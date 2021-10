5 Top-Tech-Aktien für den langfristigen Kauf

Wichtige Punkte

Dominante Tech-Unternehmen können bedeutende langfristige Investitionen sein.

Diese Unternehmen wachsen durch E-Commerce-, Streaming- und Social-Media-Trends.

Mit einem geschätzten Wachstum des Gewinns pro Aktie von 20 bis 40 % in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden diese Unternehmen sicher zu den Gewinnern gehören.

Die Welt, in der wir leben, ist digitaler als je zuvor. Die Technologie entwickelt sich weiter und traditionell nicht technische Branchen werden mit der Zeit von Innovationen überschwemmt. Qualitativ hochwertige Aktien aus dem Technologiebereich können auf lange Sicht solide Investitionen ermöglichen.

Aber Tech-Aktien können schwierig sein, sind oft unrentabel und die Innovation der Konkurrenz bleibt eine ständige Bedrohung. Betrachte diese fünf hochwertigen Tech-Aktien, die „große“ Wachstumstrends aufweisen, als potenzielle Bausteine für dein Portfolio.

1. Square

Von Analysten geschätzte Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie für die nächsten 3 bis 5 Jahre: 31 %



Digitales Banking ist eine echte Bedrohung für das traditionelle Bankgewerbe, da die Kosten für die Nutzerakquise geringer sind. Das Fintech-Unternehmen Square (WKN: A143D6) gehört zu den Vorreitern. Das Unternehmen baut seine Cash App aus, mit der Nutzer Geld sparen und versenden können. Mit derzeit 40 Millionen monatlichen Nutzern hat Cash App eine lange Wachstumsphase vor sich. Square möchte sein Geschäft im Laufe der Zeit mit neuen Funktionen ergänzen, z. B. jetzt kaufen und später zahlen über Afterpay.

Die Übernahme von Afterpay verschafft dem Unternehmen Zugang zu 16 Millionen Verbrauchern innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten. Sie könnte dem Unternehmen Schwung für die Expansion der Cash App in neue Märkte geben, insbesondere in Schwellenländern, in denen die Verbraucher nicht ausreichend mit Banken verbunden sind. Square meldete zum zweiten Quartal 2021 einen Nettogewinn von 574 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 89 % im Jahresvergleich entspricht. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von 188 %. Da weitere Expansionsmöglichkeiten am Horizont auftauchen, könnte diese Aktie eine gute Wahl für Tech-Investoren sein.

2. Tesla

Von Analysten geschätzte Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie für die nächsten 3 bis 5 Jahre: 37 %



Das Model S von Tesla (WKN: A1CX3T) war vor einem Jahrzehnt der Pionier der Elektrofahrzeugbranche. Auch Jahre später steigen die Auslieferungen weiter an und Tesla könnte mit seinen anderen Geschäftsfeldern wie Solarenergie und autonomes Fahren weiter wachsen. Der Markt für Elektroautos wächst jährlich um mehr als 20 % und es wird erwartet, dass der Markt bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 34 % wächst. Teslas Marktführerschaft (79 % Marktanteil in den USA) in dieser Kategorie könnte also in den kommenden Jahren zu einem kontinuierlichen Wachstum führen.

Der Umsatz von Tesla ist in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 50 % pro Jahr gestiegen, und das Geschäft hat sich gut entwickelt. Der Cybertruck ist noch nicht in Produktion gegangen, aber seine Präsenz könnte die traditionellen Autohersteller weiter stören, vor allem die inländischen Konkurrenten, die auf Pick-ups als ihre profitabelsten Modelle setzen. Das Unternehmen meldete zum zweiten Quartal einen Nettogewinn von 1 Milliarde US-Dollar, was einer Steigerung von fast 1.000 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

3. Netflix

Von Analysten geschätzte Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie in den nächsten 3 bis 5 Jahren: 30 %



Jungen Anlegern fällt es vielleicht schwer zu glauben, dass es vor etwas mehr als einem Jahrzehnt noch kein Streaming gab. Netflix (WKN: 552484) stellte 2007 vom DVD-Versandhandel auf Streaming-Inhalte um, und der Rest ist Geschichte. Heute stellt Netflix einen Großteil seiner Inhalte selbst her, expandiert außerhalb der USA und steigt in das Spielegeschäft ein, was das Wachstum weiter vorantreiben könnte.

Das Unternehmen hat jahrelang in den Aufbau eigener Inhalte investiert und ist nicht mehr auf die Lizenzierung von Drittanbietern angewiesen. Netflix hat begonnen, einen soliden operativen Cashflow zu erwirtschaften: 713 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, obwohl das Unternehmen satte 7 Milliarden US-Dollar in neue Inhalte investiert hat. Diese hohe Investitionsrate schafft einen Wettbewerbsvorteil, den sich nur wenige andere Unternehmen leisten können. Da Netflix in den letzten drei Jahren ein Nettogewinnwachstum von 128 % und ein Umsatzwachstum von 58 % verzeichnen konnte, scheinen sich die Investitionen in Inhalte zu lohnen.

4. Facebook

Von Analysten geschätzte Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie über 3 bis 5 Jahre: 22 %



Soziale Medien sind heute eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Menschen interagieren, Beziehungen pflegen und Freundschaften schließen. Facebook (WKN: A1JWVX) besitzt nicht nur seine namensgebende Social-Media-Plattform, sondern auch andere führende Netzwerke wie Instagram und die Messaging-App WhatsApp. Insgesamt nutzen mehr als 2,8 Milliarden Menschen jeden Monat ein Facebook-Produkt. Diese riesige Zahl von Nutzern verschafft dem Unternehmen beträchtliche Einnahmequellen durch Werbung. In den letzten fünf Jahren verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 211 % und ein Wachstum des Nettogewinns von 185 %. Das zeigt, dass die Milliarden von Nutzern bares Geld wert sind.

Das langfristige Ziel von Facebook ist das Metaversum, dessen Bedeutung für die Zukunft Mark Zuckerberg persönlich betont hat. Das Unternehmen besitzt bereits die Virtual-Reality-Hardwarefirma Oculus und widmet eine ganze Belegschaft der Arbeit an seinem Metaverse-Geschäft. Das Metaverse könnte bis 2025 bis zu 280 Milliarden US-Dollar wert sein und Facebook will sicherstellen, dass seine Werbepräsenz darin zu spüren ist.

5. Shopify

Von Analysten geschätzte Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie in den nächsten 3 bis 5 Jahren: 27 %



Shopify (WKN: A14TJP) hilft ihnen dabei, indem es die Software bereitstellt, mit der jeder Händler einen Onlineshop betreiben kann. Mehr als 1,7 Millionen Händler nutzen die Plattform von Shopify, und sie sorgt für mehr Internetverkehr als Amazon. Mit zig Millionen Händlern auf der ganzen Welt verfügt Shopify über einen riesigen ansprechbaren Markt, der über Jahre hinweg weiterwachsen könnte. Dieser ansprechbare Markt ist bereits gewachsen: Das Unternehmen meldete zum zweiten Quartal einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, 57 % mehr als im Jahresvergleich.

Seit diesem Sommer bietet Shopify auch E-Commerce-Funktionen auf TikTok an, der videobasierten Social-Media-Plattform mit einer Milliarde monatlich aktiver Nutzer. E-Commerce und soziale Medien haben in den letzten Jahren begonnen, sich zu integrieren, und Shopifys neue Präsenz auf TikTok könnte das Wachstum der 1,7 Millionen Händler ankurbeln. Dieses Wachstum könnte auf lange Sicht die Spitze des Eisbergs für dieses Unternehmen sein.

Der Artikel 5 Top-Tech-Aktien für den langfristigen Kauf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEOs Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 13.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Justin Pope hält keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook, Netflix, Shopify, Square und Tesla. The Motley Fool empfiehlt folgende Optionen: long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify und short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify.

