5*S Hotel Kaiserhof Ellmau begeistert mit neuem Spa Turm und einzigartigem Unlimited Mountain Pool

Ellmau (ots) - Nach erfolgreichem Abschluss des größten Neubaus in der Kaiserhof-Geschichte versetzen die neuen Wellnessanlagen die Gäste des Tiroler Luxushotels ins Staunen.Das Wellness-Angebot im 5*S Kaiserhof Ellmau bot eines schon immer: Erholung auf höchstem Niveau. „Unsere Gäste genießen erfrischende Schwimmzüge im Panoramabad und erleben erholsame Momente in unserer Saunawelt mit zahlreichen Ruhezonen. Neben Biosaunen, einer finnischen Event-Panoramasauna, Infrarotkabinen, Soledampfbad und vielem mehr kommen unsere Gäste in den Genuss von Massageduschen, Entspannungs- und Ruheräumen, Sonnendecks sowie Private SPA-Bereiche“, beschreibt Bianca Lampert die vielfältigen Möglichkeiten. Gastgeberfamilie Lampert ruht sich aber nie auf den aktuellen Gegebenheiten aus, sondern setzt auf stetige Innovation und Weiterentwicklung ihres renommierten Hauses. Im Zuge des großangelegten Um- und Neubaus, der Ende Juli abgeschlossen werden konnte, wurden nicht nur die Zimmer und Suiten großzügig erweitert und mit einem neuen Design veredelt. Die neue exponierte Skybar mit edel hinterleuchteten Wänden in bernsteinfarbenem Onyx schenkt einzigartige Blicke auf das Massiv des Wilden Kaisers. Im stylischen neuen Restaurant "Novelli" genießen alle Gäste das Abendessen mit der exquisiten Weinbegleitung, die sie zuvor gemeinsam mit Dipl. Sommelier Karl Rotheneder im Walk of Wine ausgesucht haben.Wellness im 4-stöckigen SPA Turm mit Kaiser BlickAuch in Bezug auf Wellness und Wellbeing setzt der 5*S Kaiserhof Ellmau mit dem neuen SPA Turm weitere Maßstäbe im Luxussegment. Während das umfassende SPA- und Schwimmangebot im bestehenden Wellnessbereich für alle Erholungssuchende geöffnet ist, bleibt der neue, ganztägig zugängliche SPA Turm Gästen ab 16 Jahren vorbehalten. Bianca Lampert: „Mit der großzügigen Erweiterung unseres Wellnessbereichs mit Fitnessstudio, neuen Saunen und Panoramaruhezonen bieten wir unseren Gästen ein noch nicht gekanntes Wellnesserlebnis der besonderen Art. Absolutes Highlight ist dabei unser 18 Meter langer Unlimited Mountain Pool über den Dächern des Kaiserhofs, der mit 360°Blick auf das Wilde Kaiser Massiv, die Kitzbüheler Alpen und das Inntal einfach atemberaubend ist.“Pressekontakt:*****superior Hotel Kaiserhof,Familie Bianca & Günter LampertHarmstätt 8, A-6352 Ellmau, Tel. +43 5358 2022info@kaiserhof-ellmau.at,www.kaiserhof-ellmau.atOriginal-Content von: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell