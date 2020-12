5 Tricks für erfolgreiches Investieren in 2021

Du möchtest in 2021 erfolgreich investieren? Oder sogar noch erfolgreicher als im Börsenjahr 2020? Falls ja, dann bist du garantiert nicht alleine. Foolishe Investoren schauen stets, wie sie sich und ihre Performance verbessern können.

Darum lass uns am besten gar nicht groß drum herumreden, sondern direkt schauen, wie du erfolgreicher im Börsenjahr 2021 investieren kannst. Fünf Tricks möchte ich dir heute an die Hand geben.

1. Bleib in deinem Kompetenzkreis

Ein erster, möglicherweise bereits sehr wegweisender Trick definiert deinen persönlichen Ansatz. Du hast bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten oder auch Fachwissen. Das zu nutzen ist sehr wesentlich, um erfolgreich zu investieren und Chancen und Risiken abschätzen zu können. Oder wenn wir es anders ausdrücken: Du besitzt deinen Kompetenzkreis und es ist definitiv ratsam, innerhalb dieses Kreises zu bleiben.

Wenn du dich auf andere Chancen einlässt, deren Chance-Risiko-Potenzial du nicht so gut einschätzen kannst, könntest du natürlich trotzdem belohnt werden. Oder aber deine Investitionen gehen in die Hose, weshalb du solche Wagnisse vielleicht lieber meiden solltest.

2. Halte es einfach

Ein zweiter Trick, der nicht unbedingt die Aktienauswahl betrifft, könnte außerdem sein, es einfach zu halten. Einzelne Aktien zu analysieren und die besten Chancen gegeneinander abzuwägen kann zwar vielversprechend sein. Allerdings erfordert das Zeit und Hingabe. Wenn du eines von beiden nicht aufbringen kannst: Lass es einfach und halte es einfach.

Auch kostengünstige Indexfonds oder ETFs können attraktive Alternativen sein. Sie besitzen des Öfteren und vor allem langfristig orientiert ein sehr solides Renditepotenzial. Keine Frage: Es ist keine Schande, auf solche Mittel zu setzen. Ja, sogar möglicherweise auch für aktive Investoren eine Möglichkeit, zu investieren. Zumindest regelmäßig mithilfe von Sparplänen, auch um einen Vergleichswert für die eigene Aktienauswahl zu erhalten.

3. Achte auf günstige Chancen

Ja, der DAX und der S&P 500 stehen weiterhin hoch. Das kommende Börsenjahr 2021 könnte daher eines werden, in dem ein Stichwort wieder wichtiger wird: die Bewertung. Beziehungsweise der Preis, den du zahlst. Oder auch die Sicherheitsmarge.

Es ist eigentlich nie verkehrt, auf solide, starke und etablierte Unternehmen zu einem attraktiven Preis zu setzen. Insbesondere mit der hohen Bewertungslage könnte es wieder clever werden, sich auf die Grundpfeiler des erfolgreichen Investierens zu besinnen.

4. Nutze Chancen, wenn sie sich ergeben

Es ist jedoch weiterhin ratsam, aufmerksam zu bleiben. Wenn die Märkte volatil werden oder stark korrigieren, gib fein acht. Foolishe Investoren wissen, auch mit Blick auf den letzten Crash: Das ist ein idealer Zeitpunkt, um trend- und wachstumsstarke Aktien zu erwerben. Das ist das Fundament, um langfristig marktschlagende Renditen zu generieren.

Chancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben, ist ein wichtiges Erfolgsmerkmal Foolisher Investoren. Daher fürchte den nächsten Crash nicht und warte auch nicht unbedingt auf einen solchen. Aber wenn sich die Chance ergibt, ergreife sie. Idealerweise mit hohen Mitteleinsätzen und nicht nur mit kleineren, bedächtigen Investitionen.

5. Denk nicht in der Jahresfrist

Zu guter Letzt solltest du außerdem nicht allzu sehr das kommende Börsenjahr 2021 ins Visier nehmen. Auch das ist bloß ein Zeitraum von zwölf Monaten. Für das Foolishe, erfolgreiche Investieren eher ein kurzer Zeitraum, in dem zwar viel passieren kann. Allerdings auch eine ganze Menge Unwesentliches.

Langfristig orientiert zu bleiben ist daher weiterhin wichtig und ein Erfolgskriterium. Halte daher daran fest, egal ob es schwierig wird. Oder auch, wenn das Börsenjahr 2021 wieder viel weniger volatil werden sollte.

Erfolgreich investieren in 2021!

Du möchtest erfolgreich investieren in 2021? Falls ja, dann beherzige die Grundpfeiler des Foolishen, unternehmensorientierten und langfristigen Investierens und nutze Chancen, wenn sie sich ergeben. Oder halte es einfach. Wenn du diese Ratschläge befolgst, könntest du auch in 2021 das Fundament für deinen Wohlstand legen. Wobei es natürlich gilt, Ziele längerfristig orientiert zu verfolgen.

