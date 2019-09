5 Länder mit den höchsten Cannabis-Ausgaben bis 2024

Marihuana ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt. Die legalen Cannabis-Verkäufe haben sich zwischen 2014 und 2018 mehr als verdreifacht. Sie sind auf dem besten Weg, sich von den 10,9 Mrd. US-Dollar, die in lizenzierten Cannabis-Läden 2018 ausgegeben wurden, auf die erwarteten 40,6 Mrd. US-Dollar an weltweiten lizenzierten Cannabis-Läden-Verkäufen bis 2024 etwa zu vervierfachen. Das geht aus dem Bericht 2019 “State of the Legal Cannabis Markets” hervor, der Anfang des Jahres von Arcview Market Research und BDS Analytics veröffentlicht wurde.

Was dich jedoch an diesem rasanten Wachstum faszinieren könnte, ist, dass es nur einigen wenigen Ländern zuteil wird. Obwohl mehr als drei Dutzend Länder auf der ganzen Welt medizinisches Marihuana legalisiert haben, gehen Arcview und BDS davon aus, dass fünf Länder bis 2024 38,2 Mrd. US-Dollar dieser oben genannten 40,6 Mrd. US-Dollar an Lizenzverkäufen ausmachen werden. Beachte, dass der Verkauf in den Lizenzläden nicht den allgemeinen Einzelhandel mit Cannabidiol (CBD)-Produkten oder die Medikamentenentwickler mit Cannabinoid-basierten Cannabis-Präparaten umfasst.

1. Vereinigte Staaten: 30,1 Mrd. US-Dollar an Cannabis-Ausgaben bis 2024

Es sollte keine Überraschung sein, dass erwartet wird, dass die USA der führende Marihuana-Markt der Welt nach Umsatz im Jahr 2024 werden sollte. Die 30,1 Mrd. US-Dollar an Lizenzumsatz sollten fast drei Viertel des weltweiten Lizenzumsatzes ausmachen. Laut Arcview und BDS werden 9 Mrd. US-Dollar dieser Umsätze voraussichtlich von medizinischem Cannabis kommen, verglichen mit 4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018, während die restlichen 21,1 Mrd. US-Dollar aus Freizeit-Marihuana stammen sollten, verglichen mit 5,9 Mrd. US-Dollar letztes Jahr.

Die Sache mit den USA ist, dass sich Cannabis-Aktien immer noch gut entwickeln können, selbst wenn die Bundesregierung die Klassifizierung von Marihuana als illegales Betäubungsmittel nicht ändert. Solange der Kongress und der Präsident weiterhin das Recht der Staaten respektieren, ihre eigenen Entscheidungen über Cannabis zu treffen, könnte die Branche über genügend Wachstumspotenzial verfügen.

Einer der schnellsten Anbauer im Frühstadium ist der mehrstufige Apothekenbetreiber Cresco Labs (WKN:A2PAHM). Cresco, das die Lizenzen für mehr als vier Dutzend Einzelhandelsstandorte in elf Bundesstaaten besitzt, machte im April einen mutigen Schritt, als das Unternehmen einen Aktien-Deal zur Übernahme von Origin House (WKN:A2DH0P) ankündigte. Origin House ist eines von nur wenigen Unternehmen, das eine Cannabis-Vertriebslizenz in Kalifornien besitzt, dem Staat, der ein Viertel aller US-Marihuana-Ausgaben bis 2024 ausmachen wird. Durch den Kauf von Origin House erhält Cresco Labs Zugang zu mehr als 500 kalifornischen Apotheken und über 700 landesweit. Cresco und die vertikal integrierten Konkurrenten scheinen gut positioniert zu sein, um diese enorme Wachstumschance zu nutzen.

2. Kanada: 5,18 Mrd. US-Dollar bis 2024

Obwohl Kanada das erste Industrieland der Welt ist, das Freizeit-Cannabis legalisiert hat, wird es bis 2024 nach den Vereinigten Staaten mit einem großen Abstand nur die zweitgrößte Menge an Umsatz erzielen. Arcview und BDS gehen davon aus, dass bis dahin 4,8 Mrd. US-Dollar Umsatz aus dem Freizeitmarkt kommen werden, der Rest fällt auf die medizinischen Cannabis-Umsätze. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die medizinische Branche Marktanteile verlieren wird, wenn Marihuana für Erwachsene legalisiert wird, weil es bedeutet, dass die Patienten nicht mehr auf die Genehmigung und das Rezept eines Arztes warten müssen, um Pot zu kaufen.

In Kanada gibt es derzeit einen starken Wettbewerb, sodass noch unklar ist, welches Unternehmen das Rennen machen wird. Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) ist jedoch eine relativ gute Wahl, um allein aufgrund des Produktionspotenzials an der Spitze der Branche zu stehen. Aurora ist mit einer jährlichen Produktion von 150.000 kg bis Ende März bereits weit vor seinen nächstplatzierten Mitbewerbern und plant, bis Ende Juni 2020 mindestens 625.000 kg zu produzieren. Da sich der größte Teil dieser Produktion in Kanada befindet und das Unternehmen über eine Reihe großflächiger Anbaubetriebe verfügt, sollte Aurora Cannabis in der Lage sein, die Größenvorteile zu nutzen, um die Anbaukosten pro Gramm zu senken.

Natürlich dreht sich die wirkliche Begeisterung in absehbarer Zukunft um die bevorstehende Markteinführung derivativer Produkte (z. B. Lebensmittel, Vapes, Topicals, Konzentrate und infundierte Getränke) bis Mitte Dezember. Derivate haben viel bessere Margen und Preiskonditionen als getrocknete Cannabisblüten, weshalb Aurora Cannabis und die Mitbewerber im vergangenen Jahr damit beschäftigt waren, das Produktangebot zu erweitern, um sich auf die bevorstehende Markteinführung vorzubereiten.

3. Deutschland: 1,35 Mrd. US-Dollar bis 2024

Auch wenn Arcview und BDS nicht erwarten, dass Deutschland Freizeit-Cannabis legalisiert, sollte die sehr freizügige Haltung gegenüber medizinischem Marihuana und die Tatsache, dass die Krankenkassen medizinisches Cannabis im Land zahlen, es ermöglichen, den Umsatz von 79 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 auf 1,35 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 zu steigern.

Interessanterweise waren die kanadischen Cannabis-Aktien tatsächlich große Gewinner des deutschen Anbaugenehmigungsverfahrens. Sowohl Aurora Cannabis als auch Aphria (WKN:A12HM0) erhielten Lizenzen für den Anbau von Cannabis in Deutschland. Aphria plant eine 8.000 Quadratmeter große Anlage in Deutschland, die Anfang 2020 mit der Versorgung des Landes mit medizinischem Marihuana beginnen wird. Neben dem Anbau von Cannabis führte Aphria CannRelief in Deutschland ein, eine auf CBD-basierende Produktlinie für Nutraceuticals und Kosmetika.

Was Aurora Cannabis betrifft, so wird die Genehmigung zum Bau einer Produktionsstätte es dem Unternehmen ermöglichen, den deutschen Markt mit 4.000 kg Marihuana über einen Zeitraum von vier Jahren zu versorgen, wobei die Lieferungen voraussichtlich ab Oktober 2020 erfolgen werden. Natürlich kann diese Produktionskapazität erhöht werden, wenn die Nachfrage der Patienten zunimmt.

4. Mexiko: 1,02 Mrd. US-Dollar bis 2024

Eine der wohl seltsamsten rechtlichen Situationen in Bezug auf Marihuana ist derzeit Mexiko. Der Oberste Gerichtshof des Landes hat seit 2015 fünfmal entschieden, dass die Verhängung eines Verbots von Freizeit-Cannabis verfassungswidrig ist. Das ist wichtig, denn wenn der Oberste Gerichtshof Mexikos fünf ähnliche Entscheidungen zu einem Thema trifft, wird er zum Standard im ganzen Land. Oder, um dies einfach zu erklären, hat der Oberste Gerichtshof im Wesentlichen die Legalität von Freizeit-Marihuana bestätigt und wartet einfach darauf, bis die Gesetzgeber im Land die Einzelheiten ausarbeiten werden.

Laut Arcview und BDS wird Mexiko bis 2024 Cannabis für Erwachsene legalisiert haben, obwohl der Start der legalen Verkäufe langsam sein könnte. Bis 2024 werden die Umsätze mit Freizeit-Cannabis voraussichtlich nur 582 Mio. US-Dollar betragen, mit zusätzlichen 441 Mio. US-Dollar für medizinisches Marihuana, also insgesamt 1,02 Mrd. US-Dollar. Mexikos deutlich größere Bevölkerung als Kanada bietet eine attraktive Marktchance, doch es ist unklar, wie gut es den legalen Betreibern mit der starken Präsenz illegaler Produzenten gehen wird.

Ein Unternehmen, das keine Angst davor hat, in Mexiko Fuß zu fassen, ist Medical Marijuana, Inc. (WKN:A1C63S), die allererste börsennotierte Pot-Aktie. Medical Marijuana mit Sitz in Südkalifornien war das erste Unternehmen, das 2016 CBD-reiche Öle nach Mexiko importierte, was ihm einen Vorsprung beim Aufbau wichtiger Beziehungen zu medizinischen Patienten und Gesundheitsversorgern verschaffte. Du wirst feststellen, dass selbst mit der bevorstehenden Legalisierung von Freizeit-Cannabis die Ausgaben für medizinisches Marihuana in Mexiko weiter steigen sollten. Das gibt Medical Marijuana und dem RSHO-X Hanföl eine echte Chance, um den medizinischen Cannabis-Markt in Mexiko weiter zu erschließen.

5. Vereinigtes Königreich: 546,9 Mio. US-Dollar bis 2024

Obwohl es vielleicht nicht auf Kurs ist, den Umsatz bis 2024 auf 1 Mrd. US-Dollar zu steigern, wird Großbritannien, gemessen an den Cannabis-Ausgaben, eines der am schnellsten wachsenden Länder der Welt sein. Nach nur 9,9 Mio. US-Dollar an medizinischen Ausgaben im vergangenen Jahr wird erwartet, dass Großbritannien bis 2024 fast 547 Mio. US-Dollar an medizinischen Marihuana-Einnahmen einbringen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 95,2 % entspricht.

Dieser plötzliche Anstoß zur Legalisierung und Normierung des medizinischen Marihuana-Konsums in Großbritannien ist zum Teil auf den Erfolg von GW Pharmaceuticals (WKN:693692) zurückzuführen, dem Cannabinoid-basierten Medikamentenentwickler, der im vergangenen Jahr von der U.S. Food and Drug Administration das allererste Cannabis-basierte Medikament zugelassen bekommen hatte. Das peroral verabreichte Medikament von GW Pharmaceuticals auf CBD-Basis, bekannt als Epidiolex, überzeugte in Studien im Spätstadium. Epidolex reduziert die Anfallshäufigkeit bei den Patienten mit zwei seltenen Formen von Epilepsie im Kindesalter um 30 % bis 40 %. Darüber hinaus ist Sativex von GW Pharmaceuticals, ein Mundspray, das sowohl CBD als auch Tetrahydrocannabinol (THC) enthält, in mehr als einem Dutzend Märkten in Europa (jedoch nicht in den USA) zugelassen.

Die britischen Bürger und die Regierung haben gesehen, was die britische GW Pharmaceuticals mit Cannabinoiden anfangen kann, und die Regierung ist offen für die Möglichkeit, den Zugang zu marihuanabasierten Produkten für medizinische Patienten zu erleichtern.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 08.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

