5 Megatrends 2020 Aktien

Die Börse wird immer wieder beherrscht von Trends. Manche davon sind recht kurzlebig, andere können sich schon mal über Jahre halten. All diesen Trends gemein ist aber, dass sie nahezu alle Aktien der betreffenden Branchen in die Höhe katapultieren. In den vergangenen Jahren ließ sich dies unter anderem bei Titeln aus den Bereichen Cannabis und Bitcoin beobachten. Werden wir 2020 wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung