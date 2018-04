5 Kompetenzfelder einer sicheren vernetzten Industrie

--------------------------------------------------------------7Alliancehttp://ots.de/zGxSqg--------------------------------------------------------------Bochum (ots) - IT-Expertenkommission 7Alliance rückt im Vorfeldder HANNOVER Messe (23. bis 27. April 2018) die entscheidendenBereiche der vernetzten Industrie in den FokusIT und Industrie gehören in Zeiten des Internet der Dinge und derIndustrie 4.0 untrennbar zusammen. "Inmitten der absolutenVernetzung, der aktuellen Entwicklungen und Veränderungen, ist eswichtig, die Sicherheit optimal aufzusetzen, sie genauso fest in derUnternehmensstruktur zu verankern, wie etwa das Personalmanagement",sagt Thomas Lechner, Geschäftsführer des 7Alliance-UnternehmensINST-IT GmbH | Institut für IT-Sicherheit. 7Alliance deckt alsExpertenkommission auf spezialisierten IT-Unternehmen alle Aufgabender IT-Sicherheit ab und schafft damit die Voraussetzungen für einesichere vernetzte Industrie. Im Vorfeld der HANNOVER Messeveröffentlicht 7Alliance (www.7-Alliance.de) die wichtigstenKompetenzfelder für die sichere Kombination von IT und Industrie:Kompetenzfeld 1 - optimales Business-ManagementSicherheit kann nur dann erfolgreich etabliert werden, wenn diedafür nötigen Infrastrukturen tief im Unternehmen verankert werden.Ein durchdachtes und effizientes Business Management als Grundlageder IT-Sicherheit weist vor allem Verantwortlichkeiten zu und sorgtdamit für optimierte Abläufe im Alltag.Kompetenzfeld 2 - individuelle Voraussetzungen beachtenIndustrieunternehmen spezialisieren sich immer mehr. VieleAufgabenbereiche müssen daher von externen Anbietern übernommenwerden. Vor allem an den Schnittstellen ist das Datenmaterial damitenorm gefährdet. Diese und ähnliche individuelle Voraussetzungenmüssen im Zuge der Implementierung eines wirkungsvollenSicherheitsmanagements unbedingt beachtet werden. Ein erfahrenerexterner Berater kann dabei helfen, wichtige Weichen zu stellen.Kompetenzfeld 3 - den Ernstfall probenEin sicherer Industriebetrieb muss hohe Anforderungen erfüllen.Den Ernstfall zu proben, kann die Augen gegenüber möglicherSicherheitslücken öffnen. Ein Black Building Test zeigtbeispielsweise, an welcher Stelle die Sicherheitskette im Fall einesStromausfalls unterbrochen ist und zeigt damit schonungslos möglicheLücken auf - und sei es auch nur die fehlende Taschenlampe, die beiplötzlichem Stromausfall lebenswichtig werden kann.Kompetenzfeld 4 - auf Transparenz achtenVor allem für das Management bedeutet Transparenz Sicherheit.Frühzeitige Information, etwa zum Ausfall einer Maschine oder derFehlfunktion eines Terminals kann beispielsweise einem drohendenmöglichen Schaden entgegenwirken, der beispielsweise durchProduktionsausfall entsteht. Diese Transparenz muss sich daher vonder gesamten Kostenstruktur eines sicheren Baus und Betriebs vonRechenzentren über das Netzwerkdesign bis hin zum Business Managementerstrecken.Kompetenzfeld 5 - auf die Zukunft achtenUm in der Zukunft bestehen zu können müssen Unternehmen hin undwieder ihre Angebote auf den Prüfstand stellen. Dieser Gang in einTestlabor bietet auch die entscheidende Hilfe in Cloud-Fragen.Verbindungen und Vernetzungen müssen getestet und Möglichkeitengefunden werden, die zeigen, ob ein Ziel auch wirklich realisierbarist und ob die im Zweifel schon geplanten Möglichkeiten derDigitalisierung ausgeschöpft werden können.7Alliance ist der erprobte Zusammenschluss von sieben etabliertenIT-Unternehmen rund um alle Dimensionen der IT-Sicherheit. Diegebündelte Expertise bildet die Basis für individuell getriebeneRechenzentrum-Innovationen, die Hochverfügbarkeit, Sicherheit undEnergieeffizienz synergetisch verbinden. Das Angebot reicht von derPlanung, Bau und Betrieb von Rechenzentren über vielfältigeSicherheitsmechanismen für Netzwerke bis hin zum gesamtenSicherheitsmanagement in Unternehmen. Das Bündnis zeichnet sich durchindividuelle und bedarfsgerechte Lösungen aus, die schnell undflexibel in jeder digitalen Phase Transparenz und Klarheit fürpotenzielle Investitionsprozesse schaffen. Zu den Kunden zählennamhafte Unternehmen aus allen Industrien des gehobenen Mittelstandessowie europäische, börsennotierte Unternehmen. Unter dem bewährtenDach der 7Alliance stehen: avato consulting ag, CARMAO GmbH, congivGmbH, COOLtec Systems Klima Kälte GmbH, INST-IT GmbH | Institut fürIT-Sicherheit, JBL Services GmbH sowie ingenieurbüro wieczorek GmbH.Weitere Informationen:7Alliance, vertreten durch Thomas Lechner, Südring 8, 44787 Bochum,Telefon: 0700 467 848 33, E-Mail: info@7-alliance.de, Internet:www.7-alliance.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: 7Alliance, übermittelt durch news aktuell