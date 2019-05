5. Quirin Champions-Konferenz: Führende deutsche Small und Mid Caps treffen Investoren (FOTO)

Berlin (ots) -- Spitzenvertreter erfolgreicher Unternehmen und institutionelleInvestoren an einem Tisch- Mehr als 25 deutsche Small und Mid Caps stellen ihreInvestment-Highlights vor- Investoren bietet sich die Chance, über 25 deutsche Small undMid Caps kennenzulernen- Mehr als 200 One-on-One-Gespräche erwartetBereits zum fünften Mal in Folge lädt das Kapitalmarktgeschäft derQuirin Privatbank zur Investorenkonferenz Quirin Champions ein. Zielder Konferenz ist es, das Top-Management deutscher Small- undMid-Cap-Unternehmen mit Investoren aus dem In- und Auslandzusammenzuführen. Die Konferenz findet am 12. Juni 2019 von 10:00 bis18:00 Uhr im Airport Conference Center (FAC1) am FlughafenFrankfurt/Main statt."Der Erfolg des Formates spricht für sich: Mehr als 150One-on-Ones zwischen herausragenden börsennotierten Gesellschaftenund internationalen Investoren allein im vergangenen Jahr zeigen denBedarf an entsprechenden Formaten", erklärt Klaus Soer, LeiterInstitutionelles Research der Quirin Privatbank AG. "In diesem Jahrgehen wir sogar von über 200 One-on-One-Gesprächen aus", so Soerweiter.Hierbei präsentieren sich mehr als 25 deutsche Small- undMid-Cap-Unternehmen mit marktführenden Positionen in ihren jeweiligenIndustrien aus wachstumsstarken und von der Quirin Privatbankbeobachteten Branchen: Automotive & Mobility, Green Technology &Sustainability, Industry & Technology, Consumer Goods & E-Commerce,IT Software & Media sowie Real Estate & Financials.Die Vorstände und Investor-Relations-Manager unter anderemfolgender Unternehmen stehen Investoren in individuellen Gesprächenzur Verfügung:- Automotive & Mobility: Dürr, Leoni, EDAG Engineering Group,NORMA Group, Paragon- Green Technology & Sustainability: Encavis, Pfeiffer VacuumTechnology- Consumer Goods & E-Commerce: Brüder Mannesmann,Francotyp-Postalia- IT Software & Media: ADVA Optical Networking, EQS Group,euromicron, GFT Technologies, init innovation in trafficsystems, Intershop Communications, PSI Software, Reply S.p.A.,SNP Schneider-Neureither & Partner- Real estate & Financials: Accentro, Aggregate Holdings,Aroundtown, CONSUS Real Estate, Grand City Properties, MBB, UBMDevelopment, TTL Beteiligungs- und GrundbesitzDie Veranstaltung wird von der Quirin Privatbank AG organisiert.Die Teilnahme ist für Investoren kostenlos und entsprichtMiFID-II-Standards. Institutionelle Investoren können sich bei derQuirin Privatbank AG anmelden (equitysales@quirinbank.de).Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger ausschließlich gegenHonorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz inBerlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,4 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, dasauf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen undversteckten Provisionen beruht.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell