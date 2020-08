5 Schlüssel zum Erfolg von MercadoLibre

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre, Inc.":

In den letzten zehn Jahren hat die Aktie von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) Anlegern Renditen in Höhe des 16-Fachen des investierten Kapitals beschert. Damit hat es den S&P 500, den Standardmaßstab für die Marktleistung, mit großem Abstand geschlagen.

Was ist das Geheimnis dieses unglaublichen Erfolgs? Tauchen wir in fünf Strategien ein, die diesen lateinamerikanischen E-Commerce-Spezialisten zum Marktführer in der Region gemacht haben. So finden wir heraus, wie sie dem Unternehmen eine solide Grundlage geben, um in den kommenden Jahren noch weiter zu wachsen.

1. Konzentration auf einen großen Markt

1999 startete MercadoLibre seine E-Commerce-Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Mexiko und Uruguay. Seither hat sich das Unternehmen auf 18 Länder in ganz Lateinamerika ausgedehnt. Der ursprüngliche IPO-Antrag gibt einen Einblick in die Gründe, warum diese Region reif für den E-Commerce war. Im Jahr 2007 zählte die Region 557 Millionen Menschen und über 100 Millionen Internetnutzer. Die Mobilfunktechnologie und das Hochgeschwindigkeitsinternet nahmen in der Region zu. Dies trug dazu bei, dass die Internetnutzung zwischen 2000 und 2007 jährlich um 31 % zunahm. Die Kombination aus einer großen Bevölkerungsbasis, technologischen Fortschritten und einer schnell wachsenden Internetnutzung führte zu einem riesigen Markt potenzieller Onlinekäufer.

Heute ist die Region für den elektronischen Handel noch besser gerüstet. Von den 638 Millionen Menschen sind mehr als die Hälfte Internetnutzer mit 200 Millionen Onlinekäufern.

2. Aufbau einer robusten E-Commerce-Website

Das Unternehmen wusste von Anfang an, dass sein Erfolg von einer einfach zu bedienenden Plattform für Käufer und Verkäufer abhing. Funktionen wie eine robuste Suche und Produktbewertungen wurden in die Website eingebaut. Jedes Land hatte seine eigene Website, um Transaktionen sowie Versand für lokale Benutzer zu erleichtern und die Produkte relevanter zu machen. Ursprünglich war der Marktplatz ein Online-Shop im eBay-Stil, in dem Käufer Waren von einzelnen Verkäufern kaufen konnten. Im Jahr 2006 ermöglichte das Unternehmen auf seiner Plattform ein Bruttowarenvolumen von etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

Seitdem hat es sich weit über das reine Ermöglichen von Consumer-to-Consumer (C2C)-Beziehung hinaus ausgedehnt. Im vergangenen Jahr trug der C2C-Verkauf nur 7 % der 14 Milliarden Dollar an Waren bei, die auf der Plattform verkauft wurden.

3. Einfaches Bezahlen für Käufer

Bis 2003 erkannte das Unternehmen, dass sein Wachstum davon abhing, den Käufern bei der elektronischen Bezahlung von Waren zu helfen. Es richtete Mercado Pago ein, der als Treuhandservice fungierte, bei dem der Verkäufer die Zahlung erst dann erhielt, wenn der Käufer bestätigte, dass er den gekauften Artikel erhalten hatte.

Dieser Service erfreute sich großer Beliebtheit und ist sogar noch schneller gewachsen als sein Marketplace-Geschäft. Heute können Mercado Pago-Benutzer auch für Waren und Dienstleistungen außerhalb des Marktplatzes bezahlen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über Mercado Pago ein Zahlungsvolumen von über 28 Milliarden US-Dollar ermöglicht, mehr als die Hälfte davon außerhalb seiner Plattform.

4. Mach es den Verkäufern leicht, Bestellungen auszuführen

Als das E-Commerce-Geschäft von MercadoLibre wuchs, wurde die reibungslose Abwicklung zu einem Unterscheidungsmerkmal, um Käufer auf die Website von MercadoLibre zu bringen. Im Jahr 2013 startete das Unternehmen Mercado Envios mit Lager- und Logistikdienstleistungen für seine Verkäufer. Die Lagerung der Waren der Verkäufer und die Konsolidierung des Versandvolumens ermöglichten den Käufern eine nahtlose Erfahrung und den Händlern den Zugang zu schneller und kostengünstiger Lieferung.

Heute nutzen 88 % der auf der Plattform verkauften Waren die Versanddienste von MercadoLibre, und 46 % durchlaufen die Lagerhaltung oder andere Logistikdienste. Infolgedessen kommen die Kunden in den fünf wichtigsten Märkten, die über 95 % des Gesamtvolumens des Unternehmens ausmachen, in den Genuss des kostenlosen Versands.

5. Unterstütz es mit einem umfassenden Ökosystem von Dienstleistungen

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen sein E-Commerce-Geschäft um zusätzliche Dienstleistungen erweitert. MercadoCredito bietet Darlehen und Barvorschüsse für Verkäufer und Darlehen für Käufer. Außerdem verfügt er über einen Kleinanzeigendienst, bei dem Käufer gegen eine Gebühr Produkte wie Autos und Immobilien sowie Dienstleistungen zum Verkauf anbieten können. Verkäufer können mit dem Unternehmen werben oder Mercado Shops, also Markengeschäfte innerhalb des MercadoLibre-Marktplatzes, eröffnen.

Fazit

In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen ein robustes Ökosystem von Angeboten aufgebaut, die zusammenwirken, um Käufern und Verkäufern ein großartiges Online-Erlebnis zu bieten. Dieses Komplettpaket hat das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben und seine E-Commerce- und Zahlungsplattform zum führenden Service in der Region gemacht.

Aber das Unternehmen ist noch nicht am Ende beim Wachstum. Die Möglichkeiten sind enorm, da im letzten Jahr weniger als 5 % aller Einzelhandelskäufe in der Region online getätigt wurden und ein Großteil der Bevölkerung keine oder zu wenig Bankguthaben hat. MercadoLibre kann basierend auf seinem soliden Fundament auch in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen. Für Anleger ist es noch nicht zu spät, Teil dieser Geschichte zu werden.

