5 Kryptowährungen mit mehr Potenzial als Bitcoin

Selbst unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen, ist keine Anlageklasse seit Anfang 2017 beeindruckender. Über einen Zeitraum von fast 15 Monaten ist der Gesamtwert der virtuellen Währungen von weniger als 18 Milliarden US-Dollar auf 334 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einer Wertsteigerung von rund 1.900 % entspricht. Im Vergleich dazu hat der Aktienmarkt jährlich um 7 % zugelegt, inklusive der Reinvestition der Dividende und unter Berücksichtigung der Inflation.

Bitcoin wird oft als der führende Anbieter im virtuellen Währungsmarkt bezeichnet. Seit seinem Handelsdebüt im Jahr 2010 ist Bitcoin von weniger als 0,01 US-Dollar am Sonntag, den 25. März 2018, auf einen Preis von 8.650 US-Dollar pro Token gestiegen. Die Marktkapitalisierung von 147 Milliarden US-Dollar macht fast 44 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung von 334 Milliarden US-Dollar aus, was dieser Kryptowährung einen besonders starken Einfluss auf diese aufkeimende Anlageklasse verleiht.

Diese Kryptowährungen sind vielversprechender als Bitcoin

Bitcoin hat aber auch ein Blockchain-Netzwerk, das im Vergleich zu fast jeder anderen großen Kryptowährung langsam ist, was bedeutet, dass sein Vorteil von nun an begrenzt sein könnte. Während die Kryptowährungen als Gruppe keine Garantien bieten und ihre Marktkapitalisierung weiter fallen könnte, behaupte ich, dass die folgenden fünf virtuellen Währungen an dieser Stelle weitaus mehr langfristiges Potenzial bieten als Bitcoin.

1. Ethereum

Einige würden vermuten, dass Ethereum die gleichen trägen Netzwerkprobleme hat wie Bitcoin. Doch Ethereum wurde für die Verarbeitung von Blockchain-Anwendungen in Währungen und Nicht-Währungen entwickelt, während Bitcoin strikt auf reine Währungsanwendungen beschränkt ist.

Im Oktober 2017 testeten rund 200 Organisationen der Enterprise Ethereum Alliance aus aller Welt eine Version des Ethereum-Blockchain-Netzwerks in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren. Dieses Netzwerk könnte für die Überwachung von Lieferketten, die Beschleunigung von Energiehandelsplattformen, die Erstellung digitaler Ausweise und vieles mehr von entscheidender Bedeutung sein.

Was Ethereum so spannend macht, sind neben der Fülle an Partnerschaften die intelligenten Verträge — Protokolle, die Verträge überprüfen, erleichtern oder durchsetzen. Intelligente Verträge sind vollständig anpassbar, d. h. sie können komplex oder einfach sein, je nach den Bedürfnissen des Unternehmens. Diese Anpassung, die Transparenz und die Verbindlichkeit der digitalen Verträge machen sie zur perfekten Wahl für globale Unternehmen.

2. Ripple

Bei Ripple hingegen geht es darum, die Finanzinstitute anzusprechen. Die Blockchain selbst könnte die Finanzdienstleistungsbranche am stärksten beeinflussen, indem es die Abwicklungszeiten verkürzt, die Banken aus der Gleichung herausnimmt und damit die Transaktionsgebühren senkt. Laut Ripple laufen die Transaktionen innerhalb von Sekunden ab — auch grenzüberschreitende Zahlungen — und kosten nur einen Bruchteil eines Cents.

Wenn das nicht schon faszinierend genug ist, hat Ripple bereits fünf Markenpartnerschaften im Gepäck. Eine der neueren beinhaltet eine Zusammenarbeit mit dem Geldtransferdienst MoneyGram International (WKN:A1JNTV). MoneyGram plant, den XRP-Token von Ripple über das xRapid-Netzwerk zu nutzen, um Zahlungen zu beschleunigen. Stell dir vor: Ein US-Verbraucher möchte über MoneyGram Geld an einen Freund oder ein Familienmitglied in Mexiko schicken. Durch xRapid können US-Dollar in XRP-Münzen umgewandelt werden, die dann in Pesos umgewandelt und für den Empfänger in Mexiko abgerechnet werden können. Diese Transaktion könnte nur wenige Sekunden dauern, was MoneyGram einen ernsthaften Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen würde.

Ripple mag viel zu beweisen haben, aber die Liste der Markenpartner ist beachtlich.

3. Stellar

Eine weitere Kryptowährung, die man im Auge behalten sollte, ist Stellar mit seinem Lumen-Token (XLM). Stellar nutzt wie auch Ethereum intelligente Verträge auf seiner Blockchain, die es Unternehmen ermöglicht, die Blockchain-Netzwerke an ihre Bedürfnisse anzupassen. Und wie Ethereum ist Stellar auch in der Lage, seine Blockchain-Services in Währungs- und Nicht-Währungsanwendungen anzubieten. Laut Stellar werden Transaktionen in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Sekunden abgewickelt.

Die erste Bekanntheit erlangte Stellar im Oktober 2017, als IBM (WKN:851399) KlickEx für sein Südpazifik-Blockchainprojekt wählte. IBM testet die Blockchain bei 12 großen Banken im Südpazifik, verwendet aber Stellars Lumen als Zwischenwährung, ähnlich wie Ripples XRP als Vermittler in seiner MoneyGram-Partnerschaft verwendet wird. Man erwartet, dass IBMs Blockchain diese grenzüberschreitenden Zahlungen wesentlich schneller abwickeln wird als unter dem derzeitigen Bankensystem.

Darüber hinaus hat die ICICI Bank in Indien bereits 2016 ein Projekt zur Abwicklung von Transaktionen über Stellars Blockchain pilotiert. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Indien keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben, dann könnte die Blockchain hier viel Gutes bewirken und wäre ein wahrer Gamechanger. Stellar scheint das Zeug dazu zu haben, Bitcoin zu übertreffen.

4. Nano

Wenn es eine Kryptowährung gibt, die die Investoren wirklich beeindrucken könnte, dann ist es Nano. Die Nano-Blockchain, die bis zu 7.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, ist aufgrund der schieren Geschwindigkeit praktisch unantastbar. Unter der Annahme, dass die Entwickler eine noch bessere Infrastruktur entwickeln, könnten die Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Nano noch höher ausfallen und eines Tages mit Zahlungsverarbeitern wie Visa konkurrieren.

Das Geheimnis von Nanos Blockchain ist seine Blockgitterstruktur. Anstatt eine zentrale Blockchain zu haben, die einen Konsens der Community erfordert, um Transaktionen abzuwickeln und Änderungen vorzunehmen, hat jeder Nutzer die Kontrolle über seine eigene Blockchain. Ohne einen großen gemeinschaftlichen Konsens können Transaktionen außergewöhnlich schnell abgewickelt werden.

Vielleicht ist die einzige Besonderheit der Nano-Blockchain, dass jede Transaktion den doppelten Aufwand erfordert. Anstatt eine Zahlung als Einzeltransaktion abzuwickeln, bedeutet die Tatsache, dass jeder Nutzer eine separate Blockchain hat, dass er Geld von einem Konto entfernen muss, um es dann vom Empfänger des Geldes akzeptieren zu lassen. Es ist zwar etwas mühsam, doch diese Verarbeitungsgeschwindigkeiten sind äußerst vielversprechend.

5. Qtum

Qtum setzt den Trend der Kryptowährungen durch den Einsatz intelligenter Verträge fort. Das in China ansässige Unternehmen nimmt die besten Aspekte der Infrastruktur von Bitcoin und Ethereum (einschließlich intelligenter Verträge) und führt sie zu einem einzigartigen Netzwerk.

Der Grund, warum Qtum vielversprechender ist als Bitcoin, sind die jüngsten Partnerschaften mit großen chinesischen Unternehmen. Im Januar gab Qtum die Partnerschaft mit 360 Finance bekannt, einem Tochterunternehmen von Qihoo 360, dem Unternehmen hinter Chinas drittgrößter Suchmaschine nach Marktanteil. 360 Finance, Qtum und BTN Foundation planen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Blockchain-Lösungen der nächsten Generation.

Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit 360 Finance hat sich Qtum mit Baofeng Bokocloud zusammengetan. Baofeng ist der Name hinter einem beliebten Streaming- und Videodienst in China mit über 200 Millionen aktiven Nutzern. Während Baofeng plant, Qtums Blockchain zu nutzen, um den Urheberrechtsschutz für Künstler zu unterstützen, hat Baofeng zugesagt, über 50.000 Knoten auf seinem Bokocloud-Dienst hinzuzufügen. Damit könnte Qtum ein Netzwerk aufbauen, das Bitcoin in den Schatten stellt.

Die Wahrheit über den Bitcoin-Boom Alles was du über Kryprowährungen wissen musst! In diesem 25-seitigen Sonderreport über Bitcoins verraten unsere Experten dir die Hintergründe über Krypto-Währungen und worauf du achten musst! Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



The Motley Fool besitzt eine Shortposition auf IBM, hat aber keine Position in den genannten Kryptowährungen. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Visa.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 28.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.