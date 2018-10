5 Lebensmittel, die Ihren Blutzuckerspiegel in Schach halten (FOTO)

Mainz (ots) -Nach einer kohlenhydrathaltigen Mahlzeit oder einem süßen Getränksteigt der Blutzuckerspiegel bei allen Menschen an, unabhängig davon,ob sie an Diabetes erkrankt sind oder nicht. Gesunde Menschenproduzieren ausreichend körpereigenes Insulin, das den Zucker aus derNahrung direkt in die Zellen schleust, wo er in Energie umgewandeltwerden kann. Bei Menschen mit Diabetes funktioniert dies nicht, dader Körper selbst nicht ausreichend Insulin produzieren kann. Beiihnen kann es sogar trotz gut eingestellter Insulintherapie auch nachdem Essen zu ungewöhnlich hohen Blutzuckerspitzen kommen. ErsteWarnzeichen sind Abgeschlagenheit, Unkonzentriertheit und Müdigkeitnach dem Essen. Das Messen des Blutzuckers ein bis zwei Stunden nachdem Essen kann dem Arzt hier wertvolle Hinweise liefern. Zusätzlichkann eine bewusstere Ernährung dabei helfen, den Blutzuckerspiegel inSchach zu halten. So wie es Lebensmittel gibt, die den Blutzuckerbesonders in die Höhe treiben, gibt es solche, die helfen, denBlutzucker eher zu senken.Hier unsere Top 5 der blutzuckersenkenden Lebensmittel:#1: Gruß aus dem MeerEgal, ob gegrillt, gebraten oder gedünstet: Frischer Fisch istlecker - und macht satt. Der hohe Eiweißgehalt und die enthaltenenAminosäuren sorgen dafür, dass wir uns nach einem Fischgericht längersatt fühlen. Er lässt auch den Blutzucker nur mäßig ansteigen. Idealsind Meeresfische wie Lachs, Hering und Makrele, aber auch magereFischsorten wie z.B. Forelle und Kabeljau eignen sich gut für eineblutzuckerbewusste Ernährung.#2: Grüne Pflanzenpower - Spinat, Grünkohl & Co.Grünes Blattgemüse ist kalorienarm und enthält wenigeKohlenhydrate. Stattdessen punktet es mit einem hohen Gehalt anVitamin C, Magnesium, Calcium und Ballaststoffen. Dieseunverdaulichen Pflanzenfasern bewirken, dass die Kohlenhydrate ausder Nahrung langsamer ins Blut übergehen. Der Effekt: der Blutzuckersteigt nach der Mahlzeit weniger stark an und das Sättigungsgefühlhält länger an.#3: Apfelstrudel - nie ohne ZimtChai Tee, Milchreis oder Lebkuchen ohne Zimt? Undenkbar. Diepulverisierte Rinde des tropischen Zimtbaumes kann jedoch viel mehrals Getränke und Desserts verfeinern: Zimt ist ein anerkanntesNaturheilmittel. Es kann die Zuckeraufnahme in die Zellen erleichternund dadurch helfen den Blutzuckerspiegel zu senken. Entdeckt wurdedies eher zufällig: Wissenschaftler wollten die Wirkung verschiedenerLebensmittel auf den Blutzuckerspiegel testen, darunter auch einStück Apfelstrudel mit Zimt. Zu ihrem Erstaunen stieg der Blutzuckerdanach weniger stark an als nach dem Verzehr eines Apfelstrudels ohneZimt. In einer anschließenden Studie mit Menschen mit Typ 2 Diabeteszeigte Zimt dann tatsächlich blutzuckersenkende Eigenschaften.[1]#4: Knoblauch - hält Vampire fern und den Blutzucker flachKnoblauch ist aus der mediterranen Küche nicht wegzudenken. Erkann helfen das sogenannte schlechte Cholesterin (LDL-Cholesterin,Low Density Lipid) zu senken und kann dadurch bei Menschen mit Typ 2Diabetes das Risiko für Herzkrankheiten verringern. Knoblauch wirktentzündungshemmend - und zählt zu den am besten blutzuckersenkendenLebensmitteln überhaupt.#5: Olivenöl - das flüssige GoldOlivenöl ist reich an Antioxidantien und enthält mehr als 70Prozent einfach ungesättigte Fettsäuren. Diese können unsereBlutgefäße schützen, indem sie das schädliche LDL Cholesterin senken,das für die Ablagerungen in den Blutgefäßen verantwortlich ist. Derregelmäßige Verzehr des flüssigen Goldes, wie Olivenöl in der Antikeauch bezeichnet wurde, kann die Insulinsensitivität erhöhen und dafürsorgen, dass der Blutzucker nach dem Essen weniger stark ansteigt.[2]Literatur1.Khan A. et al., "Cinnamon Improves Glucose and Lipids of PeopleWith Type 2 Diabetes" Diabetes Care Dezember 2003 Vol. 26, 122.Extra-Virgin Olive Oil Reduces Glycemic Response to a High-GlycemicIndex Meal in Patients With Type 1 Diabetes: A Randomized ControlledTrial, http://care.diabetesjournals.org/content/39/4/518Über Changing Diabetes®Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 95Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wis-sen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeu-gung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetes.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de Stand:August 2018Pressekontakt:Lena Klersy - Manager CommunicationsMarket Access & Public AffairsNovo Nordisk Pharma GmbH - Brucknerstraße 1 - 55127 MainzTelefon: 0 61 31/903 - 3718 - Fax: 0 61 31/903 - 287E-Mail: DE-Presse@novonordisk.comOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell