5. Kongresses für Arzneimittelinformation am 3. und 4. Februar 2017 in Köln

Berlin (ots) - Der Apotheker als Wissensmanager - Mehr Sicherheitfür Arzt und Patient!Über 420 Vertreter von Heilberufen aus sieben Nationen davon vieleKrankenhausapotheker sind zum 5. Kongress für Arzneimittelinformationnach Köln gekommen, um an zwei Tagen über die Qualitätsverbesserungfür die Patientenversorgung durch die Arzneimittelinformation vonKrankenhausapothekern zu diskutieren und sich fachlich fortzubilden.Bei der Eröffnung betont die Kongressleitung Frau Dr.Vetter-Kerkhoff, wie wichtig die unabhängige Identifikation,Bewertung, Interpretation und Weitergabe von Arzneimittelinformationfür eine gute Behandlung der Patienten ist. Frau Dr. Dwengerbeschrieb in ihrem Grußwort aus dem BMG die Krankenhausapotheker alszuverlässige Partner, die sich engagiert für die qualitätsgesicherteArzneimitteltherapie der Patienten einsetzen. Dr. Aly, als Vertreterdes Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitssystem,IQTIG betont die zukünftige qualitätsorientierte Vergütung derKrankenhäuser. Arzneimittelinformation als ein Qualitätsindikator isteine deutliche Forderung der deutschen Krankenhausapotheker.Der Präsident der ADKA, Rudolf Bernard, lobte beispielhaft dieDokumentationsdatenbank für Arzneimittelanfragen, die Unterstützungkleinerer Krankenhausapotheken durch die zentraleArzneimittelinformationsstelle KAMPI der ADKA oder den Zugang zurCochrane-Datenbank als wegweisende Entwicklungen aus Initiativen derArbeitsgruppe, die auch den Kongress organisiert hat.Mit evidenzbasierter Information über Arzneimittel, zugeschnittenauf die therapeutischen und körperlichen Bedürfnisse des einzelnenPatienten, verbessern Apotheker im Krankenhaus und im ambulantenBereich den Behandlungserfolg und die Arzneimitteltherapiesicherheit.Zudem fördert es den ökonomischen Einsatz der Arzneimittel, was auchin deutschen Studien nachgewiesen wurde. Dieses fachliche Wissen zuroptimalen Anwendung der Arzneimittel im interdisziplinären Team allenPatienten zukommen zu lassen, ist ein erklärtes Ziel desBundesverbandes deutscher Krankenhausapotheker (ADKA e.V.). Dies mussauch Berücksichtigung in der aktuellen Diskussion zur Änderung derApprobationsordnung finden. Als Vertreterin der deutschenLeitliniengruppe AWMF forderte Frau Dr. Nothacker mehr Apotheker inder Erarbeitung von Leitlinien, um die Aspekte einer sicherenArzneimitteltherapie besser abzubilden.Dieser fünfte Fachkongress zur Arzneimittelinformation mit 50wissenschaftlichen Postern, hochwertigen Plenarvorträge und Workshopsmit Spezialisten ist in dieser Ausrichtung einmalig in Deutschland.Weitere Informationen und Inhalte des Kongresses unterwww.adka-arznei.info.Die ADKA vertritt die Interessen von über 2.000 deutschenKrankenhausapothekern. Im Fokus der Verbandsarbeit steht, diegrößtmögliche Sicherheit der Arzneimittelversorgung allerKlinikpatienten zu gewährleisten.