5 Krypto-Projekte, die Mark Cuban gut findet

Der Unternehmer Mark Cuban mag relativ spät zur Krypto-Party gekommen sein, aber er hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht.

Cuban ist ein großer Fan von nicht-fungiblen Token (NFTs) und dezentralen Finanzanwendungen (DeFi). Beide werden durch Smart Contracts bedingt – kleine Stücke von selbstausführendem Code, die sich auf der Blockchain befinden.

NFTs sind eine Art digitaler Sammlerstücke, die Smart Contracts nutzen, um Urheberrechts- und Copyright-Informationen zu speichern. DeFi umfasst eine Vielzahl von Finanzdienstleistungsanwendungen. Diese Anwendungen nutzen Smart Contracts, um z. B. Kredite oder Versicherungen zu vergeben, ohne eine Bank oder eine andere dritte Partei einzubeziehen.

Der Milliardär und Besitzer der Dallas Mavericks verbringt drei bis vier Stunden am Tag damit, Krypto-Projekte durchzusehen, wählt aber nur wenige aus, in die er investiert. Hier sind einige seiner Lieblingsprojekte.

1. Polygon

Polygon (MATIC) ist eine Blockchain, die auf dem Ethereum (ETH)-Netzwerk aufbaut, um dessen Skalierbarkeit und Netzwerkleistung zu verbessern. Ethereum ist eine beliebte programmierbare Blockchain, aber sie hat in letzter Zeit mit Netzwerküberlastung und hohen Gebühren zu kämpfen.

In einem aktuellen Blogpost erklärt Cuban, warum er Polygon mag. Er denkt, dass die Art und Weise, wie Krypto-Projekte Dritte nutzen, um die notwendige Rechenleistung bereitzustellen, brillant ist. Wo Nicht-Krypto-Unternehmen eine Menge Kapital benötigen, um Server zu hosten und die Rechenkosten zu bezahlen, nutzen Projekte wie Polygon Token-Inhaber, die für ihre Teilnahme Belohnungen erhalten – was nur minimales Kapital erfordert.

„Wenn Polygon oder einer der Konkurrenten einen traditionellen, zentralisierten Geschäftsweg eingeschlagen hätte, bei dem sie alles kontrollieren und besitzen“, sagt Cuban auf seinem Blog, „hätten sie nicht nur Millionen aufbringen müssen, sondern möglicherweise viel, viel mehr.“



2. Aave

Aave (AAVE) ist ein DeFi-Kreditgeber, der durch Smart Contracts gesteuert wird. Cuban erklärt auf seinem Blog:

„Aave ist eine komplett automatisierte, erlaubnisfreie Plattform, bei der es keine Banker, keine Gebäude, keine Toaster, keine Tresore, kein Bargeld, keine auszufüllenden Formulare und keine Bonitätsbewertungen gibt.“



Aave-Kreditnehmer müssen Krypto-Sicherheiten hinterlegen, um einen Kredit aufnehmen zu können. Und Krypto-Investoren hinterlegen Geld, das dann verliehen wird. Auf diese Weise erhalten sie höhere Renditen als bei einem traditionellen Sparkonto. (Die Branche steckt noch in den Kinderschuhen, aber Cuban ist überzeugt, dass dies der Weg in die Zukunft ist. „Banken sollten Angst haben“, sagt er.

3. Zapper.fi

Cuban investierte im Mai dieses Jahres in Zapper, als das Unternehmen eine Finanzierungsrunde über 15 Millionen US-Dollar durchführte. Es ist ein digitales Management-Tool, mit dem Investoren all ihre Krypto-Vermögenswerte an einem Ort verwalten können. Nehmen wir an, du hast Kryptowährungen bei Aave hinterlegt oder hast Token bei mehreren Kryptowährungsbörsen eingesetzt. (Es kann schwierig sein, den Überblick über dein gesamtes Portfolio zu behalten und zu wissen, welche Coins an welcher Börse Zinsen verdienen. Zapper lässt dich alles an einem Ort sehen.

Außerdem kannst du damit deine Investitionen verwalten. Zum Beispiel könntest du Ethereum besitzen und sehen, dass du 15 % APR auf ein ETH-MATIC-Paar bei SushiSwap (einer beliebten dezentralen Kryptobörse) verdienen könntest. Mit Zapper müsstest du nicht auf die SushiSwap-Seite gehen oder einen Teil deiner ETH in MATIC umtauschen. Zapper macht alles für dich.

4. Lazy.com

Lazy.com spielt auf Cubans andere Krypto-Leidenschaft an: NFTs. Es ist eine digitale Galerie, in der Nutzer die NFTs, die sie besitzen, ausstellen können. Cuban startete das Projekt – das sich noch in der Beta-Phase befindet – für digitale Kunstsammler Anfang dieses Jahres.

Wenn du NFTs besitzt, ist es ganz einfach, ein Konto zu erstellen und dein Portemonnaie zu verbinden. Du kannst dann einen Link zu deiner Kunstsammlung in den sozialen Medien posten oder sie mit Freunden teilen.

5. dClimate

Dies ist eine der jüngsten Investitionen von Cuban. Der Milliardär gab im Juni bekannt, dass er sich als Investor und Berater an dem Projekt beteiligt hat.

Damit Smart Contracts funktionieren, brauchen sie Informationen. Zum Beispiel könnte ein Bauer eine Versicherung abschließen, die bei bestimmten Wetterbedingungen automatisch auszahlt. Der Smart Contract würde verlässliche Daten benötigen, um eine Auszahlung auszulösen. Hier kommen Datenanbieter wie dClimate (auch Orakel genannt) ins Spiel.

dClimate sammelt und standardisiert Klimadaten und macht sie zu einer dezentralen Plattform für Unternehmen, die genaue Wettervorhersagen und Informationen benötigen.

Mach deine eigene Recherche

Mark Cubans Investitionen geben einen Einblick in die Bandbreite der Kryptowährungsprojekte, die es derzeit gibt, sowie in die spezifischen Bereiche, von denen er begeistert ist. Aber Cuban glaubt auch fest daran, wie wichtig es ist, deine eigene Recherche zu betreiben – und in Projekte zu investieren, die dich interessieren.

Kryptowährungen können riskante und volatile Investitionen sein und nur du kennst deine finanzielle Situation, deine Interessen und deine Risikobereitschaft. Also kaufe dich nicht in diese Projekte ein, nur weil Mark Cuban es getan hat. Folge seinem Beispiel und stelle sicher, dass du jedes Projekt vollständig verstehst, bevor du in es investierst.

Der Artikel 5 Krypto-Projekte, die Mark Cuban gut findet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

