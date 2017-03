5 Tipps für Allergiker (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Mit tränenden, juckenden und roten Augen ist der lang ersehnteFrühling nur halb so schön. Vor allem Kontaktlinsenträger können vielfür ihre Augen tun, wenn sie ein paar Tipps beherzigen.Was viele nicht wissen: Der Pollenflug und damit die Zeit, in derAllergiker unter typischen Beschwerden wie tränenden, roten undjuckenden Augen oder geschwollenen Lidern leiden, kann je nachAllergie fast ganzjährig anhalten. Zudem können auch andere Allergeneden Augen zusetzen, wie etwa Schimmelpilze, Hausstaubmilben oderTierhautschuppen. Wer bei sich die typischen Symptome einerallergischen Bindehautentzündung bemerkt, sollte in jedem Fallzunächst einen Augenarzt aufsuchen, um eine andere Ursacheauszuschließen. Kontaktlinsenträger führt der nächste Gang am bestenzu ihrem Augenoptiker, denn: Eine schlecht sitzende Linse oderfalsche Pflege kann zusätzlich Augenreizungen auslösen.Wer trotz Allergie Kontaktlinsen tragen kann und möchte, solltebeachten:- Wenn möglich, zumindest die Tragedauer einschränken.- Antiallergische Augentropfen sind oft ohne Konservierungsmittel(das zusätzlich Allergien oder Augenreizungen auslösen kann)erhältlich. Vorher mit dem Kontaktlinsenanpasser klären, ob sichdie Tropfen mit Kontaktlinsen vertragen.- Penibel auf Hygiene achten, Pflegemittel ohneKonservierungsstoffe verwenden und regelmäßig eineProteinentfernung durchführen. Oder auf Tageslinsen umsteigen,da sich auf ihnen keine augenreizenden Ablagerungen bilden.Folgende Tipps gelten auch für Nichtbrillenträger:- Oral eingenommene Antihistaminika (z.B. Cetirizin, Loratadin)können zu trockenen Augen führen. KonservierungsmittelfreieBenetzungstropfen helfen.- Im Freien kann das Tragen einer durch den Augenoptiker gutangepassten und enganliegenden Sonnenbrille die Pollenbelastungmindern.Hinweis an die Redaktionen: Das Foto steht Ihnen zwecksredaktioneller Nutzung dieser Presseinformation zur honorarfreienVerwendung zur Verfügung. Bildhinweis: ZVA/SkamperIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenLars WandkeAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell