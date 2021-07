5 Tipps um ein erfolgreicher Aktien-Investor zu werden

Willst du deine Chance auf Erfolg beim Investieren in Aktien erhöhen? Hier sind fünf Tipps, die dir helfen können, erfolgreich zu sein und deinen Wohlstand aufzubauen.

Finde deinen Investitionsstil

Es gibt so viele Investitionsstile für Aktien da draußen. Du musst sie kennen, verstehen und vielleicht auch ausprobieren, um deinen einzigartigen Investitionsstil für Aktien zu finden, der zu deinem Temperament passt.

Strategien zum Investieren in Aktien sind nicht unbedingt unabhängig voneinander. Value- und Dividenden-Investieren gehen Hand in Hand mit einander. Eine wunderbare Dividendenaktie zu kaufen, wenn sie zu einem günstigen Preis gehandelt wird, wird deine Gesamtrendite erhöhen und dein Einkommen steigern.

Zum Beispiel korrigierte die Aktie der Bank of Montreal während des pandemischen Börsencrashs um 40 % vom Höchststand zum Tiefststand. Der Tiefpunkt war eine einmalige Gelegenheit, Aktien der kanadischen Qualitätsbank zu einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa sechs (bei einer Rendite von +7 %) zu erwerben, während sie normalerweise zu einem KGV von mehr als 11 gehandelt wird (bei einer Rendite von 3-4 %). Die Dividendeaktie hat sich in etwas mehr als einem Jahr mehr als verdoppelt.

Aus Erfahrung lernen

Du kannst aus deinen eigenen Erfahrungen beim Investieren in Aktien enorm viel lernen – warum hat eine Investition funktioniert und eine andere nicht? Ein selbstreflektierender Prozess wird dir helfen, ein besserer Investor zu werden. Wir können nicht alle Fehler selbst machen. Lerne also auch von den Fehlern anderer Investoren.

Zusätzlich haben legendäre Investoren bewährte Investmentstrategien, die bei ihnen Wunder wirken. Warum also nicht auch vom Erfolg der großen Investoren wie Warren Buffett, Peter Lynch und Bill Miller lernen? The Neatest Little Guide to Stock Market Investing von Jason Kelly erklärt solche Investmentstrategien.

Sei geduldig

In jedem Geschäft gibt es Risiken. Deshalb erleben Aktien oft Rückschläge, wenn die zugrunde liegenden Unternehmen auf Hindernisse stoßen. Es liegt an dir, zu entscheiden, ob die Rückschläge vorübergehend oder dauerhaft sind. Vorübergehende Rückschläge können erstaunliche Gelegenheiten sein, Aktien zu Schnäppchenpreisen zu kaufen, die ein unglaubliches langfristiges Renditepotenzial haben.

Unternehmen brauchen Zeit zum Wachsen, für eine Trendwende oder um ihr Potenzial zu entfalten. Der Buy-and-Hold-Investor in Qualitätsaktien, die zu guten Bewertungen gekauft wurden, sollte seinen Wohlstand mit der Zeit steigen sehen.

Bargeld zur Verfügung haben

Du musst Bargeld zur Verfügung haben, um Gelegenheiten zum Kauf von Aktien nutzen zu können. Du würdest keine Marktkorrekturen aussitzen wollen, ohne das nötige Bargeld zu haben, um wunderbare Unternehmen auf deiner Kaufliste zu kaufen.

Du kannst dein Aktien-Portfolio so einrichten, dass es Dividendenaktien wie Bank of Montreal, Fortis, NorthWest Healthcare Properties REIT und TELUS enthält, so dass du den zusätzlichen Cashflow zum Investieren hast, wenn sich Gelegenheiten ergeben.

Diversifizierung

Selbst wenn alle Kästchen abgehakt sind und du dir sicher bist, dass deine Aktie erfolgreich sein wird, kann immer noch etwas schiefgehen. Versuche also, dein Portfolio zu diversifizieren, um mindestens 15 Aktien zu besitzen, die wenig Korrelation zueinander haben.

Foolisches Fazit

Wenn du ein Anfänger bist, kann der Anfang schwer sein. Fange einfach mit Dividendenaktien an und mache kleine Schritte nach und nach. Du wirst mit der Zeit die Erfahrung sammeln und den Investitionsstil erlernen, der dir helfen kann, ein solides, diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um deinen Wohlstand auf lange Sicht zu vermehren!

