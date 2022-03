5 Lehren aus der Warren Buffett Basketball Challenge

Wichtige Punkte

Wie beim Investieren gibt es auch im Sport jede Menge Überraschungen und Misserfolge.

Scheitern ist ein Teil des Investierens.

Der Aufbau einer dauerhaften Anlagestrategie, die auch kurzfristige Herausforderungen übersteht, ist wichtiger, als den Markt in einem bestimmten Jahr zu schlagen.

Das Men’s Division I Basketball Tournament wird oft als eines der besten Sportturniere in den USA angesehen. Nach vier Vorrundenspielen treffen 64 Teams in einem spannenden Ausscheidungsturnier aufeinander, das Fans aus dem ganzen Land anlockt.

Es gibt Überraschungen, Drama, Aschenputtel-Geschichten, Herzschmerz, Helden und Schurken. Und das Ganze ist in weniger als drei Wochen vorbei.

2014 kündigte der legendäre Investor und Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, an, dass er eine Milliarde US-Dollar an denjenigen zahlen würde, der den perfekten Turnierplan aufstellt – das heißt, er muss den Ausgang jedes Spiels richtig vorhersagen. Das ist eine einfache, aber fast unmögliche Herausforderung.

Seitdem hat Buffett die Tradition fortgesetzt und kleinere Preise für die richtigen Gewinner der ersten oder zweiten Runde des Turniers ausgelobt. Hier erfährst du, was die „Bracket Challenge“ so schwierig macht und – noch wichtiger – was sie uns über langfristiges Investieren lehren kann.

Nahezu unmögliche Quoten

Die erste Runde des Turniers besteht aus den 64 besten Teams des Landes, die auf vier verschiedene geografische Regionen aufgeteilt werden: den Westen, den Osten, den Süden und den Mittleren Westen. Die Mannschaften in jeder regionalen Gruppe werden auf die Plätze 1 bis 16 gesetzt.

In der zweiten Runde sind nur noch 32 Mannschaften übrig, dann folgen das regionale Halbfinale, das regionale Finale, das nationale Halbfinale und schließlich das Meisterschaftsspiel. Insgesamt gibt es 63 Spiele.

Wenn du eine Münze wirfst, um den Gewinner jedes Spiels vorherzusagen, kannst du eine Tippreihe ausfüllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit richtig liegst, ist zwei hoch 63 – oder 1 zu 9,22 Quintillionen. Wenn du bei jedem Spiel auf den besten Akteure tippen würdest, also die Nummer 1 gegen die Nummer 16, die Nummer 2 gegen die Nummer 15 und so weiter, würden sich deine Chancen verbessern. Aber historische Daten zeigen, dass die Chance auf eine perfekte Aufstellung immer noch nur 1 zu 46,58 Milliarden beträgt. Diese nahezu unmöglichen Chancen verdeutlichen, warum Buffett so zuversichtlich ist, dass niemand eine perfekte Gruppe auswählen wird.

Lektion Nr. 1: Der Markt irrt sich dauernd

Die Experten, die vor Beginn des Turniers die Teams auswählen, sind wie die Analysten der Wall Street, die die Unternehmen in- und auswendig kennen. Doch selbst die Experten irren sich.

Laut den Turnierdaten schlägt die Nummer 10 die Nummer 7 in der ersten Runde in fast 40 % der Fälle. Sogar die Nummer 14 der Setzliste schlägt die Nummer 3 der Setzliste in 15 % der Fälle in der ersten Runde.

Erste Runde Wahrscheinlichkeit Nr. 10 schlägt Nr. 7 39,5 % Nr. 11 schlägt Nr. 6 37,5 % Nr. 12 schlägt Nr. 5 35,4 % Nr. 13 schlägt Nr. 4 21,5 % Nr. 14 schlägt Nr. 3 15,3 % Nr. 15 schlägt Nr. 2 6,3 % Nr. 16 schlägt Nr. 1 0,7 %

Datenquelle: NCAA, Stand: 2018.

Die Lehre daraus ist, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Im Fall des S&P 500 gibt es in einem Jahr 2.000 vierteljährliche Gewinnmitteilungen – viel mehr Wiederholungen als die 63 Spiele des Men’s Division I Basketball Tournament. Die Chance auf eine einzige schockierende Überraschung mag gering sein. Aber wenn die Stichprobengröße so groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mehrere Top-Unternehmen Nachrichten veröffentlichen, die niemand erwartet hat.

Der Kurs einer Aktie ist im Wesentlichen die Konsensschätzung des Marktes, was das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag wert ist. Und genau wie die Setzliste des Turniers ist diese Schätzung oft zu optimistisch oder unterschätzt den Wert, den ein Team oder ein Unternehmen im Laufe der Zeit haben könnte, gewaltig.

Lektion Nr. 2: Schwarze Schwäne sind immer unerwartet und nie gleich

Im Jahr 2018 schlugen die an Nummer 16 gesetzten University of Maryland, Baltimore County Retrievers die an Nummer 1 gesetzten Virginia Cavaliers in der ersten Runde. Und sie haben nicht nur einen Erfolg errungen. Sie gewannen mit einem entscheidenden Vorsprung von 20 Punkten. Es war das erste und einzige Mal in der Geschichte des Turniers, dass ein als Nummer 16 gesetzter Akteur einen als Nummer 1 gesetzten Akteur geschlagen hat.

Statistisch gesehen war der Erfolg für die Cavaliers ein schwarzer Schwan und für die Retrievers ein kleines Wunder. Aber die Cavaliers sollten sich nicht zu sehr grämen. Im nächsten Jahr, 2019, sollten sie das gesamte Turnier gewinnen.

Jede Krise ist anders, so wie auch keine Rezession gleich ist. Die Wirtschaft wurde von der COVID-19-Pandemie genauso überrascht wie von der Finanzkrise, dem Platzen der Dot-Com-Blase, dem Ölcrash Anfang der 1980er Jahre und so weiter. Die Lehre daraus ist, dass man nicht übermäßig auf Überraschungen reagieren oder sie dem Pech zuschreiben sollte. Vielmehr gehören Überraschungen beim Investieren einfach zum Alltag. Wenn du einen gewissen Grad an Zufälligkeit einkalkulierst, kannst du deine Emotionen während eines großen Ausverkaufs am Aktienmarkt unter Kontrolle halten und realistische Erwartungen haben, damit du erkennen kannst, wann ein Unternehmen überbewertet ist.

Lektion Nr. 3: Titanen stürzen

Genauso wie unwahrscheinliche Außenseiter stark favorisierte Gewinner entthronen können, können auch kleinere Unternehmen aufsteigen und wertvoller werden als die Branchenführer von gestern. Im Jahr 2012 war International Business Machines das viertwertvollste Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung. Heute, nur 10 Jahre später, ist es nach Marktkapitalisierung das 71. größte Unternehmen der USA. Die Zeiten ändern sich, neue Unternehmen steigen auf und alte fallen. Das Beste, was wir als Investoren tun können, ist, ungefähr richtig zu liegen und uns an die sich verändernde Wirtschaft anzupassen.

Lektion Nr. 4: Scheitern ist unvermeidlich

Das Division-I-Basketballturnier der Männer lehrt uns, dass selbst die Favoriten nicht jedes Jahr die Ergebnisse erzielen, die sie sich erhoffen. Auch beim Investieren gibt es gute und schlechte Jahreszeiten – auch bekannt als Volatilität. Es ist so gut wie unmöglich, den Markt jedes Jahr zu schlagen, geschweige denn, dass jedes Unternehmen in deinem Portfolio einen guten Quartalsbericht vorlegt. Im Kern geht es beim Investieren darum, Unternehmen zu finden, von denen du glaubst, dass sie im Laufe der Zeit wachsen werden – und nicht darum, zu erwarten, dass jeder Handel richtig läuft.

Lektion Nr. 5: Konzentriere dich auf den langfristigen Erfolg

Sportmannschaften versuchen, ein gutes Programm aufzubauen, indem sie talentierte Spieler rekrutieren, diszipliniert trainieren und ein gutes Coaching durchführen. In ähnlicher Weise sollte ein Investor versuchen, gute Unternehmen auszuwählen, aber auch die Ruhe zu bewahren, wenn viel auf dem Spiel steht.

Wenn die Lichter am hellsten leuchten, schneidet nicht derjenige Anleger am besten ab, der die besten Aktien auswählt, sondern derjenige, der gute oder sogar nur vernünftige Aktien auswählt, aber das Temperament hat, diszipliniert zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Die Überzeugung, die Volatilität des Marktes zu überstehen, und die Geduld, deine Investitionen im Laufe der Zeit wachsen zu lassen, sind der Schlüssel zu erfolgreichem Investieren.

Denn was nützt dir das talentierteste Basketballteam, wenn in der entscheidenden Phase Panik ausbricht? Oder was nützt es dir beim Investieren, großartige Aktien auszuwählen, wenn du sie zu früh verkaufst, bevor du der These eine Chance gegeben hast, sich zu entwickeln?

Der Artikel 5 Lehren aus der Warren Buffett Basketball Challenge ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 24.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022