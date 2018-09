Die 5. Sichuan International Travel Expo wird in Leshan, China, eröffnet

Leshan, China (ots/PRNewswire) - Die 5. Sichuan InternationalTravel Expo wurde am 7. September in Leshan, einer Stadt in derchinesischen Provinz Sichuan, eröffnet. Der stellvertretendeParteisekretär und Gouverneur der Provinz Sichuan, Yin Li, nahm ander Eröffnungszeremonie teil und eröffnete die Expo. Zudem nahmenüber 3.000 Branchenführer und Gäste von Reiseorganisationen aus 58Ländern und Regionen an der Eröffnungszeremonie teil, darunter dieWelttourismusorganisation der Vereinten Nationen, diepazifisch-asiatische Tourismusorganisation, das Ministry of Cultureand Tourism of Nepal, das ASEAN-China Center und die China TourismAssociation.Die Expo ist eine von drei großen themenbezogenen Expos unter derÄgide des Parteiausschusses und der Regierung der Provinz Sichuan undgehört zu den wichtigsten jährlichen Veranstaltungen der Reisebranchein der Provinz Sichuan. Zuvor hatte die Stadt Leshan erfolgreich dieersten vier Ausgaben der Expo durchgeführt.Leshan, der permanente Veranstaltungsort der Sichuan InternationalTravel Expo, wird den Entwicklungsplan einführen, der vomParteiausschuss der Provinz Sichuan hervorgebracht wurde. AufVorschlag des Parteisekretärs der Provinz Sichuan, Peng Quinghua, dereine Neubelebung der Stadt durch Tourismus und Stärkung derbestehenden Industrien fordert, plant Leshan, seinen Tourismussektordurch eine Kombination aus Wiederaufbau und Umgestaltung wichtigeröffentlicher Plätze, Umsetzung einer Reihe von strukturellenAnpassungen, Erhöhung der Qualität von Dienstleistungen und Maßnahmenzur Reinhaltung der Umwelt an die internationalen Standardsanzugleichen. Gleichzeitig soll die regionale Entwicklungsstrategieder Provinz integriert werden, die auf eine erweiterte Zusammenarbeitzwischen den Gemeinden und Bezirken, welche die Verwaltungsdivisionender Stadt ausmachen, sowie auf eine Zusammenarbeit mit denReiseorganisationen sowohl in China als auch im Ausland setzt. Leshanwill sich seinen reichen historischen Hintergrund, das guteökologische Umfeld und die solide industrielle Basis nutzen, umseinen Tourismussektor auszubauen. Dabei sollen die kulturellenSehenswürdigkeiten in die Tourismusressourcen integriert, dieKapazitäten durch den Bau neuer Hotels und anderer Einrichtungen fürReisende erweitert, die Qualität bestehender Dienstleistungenverbessert und die natürlichen sowie die durch Menschen hergestelltenKapitalgüter der Stadt vereint werden, um eine Reisedestination zuschaffen, die bei einer vielfältigen Zielgruppe Anklang finden wird.Leshan wird die Sichuan International Travel Expo als wichtigePlattform nutzen, um die hochwertige Entwicklung des Tourismussektorszu fördern und seine Entwicklung als Tourismusdestination voninternationalem Kaliber zu beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/744263/Sichuan_Travel_Exchange_expo.jpgPressekontakt:Gu Hanlu+86-180-8003-288719918630@qq.comOriginal-Content von: Sichuan Provincial Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell