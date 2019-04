5 Tipps für die möblierte Vermietung auf Zeit / Gehobene Ausstattung, zentrale Lage und direkte Nähe zum ÖPNV erhöhen Vermietungschancen / Nicht unter sechs Monaten vermieten

München (ots) - Ob Arbeitsplatzwechsel, Praktikum oderProjekttätigkeit: Weil im Leben vieler Arbeitnehmer und internationaltätiger Fachkräfte temporäre Standortwechsel zum Standard gewordensind, vermieten Eigentümer immer häufiger ihre Wohnung vollmöbliertauf Zeit. So steht die eigene Wohnung nicht leer und Eigentümerbleiben flexibel. "Viele vermieten, aber nicht jede Wohnung eignetsich. Je optimaler ein Apartment, eine Wohnung oder ein Haus an denAnforderungen einer möblierten Vermietung ausgerichtet ist, destobesser klappt die Vermietung", sagt Evelyne Lelowski, LeiterinEinrichtungsservice der Mr. Lodge GmbH. Mit mehr als 2.500vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr und über 25 JahrenErfahrung ist das Unternehmen der führende Anbieter von möbliertemWohnen auf Zeit in München und Umgebung. Nachfolgend gibt Mr. Lodgefünf Tipps, die für eine erfolgreiche Vermietung beachtet werdensollten.1. Komplette Einrichtung und AusstattungWer temporär möbliert vermieten möchte, sollte seine Zielgruppekennen. "Viele reisen häufig nur mit Koffern an. Sie erwarten, dassneben der vollständigen Möblierung der Wohnung die Küche vollausgestattet ist. Dazu gehört, dass Geschirr, Besteck, Töpfe undPfannen, aber auch ein Wasserkocher und eine Mikrowelle sowie einGeschirrspüler vorhanden sind", erläutert Lelowski. Nach Möglichkeitsollte die Wohnung mit einer Waschmaschine oder einem Waschtrocknerausgestattet sein. Der Expertin zufolge gehören Bettwäsche,Handtücher und ein Staubsauger zur Basisausstattung. Mindestensgenauso wichtig sei die Erwartungshaltung gegenüber dem technischenStandard der Wohnung: Kabel- oder Satelliten-TV und ein HighspeedInternetzugang via WLAN sind ein Must-have. Laut einer Untersuchungvon Mr. Lodge stellen mittlerweile rund 90 Prozent der Anbieterkostenloses Internet in Form von WLAN bereit - für Interessenten oftein entscheidendes Kriterium. Eine eigene Waschmaschine oderWaschtrockner haben mittlerweile circa 70 Prozent aller Wohnungen.Entscheidend für eine schnelle Vermittlung sei zudem einezeitgemäße Einrichtung sowie der Zustand und die Qualität derAusstattung. Ein professioneller Einrichtungsservice kann helfen."Manchmal klafft das Urteil über Wertigkeit und Geschmack desMobiliars zwischen Mieter und Vermieter weit auseinander. Vor allemsehr persönliche Gegenstände sind bei der möblierten Vermietungschwierig", sagt Lelowski.2. Flexible Mietdauer - sechs bis 36 MonateVermietungszeiträume von einem bis fünf Monate wertet die StadtMünchen als Wohnraumzweckentfremdung. Auch andere Städte schauengenau hin, ob es sich um eine erlaubte Vermietung handelt oder obWohnungen für Touristen zweckentfremdet werden. Die Wohnung solltedaher für mindestens sechs Monate zur Verfügung stehen. Grundsätzlichgilt: "Je variabler der angebotene Zeitraum ist, desto leichter fälltes, einen passenden Mieter zu finden", sagt Norbert Verbücheln,Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.3. Attraktives WohnumfeldDas Wohnumfeld sollte eine Vielfalt an Ausgehmöglichkeiten bieten."Kneipen, Cafés und Restaurants sorgen dafür, dass Mieter auf Zeitdas Gefühl haben, das Stadtleben richtig genießen zu können", erklärtVerbücheln. Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Bäcker,Apotheken und Drogerien tragen dem Experten zufolge genauso zurAttraktivität des Wohnumfeldes bei. Mieter achten zudem auf die Nähevon Freizeit- und Sportmöglichkeiten wie Parks, Kinos, Schwimmbäder,Fitnesscenter und ähnliches.4. Sehr gute ÖPNV-AnbindungDer wichtigste Weg ist für temporäre Mieter häufig der Arbeitsweg.Schließlich ist der Job in den meisten Fällen der Grund, weshalb dieWohnung auf Zeit überhaupt angemietet wird. Deshalb kommt derAnbindung an öffentliche Verkehrsmittel eine besondere Bedeutung zu.Verbücheln: "Mehr als fünf Gehminuten zur nächsten U- oderS-Bahn-Station ist für Mietinteressenten bereits zu weit."5. Zentrale LageIn diesem Aspekt unterscheiden sich möblierte Wohnungen nicht vomgängigen Wohnungsmarkt. Begehrt sind im Speziellen Apartments inzentraler Lage. Wegen der starken Infrastruktur gelten in Münchendeshalb folgende Viertel als besonders angesagt: Die Altstadt, dieMaxvorstadt, Schwabing, das Lehel, Neuhausen, Haidhausen, dasGärtnerplatz- und Glockenbachviertel.Über Mr. Lodge: Wohnen auf Zeit in MünchenMit mehr als 2.500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr undüber 25 Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter vonmöbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Ob fürProjektmitarbeiter, Berufsanfänger, Expats oder Manager: Über 80Mitarbeiter kümmern sich in 16 Sprachen darum, dass Wohnungssuchendeschnell und unkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden.Dafür greift Mr. Lodge tagesaktuell auf rund 200 kurzfristigverfügbare Wohnungsangebote zurück. Allen Wohnungen gemeinsam sinddie individuelle Komplettausstattung und der flexible Mietzeitraum.Dieser beginnt ab sechs Monaten und reicht bis hin zu mehrerenJahren. 