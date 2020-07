5 Lebens- und Investment-Tipps, denen Warren Buffett, Bill Gates und Jeff Bezos gemeinsam folgen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Oft gehen wir davon aus, dass nur reiche Menschen immer reicher werden. Sie wurden reich geboren und deshalb haben sie es einfachern noch mehr Wohlstand aufzubauen und reich zu bleiben. Doch betrachten wir einmal die derzeit wohlhabendsten Menschen der Welt, stellen wir fest, dass viele von ihnen aus durchschnittlichen Verhältnissen stammen.

Sie hatten keine reichen Eltern. Wie konnten sie also dennoch so erfolgreich werden, obwohl sie nicht reich geboren wurden? Entscheidend war, was sie von ihren Eltern gelernt hatten. Sie bekamen eine Arbeitsethik und Werte mit auf den Weg, mit der sie nur erfolgreich sein konnten.

Mit dieser Strebsamkeit lernen sie ununterbrochen, studieren und lesen ein Buch nach dem anderen. Sie wurden also auch nicht unbedingt intelligent geboren, sondern lernten in Folge ihres Lebensstils immer mehr hinzu und wurden so immer intelligenter.

Entscheidend sind also unsere Werte, unsere Lebenseinstellung, unser Fleiß und unsere Prinzipien. Zwar werden sie größtenteils in der Kindheit angelegt, aber wir können sie auch selber beeinflussen, indem wir uns die richtigen Vorbilder suchen.

Der Erfolg hängt also nicht davon ab, wo wir heute stehen, sondern welchen Weg wir einschlagen und wie wir uns tagtäglich verhalten. Dazu gehören beispielsweise die folgenden Punkte.

1. Fleiß

Denk einmal an Warren Buffett (Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2)), Bill Gates (Microsoft (WKN: 870747)) oder Steve Jobs (Apple (WKN: 865985)). Ihr Erfolg war kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger überdurchschnittlicher Arbeit.

Warren Buffett fing beispielsweise als Zeitungsbote an. Aufgrund seines Ziels: „Mit 30 bin ich Millionär“ war er jedoch immer hoch motiviert und verdiente selbst mit diesem einfachen Geschäft schon sehr viel Geld.

2. Wahl einer Tätigkeit, die wir mögen

Langfristig sollten wir nach einem Beruf streben, den wir mögen. Nur in diesen Fällen können wir voll in ihm aufgehen und erfolgreich sein. Dies erfordert auch etwas Mut, aber wenn wir den Schritt einmal gewagt haben, können wir nicht nur alles geben, sondern gewinnen plötzlich auch viel mehr Lebensfreude.

3. Stetiges Lernen

Auf unserem Weg zu mehr Wohlstand, müssen wir stetig lernen, weil wir sonst nicht in der Lage sind, alle Probleme zu lösen. So hat beispielsweise Elon Musk (Tesla (WKN: A1CX3T)) während seiner Kindheit bereits viele Ingenieurs- und Raketenbücher gelesen und muss auch heute noch stetig lernen, um einen Vorsprung zu haben.

4. Sparsamkeit

Wenn wir ständig alle unsere Einnahmen verkonsumieren, können wir kein Vermögen aufbauen. Es ist eine Entscheidung, die wir selbst bewusst treffen können und mit deren Ergebnis wir am Ende auch selbst leben müssen.

Selbst sehr vermögende Menschen werden wieder arm, wenn sie mehr ausgeben, als sie einnehmen. Umgedreht können wir nur Vermögen aufbauen, wenn unsere Ausgaben stets unter unseren Einnahmen liegen.

5. Kluges Investieren

Alle vermögenden Menschen investieren entweder in ihre eigene oder in andere Firmen. Am Ende benötigen wir eine Anlage, die uns vom Zinseszinseffekt profitieren lässt, den schon Albert Einstein als achtes Weltwunder bezeichnete.

Ein einfacher Weg und ein guter Beginn sind beispielsweise ETFs. Auch beim Investieren gilt: Je mehr wir wissen, umso mehr Möglichkeiten und Türen werden sich öffnen. Deshalb ist das stetige Lernen wahrscheinblich der wichtigste aller Punkte.

