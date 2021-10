Der 5. Jahrestag der FII bringt mehr als 250 führende Persönlichkeiten zusammen, um in die Menschlichkeit zu investieren

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Der 5. Jahrestag der Future Investment Initiative wird vom 26. bis 28. Oktober in der saudischen Hauptstadt Riad unter dem Motto "Invest in Humanity" stattfinden.- Mehr als 250 Redner werden teilnehmen, darunter Staatsoberhäupter, internationale Führungskräfte, politische Entscheidungsträger, Investoren und Innovatoren.Der 5. Jahrestag der Future Investment Initiative (FII), der vom 26. bis 28. Oktober in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden soll, wird voraussichtlich die Ankündigung einer neuen Runde von Vereinbarungen und Investitionen mit sich bringen, die insgesamt 125 Milliarden US-Dollar an Vereinbarungen seit dem Debüt der FII im Jahr 2017 übersteigen.Die Plattform, die jetzt vom FII Institute geleitet wird, hat die Vision, die klügsten Köpfe der Welt zu befähigen, eine bessere Zukunft für alle zu gestalten. Das FII Institute hat ein Programm entwickelt, das sich auf das Thema Invest in Humanity konzentriert und sich mit Kernbereichen beschäftigt, die Unternehmen, Regierungen und Investitionen vorantreiben - KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Richard Attias, CEO des FII-Instituts, sagte: "Der 5. Jahrestag des FII wurde speziell dafür konzipiert, die Veränderungen des vergangenen Jahres zu nutzen, um Fortschritt, Wohlstand und Chancen für alle zu gewährleisten. Das interaktive Programm des FII bietet Gespräche mit weltweit führenden Persönlichkeiten, Diskussionsrunden für Führungskräfte und Networking mit CEOs und politischen Entscheidungsträgern. Das FII zeichnet sich dadurch aus, dass es sich dafür einsetzt, dass aus Gesprächen Taten werden, und das wird sich diesen Monat fortsetzen, wenn wir Lösungen entwickeln, die Auswirkungen auf die Menschheit haben."Die Plattform wird interaktive Gipfeltreffen zu den Themen Investitionen in Bildung, Investitionen in das Metaverse und Investitionen in ESG sowie wichtige Sitzungen zur sich verändernden Rolle von Unternehmen und Regierungen, Investitionen in Gleichberechtigung, Investitionen in medizinische Innovationen, die Kreislaufwirtschaft, die Anpassung an den Klimawandel sowie Investitionen in die Lebensmittelsicherheit, grünen Wasserstoff und die Zukunft von Start-ups im Bereich saubere Energie umfassen.Mehr als 250 hochkarätige internationale Redner haben ihre Teilnahme am FII bestätigt, darunter der Gouverneur des saudi-arabischen öffentlichen Investitionsfonds und Vorsitzende des FII-Instituts S.E. Yasir Al-Rumayyan; Accor Chairman and CEO Sébastien Bazin; Banco Santander S.A. Group Executive Chairman Ana Patricia Botín; Thales Chairman and CEO Patrice Caine; Bridgewater Associates, LP, Co-Chairman & Co CIO Ray Dalio; BlackRock, Inc. Chairman & CEO Larry Fink; Ferretti Group CEO Alberto Galassi; BNY Mellon CEO Thomas P. (Todd) Gibbons; Global EDF Group Chairman and CEO Jean-Bernard Lévy; Milken Institute Chairman Michael Milken; and HSBC Holdings plc Group CEO Noel Quinn. Zu den weiteren Rednern gehören:· Emaar und FII Institut Kuratoriumsmitglied S.E. Mohamed Ali Rashed Alabbar· Mubadala Investment Company CEO & Geschäftsführer S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak· Atlas Merchant Capital LLC Gründungspartner und CEO Robert Edward "Bob" Diamond· Inclusive Capital Partners Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin Lady Lynn Forester de Rothschild· Banco BTG Pactual S.A Senior Partner André Esteves· Softbank Investment Advisers CEO Rajeev Misra· U.S. Finanzministerium Ehemaliger Minister Steven Mnuchin· Saudi Aramco President und CEO Amin H. Nasser· Société Générale CEO Frédéric Oudéa· Die Red Sea Development Company und Amaala CEO John Pagano· FIFA Secretary General Fatma Samoura· Thiel Capital Managing Director Jack Selby· Starwood Capital Group, LLC Chairman & CEO Barry S. Sternlicht· PIMCO - Pacific Investment Management Company LLC Geschäftsführender Direktor und stellvertretender Vorsitzender John Studzinski· 500 Global CEO & Founding Partner Christine Tsai· Standard Chartered Bank Group CEO William WintersWeitere Informationen finden Sie unter: Fii-institute.org (https://fii-institute.org/en)Information zum FII InstitutDas FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn Entscheidungsträger, Investoren und junge Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erreichen, und bereit sind für Veränderungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659635/FII_5th_Anniversary.jpgPressekontakt:media@fii-institute.org Naher Osten und NordafrikaReem Al Saud+966 50 001 0001Nordamerika und EuropaRichard Romm+966 56 723 7612Original-Content von: The Future Investment Initiative (FII) Institute, übermittelt durch news aktuell