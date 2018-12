5 Irrtümer rund um den Blutzucker (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Mainz (ots) -Er ist nicht sichtbar, dennoch bestimmt er den Alltag von Menschenmit Diabetes: Der Blutzucker. Noch immer gibt es viele Irrtümer undVorurteile rund um diesen unsichtbaren Messwert, sowohl von gesundenMenschen als auch von Menschen mit Diabetes. Einige dieser Irrtümerklären wir hier auf.Irrtum #1: Ich bin gut eingestellt - schließlich kenne ich meinenHbA1c, und der ist gut. Mehr muss ich nicht wissen.Wenn Menschen mit Diabetes sagen, sie seien "gut eingestellt"meinen sie in der Regel den HbA1c. Dieser sagt aus, wie hoch derdurchschnittliche Blutzucker in den zurückliegenden 8 bis 12 Wochenwar und wird deshalb auch als Langzeitblutzucker oderBlutzuckerlangzeitgedächtnis bezeichnet. Eine umfassendeBlutzuckerkontrolle umfasst daneben den Nüchternblutzucker und denBlutzucker nach dem Essen. Der Nüchternblutzucker sagt aus, wie vielGlucose 6 bis 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit im Blut vorhandenist. Der sogenannte postprandiale Blutzucker wird etwa 1 bis 2Stunden nach einer Mahlzeit gemessen. Das Ziel einer erfolgreichenTherapie ist es, diese drei Werte bestmöglich im Zielbereich zuhalten, da auch kurze Entgleisungen des Blutzuckers (beispielsweisenach einer Mahlzeit) negative Auswirkungen haben können.Irrtum #2: Die angeblichen Blutzuckerspitzen nach dem Essen sinddoch nur eine Ausrede von Menschen mit Diabetes, die nach dem Essenlieber einen Mittagsschlaf machen würden. Jeder ist nach dem Essenmal müde, egal ob mit oder ohne Diabetes.Das stimmt so nicht. Was bei Menschen mit Diabetes auf den erstenBlick wie ein typisches "Schnitzelkoma" aussehen mag, hat einenmedizinischen Hintergrund und ist durchaus ernst zu nehmen. Richtigist, dass der Blutzuckerspiegel nach einer kohlenhydrathaltigenMahlzeit oder einem zuckerhaltigen Getränk bei allen Menschenansteigt. Bei gesunden Menschen schleust das Hormon Insulin den inder Nahrung enthaltenen Traubenzucker (Glucose) aus dem Blut in dieZellen. Der Zuckergehalt im Blut steigt deshalb nur wenig an undsinkt schnell wieder. Menschen mit Diabetes produzieren jedoch zuwenig körpereigenes Insulin, oder ihre Zellen können es nichteffektiv genug verwerten. Bei ihnen bleibt der Zucker im Blut, sodass der Blutzuckerspiegel stärker und für längere Zeit ansteigt.Erste Warnzeichen für zu hohe Blutzuckerspiegel nach dem Essen sindAbgeschlagenheit, Unkonzentriertheit und Müdigkeit nach denMahlzeiten. Das Messen des Blutzuckers ein bis zwei Stunden nach demEssen kann dem Arzt hier wertvolle Hinweise liefern.Irrtum #3: Von wegen Blutzuckerspitzen nach dem Essen: Wenigeressen und sich zusammenreißen, dann klappt's auch mit derKonzentration.Das stimmt so nicht. Blutzuckerspitzen nach dem Essen, vonMedizinern auch als postprandiale Hyerglykämien bezeichnet, könnenauch dann auftreten, wenn die Betroffenen sich bewusst ernähren. Siekönnen die Betroffenen im Alltag akut einschränken, indem sie zumBeispiel Durst, Müdigkeit, Schwindel, oderKonzentrationsschwierigkeiten auslösen. Wenn der behandelnde Arztdarüber informiert ist, dass Blutzuckerspitzen nach dem Essenauftreten, kann er die Therapie anpassen und zum Beispiel moderneMahlzeiteninsuline einsetzen, die den Blutzucker gezieltkontrollieren.Irrtum #4: Blutzuckerspitzen sind unangenehm, gehen aber auchwieder weg. Ihre gesundheitlichen Folgen sollten nicht dramatisiertwerden.Richtig ist, dass Blutzuckerspitzen nach dem Essen allmählichwieder zurückgehen. Dennoch kann der Blutzuckerspiegel in den Stundenzwischen Frühstück, Mittag- und Abendessen für einen längerenZeitraum zu hoch sein. Wenn es nach dem Essen immer wieder zuBlutzuckerspitzen kommt, ohne dass diese behandelt werden, kann dieslangfristig ernsthafte gesundheitliche Folgen haben, denn diesogenannten postprandialen Hyperglykämien steigern das Risiko fürFolgekomplikationen wie kardiovaskuläre Erkrankungen oderAugenschäden. Außerdem können regelmäßige postprandialeBlutzuckerspitzen, auch wenn sie nur von kurzer Dauer sind, sich inder Summe langfristig negativ auf den HbA1c auswirken.Irrtum #5: Mein Arzt muss erkennen, ob ich Blutzuckerspitzen nachdem Essen habe - schließlich hat er Medizin studiert, nicht ich.Das stimmt so nicht. Ob Sie Blutzuckerspitzen nach dem Essenhaben, die behandelt werden sollten, kann Ihr Arzt nur erkennen, wennSie Ihren Blutzucker regelmäßig und gezielt ein bis zwei Stunden nachdem Essen kontrollieren und ihm die Werte mitteilen. Nur dann kann erIhre Therapie anpassen und zum Beispiel moderne Mahlzeiteninsulineeinsetzen, die den Blutzucker noch gezielter kontrollieren. Damitkann er verfolgen, wie sich der Blutzuckerspiegel über einen längerenZeitraum durchschnittlich entwickelt. Um den Blutzuckerspiegel auchzwischen den Arztbesuchen im Blick zu behalten, sollten Menschen mitTyp 2 Diabetes regelmäßig selbst ihre Blutzuckerwerte messen, dennauch einzelne Spitzen nach Mahlzeiten können Folgen haben.Über Changing Diabetes®Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 95Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeu-gung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetes.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkran-kungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.200 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. 