolle über deine Ausgaben hast. Aber für einige fühlt sich das Leben mit einem Haushaltsbuch wie eine Diät an – es ist so restriktiv, dass man versucht ist, zu betrügen.

Die gute Nachricht ist, dass man nicht für jeden Dollar die Buchführung bemühen muss. Du musst lediglich das Sparen zu einer Priorität machen. Wenn du zuerst feste Ausgaben bezahlst und genug Geld für deine Zukunft zurücklegst, gibt es keinen Grund, warum du nicht mit dem Rest deines Geldes tun kannst, was immer du willst.

Das funktioniert natürlich nur, wenn man sich nicht verschuldet! Aber wenn du ohne Haushaltsbuch nicht innerhalb deiner Möglichkeiten leben kannst, kannst du den Prozess trotzdem vereinfachen, indem du die Kategorien des Haushaltsbuches erweiterst.

Du kannst ein Haushaltsbuch nach der Aufteilung 50-30-20 verwenden, anstatt jeden Dollar zu berechnen. Dieses Buch beinhaltet lediglich die Begrenzung der Fixkosten auf 50 % der Einnahmen und deine Bedürfnisse auf 30 %, so dass die restlichen 20 % für Ersparnisse reserviert sind.

Du kannst sogar den Prozess vereinfachen, der sicherstellt, dass du dich an dein Haushaltsbuch hältst. Apps können dir helfen, Ausgaben für verschiedene Kategorien zu verfolgen, oder du kannst das Kuvertsystem verwenden und bestimmte Gelder in Kuverts für jede Art von Ausgaben stecken. Du musst nicht manuell verfolgen, wohin dein Geld fließt, denn wenn das Geld im Umschlag weg ist, weißt du, dass dein Budget in dieser Kategorie für den laufenden Monat erschöpft ist.

4. Automatisiere deine Einsparungen

Hast du Schwierigkeiten, deine Sparziele zu erreichen, weil immer etwas auftaucht, das du lieber mit dem Geld machen würdest? Wenn du dich darin wiedererkennst, machst du dir das Sparen nur unnötig schwer, indem du dich zwingst, immer wieder eine Entscheidung zu treffen.

Aber du musst dich nicht zwingen, jeden Monat Geld aufs Sparkonto zu überweisen. Stattdessen solltest du den Prozess automatisieren. Richte deine Konten so ein, dass das Geld bei jedem Gehaltseingang automatisch auf dein Sparkonto überwiesen wird. Das geht bei der Bank oder deinem Depot ganz einfach. Überweise das Geld automatisch, sobald du es hast.

Wenn Geld direkt in deine Ersparnisse fließt, musst du nicht zwischen Sparen und Ausgeben wählen – es ist bereits dort, wo es sein muss. Du kannst auch andere monatliche Zahlungen automatisieren, z. B. deine Hypothek und Kreditkartenrechnung. Die Automatisierung macht es einfacher, ohne ein detailliertes Haushaltsbuch zu leben, denn du weißt, dass alles Geld, das auf deinem Konto bleibt, dir zur freien Verfügung steht.

5. Steigere deine Einnahmen

Schließlich ist eine der besten Möglichkeiten, mehr zu sparen, mehr zu verdienen. Wenn du 500 US-Dollar pro Monat sparen musst, um deine finanziellen Ziele zu erreichen, ist das viel einfacher, wenn du 5.000 US-Dollar verdienst, als wenn du 1.500 US-Dollar verdienst.

Es gibt keine Begrenzung, wie viel du verdienen kannst, um deine Sparquote zu erhöhen – und es gibt viele Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Du könntest um eine Gehaltserhöhung bitten, wenn du schon eine Weile bei deinem Unternehmen bist, nach einem besser bezahlten Job suchen oder einen Nebenjob annehmen.

Wenn du anfängst, mehr zu verdienen, lass das zusätzlich Geld direkt in die Ersparnisse fließen und lebe von den bisherigen Einnahmen. So gewöhnst du dich nie an das zusätzliche Geld und das Sparen ist mühelos.

Geld sparen muss nicht schwer sein.

Sparen muss nicht schwierig sein. Die Umsetzung eines dieser Tricks kann dir helfen, deine Einsparungen erheblich zu erhöhen – und du wirst dir später danken, wenn du das Geld hast, das du brauchst, um großartige Dinge in deinem Leben zu vollbringen.

Dieser Artikel wurde von Christie Bieber auf Englisch verfasst und am 03.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.