5 Top-Dividendenkönige, die eine gute Wahl sein können

Unternehmen, die ihre Dividenden zahlen und regelmäßig erhöhen, können langfristig aufgestellten Anlegern einen unglaublichen Vorteil bieten. Sie gehören zu den wenigen Anlageklassen, die das Potenzial haben, dass ihre Auszahlungen im Laufe der Zeit schneller als die Inflation steigen.

Doch nicht jedes Unternehmen hat das Zeug, immer höhere Beträge an seine Aktionäre auszuzahlen. Tatsächlich gibt es nur eine Handvoll, die als Dividendenkönig betrachtet werden können – Unternehmen, die ihre Dividenden seit Jahrzehnten erhöhen und das Potenzial haben, diesen Trend fortzusetzen. Hier sind fünf dieser Top-Dividendenkönige, bei denen man sich gut vorstellen kann, sie für immer zu halten.

1. Fast sechs Jahrzehnte Dividendenerhöhungen in Folge

Johnson & Johnson (WKN: 853260) hat die Dividende in 57 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, ein Beweis für die starke Position des Unternehmens in der immer wichtiger werdenden Gesundheitsbranche. Zusätzlich zu den Dividendenerhöhungen kommt hinzu, dass es eines von nur zwei Nichtfinanzunternehmen in den USA ist, die das begehrte AAA-Rating aufweisen.

Johnson & Johnson hat eine laufende Rendite von rund 2,6 %, und die jüngste Erhöhung im April auf 0,95 USD pro Aktie pro Quartal entspricht einer Steigerung von rund 5,6 % gegenüber dem vorherigen Dividendenniveau. Die Ausschüttungsquote von rund 70 % der Erträge ist für ein großes, reifes Unternehmen angemessen gedeckt, sodass die Anleger gute Chancen sehen, dass die Dividende zusammen mit dem Gewinnwachstum im Laufe der Zeit weiter erhöht wird.

2. Der rezessionssichere Autoteileanbieter

Genuine Parts (WKN: 982516) ist in den USA wohl am besten als die Muttergesellschaft hinter NAPA Auto Parts Stores bekannt. Das Unternehmen kann auf 63 Jahre in Folge zurückblicken, in der man die Dividende erhöht hat – eine starke Performance für alle Unternehmen, besonders aber für eines, das im derzeit nicht leichten Einzelhandel tätig ist.

Ein wichtiger Treiber für den nachhaltigen Erfolg ist der Verkauf von Autoteilen. Wenn die Wirtschaft nicht rundläuft, behalten die Menschen ihre Autos länger. Der Verkauf von Neuwagen bricht dann ein und ältere Autos benötigen mehr Reparaturen als neuere. Außerdem lässt man die Autos eher noch ein paar Mal reparieren, wenn das Geld knapp ist. Das bedeutet, dass selbst in einer Rezession der Absatz von Teilen und Zubehör stabil bleiben sollte – auch deshalb kann die Dividende seit Langem erhöht werden.

Derzeit liegt die Rendite von Genuine Parts bei rund 2,9 %, und diese Dividende verbraucht rund 55 % der Ergebnisse. Da die Erträge des Unternehmens in den nächsten Jahren voraussichtlich leicht wachsen werden, können die Anleger davon ausgehen, dass auch 2020 die Dividende im einstelligen Prozentbereich wachsen wird.

3. Der Alleskönner in der Industrie

Die Endverbraucher kennen 3M (WKN: 851745) wegen der Post-It Notes, aber das Unternehmen hat in der Tat Tausende von Produkten in allen Branchen, von der Automobil- und Transportindustrie bis hin zum Gesundheitswesen und zur Hygiene. Diese breite Branchenabdeckung spricht für die Kernkompetenz des Unternehmens als Innovator. Auf diese Weise hat das Unternehmen alle Arten von wirtschaftlichen Schwierigkeiten überstanden. Seit über 100 Jahren wird die Dividende gezahlt und seit 61 Jahren erhöht.

3M erwirtschaftet derzeit eine Rendite von rund 3,2 %, und diese Dividende verbraucht etwas mehr als zwei Drittel des Unternehmensergebnisses. Da die Analysten für die nächsten fünf Jahre ein geringes Wachstum erwarten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 3M diesen Trend nicht abreißen lassen wird.

4. Ein Foodservice-Vertriebsunternehmen

Sysco (WKN: 859121) hat seit dem Börsengang im Jahr 1970 vierteljährlich eine Dividende gezahlt, und einschließlich der Anfangsdividende hat das Unternehmen diese Zahlung im Laufe seiner Geschichte 51 Mal erhöht. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und ein Beweis für die erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens auf operative Effektivität und Effizienz.

Sysco ist weltweit führend im Vertrieb von Lebensmitteln und anderen Produkten an Restaurants, Schulen, Hotels, Krankenhäuser und andere ähnliche Einrichtungen. Das macht das Unternehmen zu einem wichtigen Glied in der Logistikkette.

Sysco bietet eine Rendite von rund 2,1 % und schüttet knapp die Hälfte des Gewinns als Dividende aus. Analysten erwarten für die nächsten fünf Jahre ein solides Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Anleger können davon ausgehen, dass das Unternehmen den seit einem halben Jahrhundert anhaltenden Trend fortsetzen kann.

5. Der Titan der Baumarktbranche

Die Baumarktkette Lowe’s (WKN: 859545) darf sich der beeindruckenden Serie von 58 Jahren an Dividendenerhöhungen rühmen. Ähnlich wie die anderen auf den Einzelhandel ausgerichteten Unternehmen auf dieser Liste konnte Lowe’s erfolgreich bleiben, weil das Business quasi resistent gegen Rezessionen ist. Auch hier gilt, dass man in wirtschaftlich harten Zeiten eher repariert als neu kauft. Lowe’s hat also Kundschaft – in guten wie in schlechten Zeiten.

Die Dividendenrendite von Lowe’s liegt bei etwa 1,8 % und ist damit geringer als bei den anderen Dividendenkönigen auf dieser Liste. Da diese Dividende jedoch nur etwa 55 % des Unternehmensgewinns ausmacht, hat Lowe’s noch viel Luft nach oben, wenn die Ergebnisse weiterhin gut aussehen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren einen Gewinnzuwachs von etwa 15,9 % erzielen wird, und wenn das geschieht, könnten die Anleger im Vergleich zu den heutigen bescheidenen Renditen einen sehr schönen Anstieg erleben.

Langfristig orientiert investieren

Obwohl Dividenden nicht garantiert sind und Unternehmen ihre Zahlungen in schwierigen Zeiten kürzen können (und das durchaus auch tun), kann ein Investment in Unternehmen, die eine Dividenden zahlen und steigen lassen, durchaus lohnend sein. Da Dividenden in der Regel nur einige wenige Auszahlungen pro Jahr bedeuten, zwingt das einen als Anleger dazu, sich auf die langfristige Perspektive des Unternehmens zu konzentrieren – und eben nicht auf das tägliche Auf und Ab des Kurses.

Eine langfristige Perspektive ist der eine Vorteil, den man gegenüber den Profis der Wall Street hat. Eine Investition in Dividendenkönige kann dem Portfolio sicherlich zuträglich sein. Denn mit der Zeit kann einem das eine sehr schöne und sichere Zukunft bescheren.

