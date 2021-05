5 Investitionen, aus denen in 2 Jahren aus 50.000 US-Dollar 1 Million US-Dollar (oder mehr) wurden

In den letzten 14 Monaten haben die Investoren die stärkste Erholung von einem Bärenmarkt-Tief in der Geschichte erlebt. Nachdem er im ersten Quartal 2020 in nur 33 Kalendertagen 34 % seines Wertes verloren hatte, hat der weithin beachtete S&P 500 alle seine Verluste wieder wettgemacht und ist auf neue Höchststände gestiegen. Alles in allem ist der S&P 500 in den letzten zwei Jahren um 44,4 % gestiegen, was eine fantastische Rendite ist, die seinen langfristigen Durchschnitt deutlich übertrifft.

Aber für einige Investoren sind 44 % Rendite nur Peanuts. Leute, die die Weitsicht, den Mut und das Glück hatten, vor zwei Jahren 50.000 US-Dollar in einen der folgenden fünf Namen zu investieren, können sich jetzt bequem Millionäre nennen.

GameStop: 1,12 Millionen US-Dollar

Es ist die Meme-Aktie, mit der alles begann. Der Videospiel- und Zubehörhändler GameStop (WKN:A0HGDX) hat es geschafft, die meisten seiner Gewinne vom Anfang des Jahres zu halten und hat infolgedessen mehr als 2.100 % über die letzten 24 Monate verzeichnet. Das bedeutet, dass eine Investition von 50.000 US-Dollar Mitte Mai 2019 jetzt etwas mehr als 1,1 Millionen US-Dollar wert ist.

Ab Mitte Januar begannen Kleinanleger auf Reddit und anderen sozialen Plattformen, sich zusammenzuschließen, um Aktien und Kaufoptionen auf Aktien mit sehr hohem Short-Interesse zu kaufen. Das Ziel dieser Gruppen war es schon immer, einen Short Squeeze herbeizuführen – ein Ereignis, bei dem sich Pessimisten gefangen fühlen und auf einmal kaufen müssen. Während des Short Squeeze bei GameStop Anfang des Jahres stiegen die Aktien innerhalb weniger Tage von etwa 20 US-Dollar auf fast 500 US-Dollar.

Obwohl GameStop in der Lage war, seine Bilanz mit einer kürzlichen Aktienemission aufzubessern, die mehr als genug Kapital zur Verfügung stellt, um den Übergang zu digitalen Spielen zu bewältigen, steht das Unternehmen immer noch vor zwei großen Herausforderungen. Erstens hat das Management-Team zu lange gewartet, um mit der Umstellung auf digitale Spiele zu beginnen. Das bedeutet, dass GameStop’s stationäre Geschäfte für die nächsten Jahre ein Hindernis bleiben werden.

Die andere Sorge ist, dass GameStop nicht das richtige Rezept hat, um immer noch ein Kandidat für einen Short-Squeeze zu sein. Sein Short-Interesse ist seit Mitte Januar dramatisch gesunken und sein höheres durchschnittliches tägliches Handelsvolumen macht es unwahrscheinlich, dass sich Pessimisten gefangen fühlen. Kurz gesagt, GameStop fehlt es wirklich an Wachstumstreiber nach seinem Mammutlauf nach oben.

Cardano: 1,15 Millionen US-Dollar

Es sollte keine Überraschung sein, dass eine Reihe von Kryptowährungen den S&P 500 mehrfach überrundet haben. Obwohl die ganze Aufmerksamkeit auf Bitcoin und Ethereum liegt, war Cardano ein echter Outperformer. In diesem Zusammenhang ist der Gewinn von 2.199 %, den Cardano in den letzten zwei Jahren verzeichnet hat, mehr als das Vierfache der Rendite von Bitcoin im gleichen Zeitraum.

Während ich zugeben muss, dass ich von den Bewertungen der digitalen Währungen verwirrt bin, haben zumindest die Cardano-Enthusiasten Grund zur Freude. Das liegt daran, dass diese dezentralisierte Plattform eine Menge an laufenden Entwicklungen hat. Zum Beispiel starteten die Entwickler im letzten Sommer ein Upgrade, das als Shelley bekannt ist und die Anzahl der Nodes erhöht, die Netzwerkteilnehmer betreiben können (d.h. es verbesserte die Dezentralisierung des Netzwerks). Nicht lange nachdem dieses Upgrade in Kraft getreten war, stieg Cardano von durchschnittlich weniger als 2.000 Transaktionen pro Tag auf durchschnittlich weit über 30.000 pro Tag im letzten Jahr. Das ist ein positives Zeichen für die Akzeptanz.

Genauso aufregend ist die Entwicklung von Goguen, das Smart Contracts in die Blockchain einbindet. Smart Contracts sind Protokolle, die helfen, ausgehandelte Verträge zwischen Parteien zu erleichtern, zu verifizieren und durchzusetzen. Wenn dir der Name bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass Smart Contracts Ethereum so beliebt gemacht haben.

Cardano könnte sogar ein Investitionsvehikel von Grayscale sein, ähnlich wie Grayscale einen Trust für Bitcoin hat. Die große Frage ist: Werden sich diese Wachstumstreiber als nachhaltig erweisen? In dieser Hinsicht bin ich mir nicht ganz sicher.

Takung Art: 1,52 Mio. US-Dollar

Manchmal müssen Investoren klein denken, um groß zu gewinnen. Takung Art (WKN:A2JF0E), früher eine Penny-Aktie, war in den letzten 24 Monaten einer der Top-Performer mit einem Gewinn von über 2.900 %. Hättest du Mitte Mai 2019 50.000 US-Dollar investiert, würdest du heute auf mehr als 1,5 Millionen US-Dollar sitzen.

Der Großteil von Takungs massiven Gewinnen ist seit Beginn des Jahres entstanden. Dieser Aufschwung wurde durch den Anstieg von nicht-fungiblen Token, oder NFTs, angeheizt. Ein NFT ist ein digitales Eigentumszertifikat auf digitale Vermögenswerte, die unveränderlich und transparent auf der Blockchain gespeichert sind. Kurz gesagt, es erklärt jemanden als den wahren und rechtmäßigen Besitzer eines digitalen Vermögenswertes.

Takung ist eine Online-Plattform, die es Künstlern und Kunsthändlern ermöglicht, Kunstwerke zu verkaufen oder zu tauschen. Wenn ich von Kunstwerken spreche, beziehe ich mich auf alles von traditionellen Gemälden bis hin zu Skulpturen und sogar Schmuck. Da es bereits eine Online-Plattform gibt, spekulieren die Investoren, dass es für Takung ein Leichtes sein wird, NFTs hinzuzufügen.

Die Sorge hierbei ist, dass dieser Anstieg komplett auf Spekulationen beruht. Takung Art hat nichts über den Einstieg in den NFT-Bereich gesagt und seine Einnahmen sind in den letzten fünf Jahren relativ stetig gesunken. Das Unternehmen hat im letzten Jahr nicht einmal 4,6 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt, nachdem es 2016 in einem einzigen Quartal mehr als diesen Betrag einnahm. Es genügt zu sagen, dass dieser Gewinn nicht nachhaltig zu sein scheint.

Chainlink: 2,26 Mio. US-Dollar

Eine der solidesten Investitionen über die letzten 24 Monate ist die unbekannte Kryptowährung Chainlink (WKN:LINK-EUR). Die Investoren, die Mitte Mai 2019 Chainlink im Wert von 50.000 US-Dollar für weniger als 1 US-Dollar gekauft haben, erfreuen sich an seinem aktuellen Preis nördlich von 43 US-Dollar. Diese mehr als 4.400 % Rendite hätten 50.000 US-Dollar in coole 2,26 Millionen US-Dollar verwandelt.

Was den Investoren an Chainlink zu gefallen scheint, ist der interessante Ansatz der Entwickler, Blockchain-Netzwerke weiter zu dezentralisieren. Auf der traditionellen Blockchain werden Sensoren eingerichtet, um Informationen zu beobachten und an die Blockchain zu übermitteln. Diese Sensoren, auch Orakel genannt, sind jedoch zentralisiert und gelten daher als das schwache Glied von Blockchain-Netzwerken. Chainlink hat das erste Blockchain-Orakel-Netzwerk geschaffen, das die Authentizität der Orakel verifiziert und fehlerhafte Daten (die auf bestimmten Blockchains nicht korrigiert werden können) abgleicht, alles mit Hilfe von Smart Contracts.

Darüber hinaus ist die Chainlink-Blockchain in der Lage, Daten aus mehreren und einzelnen Quellen abzugleichen, um zu bestimmen, was korrekt ist und was verworfen werden kann. Das ist eine schicke Art zu sagen, dass die Nutzer sicher sein können, dass die Smart-Contract-Daten korrekt und vertrauenswürdig sind.

Wie es bei den meisten digitalen Währungen der Fall ist, scheinen die Investoren wirklich begeistert zu sein. Es ist jedoch nicht klar, wie breit die Akzeptanz dieser Technologie in naher Zukunft sein wird.

Dogecoin: 7,91 Mio. US-Dollar

Zu guter Letzt gibt es noch die auf Shiba Inu basierende Kryptowährung Dogecoin (WKN:DOGE-EUR), die in den letzten zwei Jahren mit Abstand die beste Wertentwicklung erzielt hat. Eine Investition von 50.000 US-Dollar in Dogecoin vor 24 Monaten wäre heute 7,91 Millionen US-Dollar wert, was einer Rendite von 15.720 % entspricht. Das ist eine Rendite, die 31-mal höher ist als die von Bitcoin im gleichen Zeitraum.

Die massiven Zuwächse des Dogecoin kommen durch die Unterstützung von Tesla-CEO Elon Musk zustande. Musk gab kürzlich bekannt, dass er mit den Entwicklern von Dogecoin zusammenarbeitet, um die Effizienz der Blockchain zu verbessern. Er hat sich selbst zum „Dogefather“ ernannt und Doge mehrfach auf Twitter gehypt.

Aber von all diesen überdurchschnittlichen Investitionen ist keine gefährlicher als Dogecoin. Das liegt daran, dass seine Gewinne auf Hype, Unwissenheit und Fehlinformationen aufgebaut sind. Befürworter preisen regelmäßig die niedrigeren Transaktionsgebühren und die wachsende Akzeptanz als Gründe an, um optimistisch zu sein. Doch wenn du einen Blick über Bitcoin und Ethereum hinaus wirfst, wirst du sehen, dass die Transaktionsgebühren von Dogecoin gar nicht so niedrig sind, noch ist sein Netzwerk so effizient. Auch die 50.000 Transaktionen, die täglich abgewickelt werden, sind im Vergleich zu traditionellen Zahlungsanbietern nicht sonderlich hoch.

Es ist auch kein besonders beliebter Token bei Unternehmen. Nur etwa 1.300 Unternehmen weltweit akzeptieren den Token als Zahlungsmittel – und es hat acht Jahre gedauert, nur um dieses Niveau zu erreichen.

Mit Tweets von Elon Musk, die Dogecoins größten Wachstumstreiber darstellen, weißt du, dass du es mit einem Pump-and-Dump-Schema zu tun hast. Trotz seiner massiven Gewinne, sollte Dogecoin um jeden Preis vermieden werden.

Der Artikel 5 Investitionen, aus denen in 2 Jahren aus 50.000 US-Dollar 1 Million US-Dollar (oder mehr) wurden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 22.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Tesla und Twitter.

Motley Fool Deutschland 2021