Die 5 Mythen des Mobile Payments (FOTO)

Duisburg (ots) -Ob Google Pay, Apple Pay oder Bezahlen per Handyrechnung, MobilePayment ist aktueller denn je. Viele Anbieter schließen sich dem Hypeum das Bezahlen mit dem Smartphone an. Doch obwohl sich mobilesBezahlen stark verbreitet, stehen noch viele Kunden dem Trendskeptisch gegenüber. Wir haben uns die fünf häufigsten Irrtümer desMobile Payments einmal etwas genauer angesehen.1. Mobile Payment ist eine neue TechnologieDas mobile Bezahlen ist keine moderne Erfindung von PayPal, Appleoder Google. Die Technologie gibt es schon seit mehr als zehn Jahrenin Form des Bezahlens per Handyrechnung. Hierbei benötigt man nur einVertrags- beziehungsweise ein Prepaid-Handy. Ein Bankkonto,Paypal-Konto oder eine Kreditkarte sind deswegen keine Voraussetzungfür Mobile Payment. Man kann sich gewissermaßen aussuchen, ob man denKauf mit Kreditkarte, per Lastschrift oder ganz einfach perHandyrechnung tätigt.2. Bezahlen per Handyrechnung ist unsicherDas ist eines der weitverbreitetsten Statements in Bezug aufMobile Payment. Seit Anfang 2017 haben alle Mobilfunkanbieter derClean-Market Initiative diese potenziellen Sicherheitslücken durchdas Redirect-Verfahren geschlossen. Bei einem Kauf per Handyrechnungbei Drittanbietern mit spezifischen Abo-Angeboten werden die Kundenauf eine dienstunabhängige Seite weitergeleitet. Dort müssen sie dieZahlung per Klick oder mit einer TAN, die ihnen per SMS zugeht, erstbestätigen. Wenn der Kunde die Bezahlung bestätigt, erhält er nachAbschluss der Transaktion eine Bestätigungs-SMS. Der entscheidendeSicherheitsfaktor dabei ist, dass der Kunde noch einmal ausdrücklichauf das angezeigte Angebot hingewiesen und gefragt wird, ob er estatsächlich bezahlen möchte. Durch das Redirect-Verfahren ist dasBezahlen per Handyrechnung sicher und transparent geworden.3. Es gibt keinen sicheren Schutz vor Missbrauch beim Bezahlen perHandyrechnungMit einer Drittanbietersperre lassen sich unerwünschte Dienste vonDrittanbietern, die mit dem Handy gekauft und über dieMobilfunkrechnung abgerechnet werden, unterbinden. Das Gleiche giltin dem Fall auch für Dienste, die möglicherweise genutzt werdenmöchten. Somit kann kein Geld ohne die Zustimmung des Kunden,beispielsweise durch ein ungewolltes Abo, über die Mobilfunkrechnungbezogen werden. Diese Sperre kann problemlos beim jeweiligenMobilfunkanbieter eingerichtet werden. Hierbei gibt es auchunterschiedliche Sperr- und Konfigurationsmöglichkeiten, die dasunterschiedliche Nutzungs- und Konsumverhalten der Mobilfunkkundenberücksichtigen. Nach der Einrichtung einer Drittanbietersperre mussjedoch auf einigen Komfort verzichtet werden. So lassen sich perHandyrechnung beispielsweise keine Parktickets oder Tickets für denöffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mehr bezahlen. Auch Käufe imApp-Store, im Google PlayStore, bei Spotify oder Apple Music sinddann auf Handyrechnung nicht mehr möglich.4. Per Handyrechnung können nur digitale Güter gekauft werdenMobile Payment ist vielseitig einsetzbar, sowohl online als auchoffline. Die Bezahlmethode "Zahl einfach per Handyrechnung"ermöglicht neben dem Kauf von digitalen Gütern zum Beispiel auch denErwerb von Parkscheinen, ÖPNV-Tickets und Briefmarken.5. Für Mobilfunkanbieter ist der Kundenschutz zweitrangigDie vier deutschen Mobilfunkanbieter der Clean-Market Initiativehaben zahlreiche Maßnahmen eingeführt, um für den Schutz ihrer Kundenvor Betrug zu sorgen. Drittanbieter und ihre Dienste werden intensivüberprüft und kontrolliert, bevor sie an das Bezahlverfahrenangebunden werden. Nur wenn sie alle strikten Vorgaben erfüllen,findet die Anbindung statt. Alle Drittanbieterdienste werden imRahmen einer intensiven Marktbeobachtung kontrolliert. Hierzu führtein unabhängiges Institut ständig Stichproben durch. Auch dasEinrichten einer Drittanbietersperre soll Mobilfunkkunden leichtgemacht werden. In immer wieder verbesserten Self Service Angebotenkönnen sie die Drittanbietersperre individuell einstellen.Mobile Payment ist eine moderne, zukunftsgerichtete und sichereArt und Weise mit dem Smartphone zu bezahlen. Insbesondere bringt dasZahlen per Handyrechnung in puncto Sicherheit zusätzliche Vorteile,da weder Bank- noch Kreditkarteninformationen hinterlegt werdenmüssen.Weiterführende Informationen finden Sie unter:www.zahleinfachperhandyrechnung.de