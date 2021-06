5 Super-Aktien, die zum Mond fliegen

Weitere Suchergebnisse zu "Sea Ltd":

Obwohl das Jahr noch nicht einmal zur Hälfte vorbei ist, wird es mit ziemlicher Sicherheit als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem sich Kleinanleger an der Wall Street durchgesetzt haben.

Seit Januar haben sich Kleinanleger effektiv zusammengeschlossen, um Aktien und aus dem Geld liegende Kaufoptionen von Aktien mit sehr hohem Short-Interesse zu kaufen. Die Absicht dieser Gruppen von Kleinanlegern ist es, einen Short Squeeze zu bewirken – ein kurzfristiges Ereignis, bei dem Pessimisten (Leerverkäufer) sofort zum Ausgang rennen und den Aktienkurs eines Unternehmens stark steigen lassen – und diese Aktien „auf den Mond“ zu schicken.

Leider haben fast alle Unternehmen, auf die es die Trader abgesehen haben, eine schlechte fundamentale Erfolgsbilanz und/oder erschreckende Bilanzen. Kurz gesagt, diese Gewinne werden nicht nachhaltig sein.

Wenn wir Anteile an Unternehmen besitzen wollen, die eine echte Chance haben, „zum Mond zu fliegen“, müssen wir uns in innovative Unternehmen mit greifbaren Wachstumsaussichten einkaufen. Die folgenden fünf superstarken Aktien passen perfekt zu diesem Profil.

Sea Limited

Investoren in Wachstumsaktien, die geduldig sind, werden wahrscheinlich zusehen, wie das in Singapur ansässige Unternehmen Sea Limited (WKN: A2H5LX) im nächsten Jahrzehnt zum Mond fliegt. Das liegt daran, dass Sea nicht nur ein oder sogar zwei, sondern drei schnell wachsende und differenzierte Geschäftsbereiche hat.

Im Moment erwirtschaftet die digitale Unterhaltungssparte von Sea den gesamten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Das Unternehmen verzeichnete Ende März fast 649 Millionen aktive Gamer, davon 12,3 % zahlende Kunden. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der zahlenden Kunden von 8,9 % im Vorjahresquartal auf 12,3 % gestiegen ist.

Das Segment, das langfristig weitaus mehr Wert schaffen wird, ist jedoch die E-Commerce-Einkaufsplattform Shopee. Die am häufigsten heruntergeladene E-Commerce-App in Südostasien konnte den Bruttowarenwert im ersten Quartal 2021 auf 12,6 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln, wobei die Bruttobestellungen um 153 % auf 1,1 Mrd. stiegen. Auch wenn die anhaltende Pandemie dazu beiträgt, die Verbraucher in Onlinekanäle zu leiten, ist es der Anstieg der Mittelschicht in den Schwellenländern, der für den Anstieg von Sea verantwortlich sein wird.

Um die Sache abzurunden, hat Sea auch über 26 Millionen zahlende Kunden bei seinen mobilen Geldbörsen. Da das Unternehmen in einer Reihe von Ländern tätig ist, in denen es keine Banken gibt, könnte der Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen ein weiterer entscheidender Faktor für das Unternehmen und seine Kunden sein.

Jushi-Beteiligungen

Die Small-Cap-US-Marihuana-Aktie Jushi Holdings (WKN: A2PMFM) hat für langfristige Investoren ebenfalls gute Chancen, zum Mond zu fliegen.

Bis zum Jahr 2025 prognostiziert New Frontier Data einen jährlichen Umsatz von mehr als 41 Mrd. US-Dollar mit Marihuana in den USA. Wie andere Multi-Staaten-Betreiber auch, versucht Jushi, ein Stück von diesem schnell größer werdenen Kuchen abzubekommen. Aber es macht es ein bisschen anders. Der größte Teil der Einnahmen soll aus Pennsylvania, Illinois und Virginia kommen. Warum diese drei Staaten? Die Antwort ist, dass sie alle die Anzahl der Einzelhandelslizenzen begrenzen, die sie vergeben. Das bedeutet, dass Jushi in diesen Staaten nur auf begrenzte oder gar keine Konkurrenz treffen wird, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine Markenbekanntheit erfolgreich aufzubauen und sich eine treue Anhängerschaft zu schaffen.

Jushi ist auch gut kapitalisiert und scheut sich nicht, Übernahmen zu tätigen, um seine Präsenz im Einzelhandel oder beim Anbau zu verstärken. Die Erhöhung der Präsenz in Pennsylvania und Virginia zu Beginn dieses Jahres und der Kauf von zwei Dispensaries in Kalifornien wurden kürzlich abgeschlossen. Der Golden State ist der größte Marihuana-Markt der Welt, gemessen am Jahresumsatz.

Die meisten Marihuana-Aktien werden mit dem 3- bis 7-Fachen des voraussichtlichen Jahresumsatzes bewertet. Jushi kann für weniger als das 2-Fache des Jahresumsatzes gekauft werden, was ein echtes Schnäppchen ist.

Airbnb

Ein weiteres innovatives Unternehmen, das auf lange Sicht extrem steigen kann, ist die Übernachtungsplattform Airbnb (WKN: A2QG35).

Airbnb hat das Potenzial, die traditionelle Hotel- und Reisebranche komplett zu verändern. Nach eigenen Angaben gibt es weltweit etwa 4 Millionen Gastgeber. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Allein in den USA gibt es rund 130 Millionen Haushalte, weltweit wahrscheinlich weit über 1 Milliarde. Sobald sich die Menschen des Cashflow-Potenzials bewusst werden, das mit dem Anbieten der Immobilie auf Airbnb verbunden ist, wird sich diese Zahl von 4 Millionen wahrscheinlich um ein Vielfaches verdoppeln.

Übersieh auch nicht die Rolle von Airbnb außerhalb des grundlegenden Marktplatzes für Unterkünfte. Die Experiences, die von lokalen Experten geleitet werden, stellen nur eine der vielen Möglichkeiten dar, wie Airbnb mit Gastgebern oder beliebten Reisezielen zusammenarbeiten kann, um Pauschalangebote zu verkaufen und die Kundenbindung zu stärken.

Am beeindruckendsten ist vielleicht, wie viele Menschen mit Airbnb und seinem Marktplatz vertraut sind. Mund-zu-Mund-Propaganda ist ein billiges, aber effektives Werkzeug, und Airbnb hat es sich perfekt zunutze gemacht, um eine starke Markenidentität aufzubauen.

The Original BARK Company

The Original BARK Company (WKN: A2QLXT), die letzte Woche offiziell ihre Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) abgeschlossen hat, ist eine weitere wachstumsstarke Aktie, der das Potenzial zum „Moonshot“ in die Wiege gelegt wurde.

Das Unternehmen BARK, das wahrscheinlich am besten unter dem Namen BarkBox bekannt ist, bietet Produkte und Dienstleistungen rund um den Hund für Haustierbesitzer an. Du findest die Produkte zwar in 23.000 Einzelhandelsgeschäften, aber das Unternehmen ist in erster Linie ein E-Commerce-Unternehmen, das sich auf margenstarke Abonnements stützt. Ende März zählte das Unternehmen 1,2 Millionen Abonnenten, was einem Anstieg von 91 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber hinaus stellt das Unternehmen im S-1-Filing fest, dass die monatliche Produktbindung höher ist als je zuvor, was bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz der Abonnenten nicht kündigt.

Innovation ist auch für BARK wichtig. Letztes Jahr wurde Bark Home eingeführt, mit dem Hundebesitzer Zubehör wie Halsbänder und Betten kaufen können, und Bark Eats, ein Programm, das Hundebesitzern hochwertiges Trockenfutter liefert.

Wenn das nicht überzeugend genug ist, bedenke, dass es mehr als ein Vierteljahrhundert her ist, dass die Ausgaben für Haustiere in den Vereinigten Staaten im Jahresvergleich zurückgegangen sind. Allein in diesem Jahr rechnet die American Pet Products Association damit, dass fast 110 Milliarden US-Dollar für Haustiere ausgegeben werden, davon 44,1 Milliarden US-Dollar für Futter und Leckerlis, was die Spezialität von BarkBox ist.

Amazon

Zu guter Letzt kann der E-Commerce-Riese Amazon (WKN: 906866) immer noch zum Mond fliegen. Du könntest skeptisch sein, dass eines der größten Unternehmen der Welt überdurchschnittliche Renditen liefert, aber ein genauerer Blick auf seine E-Commerce-Dominanz und seinen Cashflow wird diese Skepsis in Optimismus verwandeln.

Wie du wahrscheinlich weißt, ist Amazon der Riese im US-Online-Einzelhandel. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von eMarketer schätzt, dass Amazon in diesem Jahr 40,4 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes in den USA kontrollieren wird. Obwohl die Gewinnspannen im Einzelhandel im Allgemeinen hauchdünn sind, konnte das Unternehmen seine Einnahmen erhöhen und seine Onlinedominanz durch den Verkauf von über 200 Millionen Prime-Abonnements ausbauen. Die Einnahmen aus diesen Mitgliedschaften helfen Amazon, die Preise im stationären Handel zu unterbieten. Und es schadet sicherlich nicht, dass Prime-Mitglieder einen Anreiz haben, innerhalb des Ökosystems von Produkten und Dienstleistungen zu bleiben.

Aber Amazons größter Wachstumstreiber scheint sein Cloud-Infrastruktur-Segment Amazon Web Services (AWS) zu sein. Während des schlimmsten wirtschaftlichen Abschwungs seit Jahrzehnten im Jahr 2020 wuchs der Umsatz von AWS um 30 %. AWS hat derzeit einen Jahresumsatz von 54 Mrd. US-Dollar und generiert den Großteil von Amazons operativen Einnahmen, obwohl es nur etwa ein Achtel des Gesamtumsatzes ausmacht.

Hier ist der Knaller: Amazon hat jedes Jahr in den 2010er-Jahren mit dem 23- bis 37-Fachen seines Cashflows abgeschlossen. Da erwartet wird, dass sich der operative Cashflow bis 2024 mehr als verdoppeln wird (dank AWS), wird Amazon nur mit dem 10-Fachen des zukünftigen prognostizierten Cashflows bewertet. Der Mondstart steht bevor, Leute.

Der Artikel 5 Super-Aktien, die zum Mond fliegen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 07.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Airbnb, Inc., Amazon, Jushi Holdings und Sea Limited. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

