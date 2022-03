5 Top-Aktien mit 5 % Dividendenrendite

Fünf Top-Aktien mit mindestens 5 % Dividendenrendite? Eigentlich benötigt diese Überschrift keine weitere Erläuterung mehr. Wir können natürlich versuchen zu definieren, was eine solche Aktie ausmacht. Aber mal im Ernst: Der größere Kontext ist entscheidend.

Legen wir daher einfach los: Hier sind fünf Top-Aktien mit 5 % Dividendenrendite, mindestens.

Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite: Allianz

Eine erste Top-Aktie, die jetzt auf 5 % Dividendenrendite kommt, ist die der Allianz (WKN: 840400). Bei einer Jahresdividende in Höhe von 10,80 Euro und einem Aktienkurs von 207,45 Euro liegt der Wert im Moment bei 5,20 %. Ohne Zweifel ein attraktives Niveau. Aber das ist erst der Anfang.

Das Management der Allianz-Aktie rechnet für den Zeitraum bis zum Jahre 2024 unterm Strich mit einem Ergebniswachstum von 5 bis 7 % p. a. Die Dividende soll außerdem um mindestens 5 % p. a. steigen, wie es die neue Dividendenpolitik vorschreibt. All das zeigt, dass hier noch nicht einmal das Beste vorbei ist. Einen näheren Blick hat die Aktie daher durchaus verdient, zumal die Historie mit über zehn Jahren von Stabilität zeugt.

Store Capital: Erfüllt die Kriterien

Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite? Auch Store Capital (WKN: A12CRU) erfüllt dieses Kriterium. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust kommt bei derzeit 0,385 US-Dollar und einem Aktienkurs von 30,89 US-Dollar auf einen Wert von ziemlich exakt 5 %. Das ist eine spannende Basis. Wobei hier das Wachstum neben der Historie interessant ist.

Seit dem Börsengang rund um das Jahr 2014 schüttet Store Capital mit einem beständigen, moderaten Wachstum aus. Zuletzt erhöhte das Management die Dividende um ca. 7 % im Jahresvergleich. Für dieses Jahr ist ein Wachstum der Funds from Operations im höheren einstelligen Prozentbereich angesetzt, wobei ein Wert zwischen 2,18 und 2,22 US-Dollar gemäß der aktuellen Prognose realistisch sein soll. Das riecht nach weiterem moderaten Ausschüttungswachstum, was die Dividendenrendite weiter steigern sollte.

BASF: Auch eine Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite?

Ich habe bei der BASF-Aktie (WKN: BASF11) lange Zeit die Nachhaltigkeit angezweifelt. Jetzt, in einer sich öffnenden Wirtschaftswelt, ist das endgültig passé. Die jüngsten Quartalszahlen und die erneute Dividendenerhöhung auf 3,40 Euro je Aktie hat gezeigt, dass das Management eine moderat wachsende, stabile Dividende priorisiert.

Das ist inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt der Fall und entsprechend sehr stabil. Trotz Corona, trotz nachlassendem Wirtschaftszyklus. Mit einem Wert von 5,63 % ist diese DAX-Dividendenaktie ebenfalls eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite. Wenn auch eine leicht zyklische.

W. P. Carey: Ähnlich hohe Ausschüttungsrendite

Auf eine ähnlich hohe Ausschüttungsrendite kommt derzeit W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Bei einer zuletzt ausgeschütteten Dividende je Aktie von 1,055 US-Dollar und einem Aktienkurs von 77,66 US-Dollar liegt der Wert bei 5,43 %. Auch das ist das Fundament für eine Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite. Und eben einem Quäntchen darüber hinaus.

Das, was die Aktie zu einem spannenden Kandidaten macht, ist das diversifizierte Fundament mit fast 1.300 verschiedenen Immobilie. Jetzt, nach COVID-19, wachsen die Funds from Operations je Aktie wieder, die Mieteinnahmen nähern sich dem Niveau von 100 % aller vermieteten Immobilien. Ohne Zweifel eine spannende Gelegenheit, wobei auch die Inflation und der mietvertragliche Schutz dagegen Wachstum bringen könnte. Mit einer Historie von seit 1998 wachsenden Ausschüttungen ist W. P. Carey ein spannender, qualitativer Name in diesem Kreis.

Medical Properties: Na ja, Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite!

Zu guter Letzt können wir auch Medical Properties (WKN: A0ETK5) in diesen Kreis mit aufnehmen. Wie ein Uhrwerk erhöht der US-amerikanische Real Estate Investment Trust mit einem Fokus auf dem Gesundheitswesen die Dividende. Jetzt, nach der jüngsten Erhöhung, werden 0,29 US-Dollar je Aktie ausgezahlt. Bei einem Aktienkurs von 20,78 US-Dollar entspricht das einer Ausschüttungsrendite von 5,58 %.

Was Medical Properties zu einer Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite macht, ist einerseits die tadellose Historie seit inzwischen fast einem Jahrzehnt. Sowie ein Ausschüttungsverhältnis, das mit einem Wert von 61,7 % gemessen an den Funds from Operations sehr moderat ist. Die Dividende ist nachhaltig und bietet Raum für jede Menge weiteres Dividendenwachstum.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von BASF, Medical Properties, Store Capital und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt STORE Capital.

