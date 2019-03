5 Gründe, warum man einen Finanzberater braucht

Wenn du diesen Artikel liest, bist du vielleicht unentschlossen, ob ein Finanzberater für dich Sinn macht. Heutzutage sind viele Werkzeuge zugänglicher denn je, die Einzelpersonen helfen, ihre Finanzen zu verwalten; viele kostenlose Ruhestandsrechner, Portfolioanalysatoren und persönliche Finanz-Apps stehen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es so genannte „Robo-Advisors“ – Programme, die künstliche Intelligenz einsetzen, um deine finanzielle Zukunft zu planen – oder du fragst einfach Alexa. Es hat sich viel verändert.

Es ist großartig: Je mehr die Verbraucher über Finanzthemen aufgeklärt werden, desto besser können sie agieren (und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch skrupellose Verkaufsgespräche getäuscht werden). Aber ist angesichts all dieser Informationen, die dir zur Verfügung stehen, die Einstellung eines Finanzberaters die Kosten wert? Ist es nicht besser, so viel wie möglich zu lesen, sich selbst darum zu kümmern und dabei etwas Geld zu sparen? Es kommt darauf an.

Im Sinne einer vollständigen Offenlegung möchte ich erwähnen, dass ich ein Finanzberater bin, der seit 19 Jahren praktiziert. Allerdings bin ich nicht hier, um die Vorteile von Finanzberatern zu loben, sondern um einen Einblick in das Angebot von Finanzberatern zu geben, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.

Warum also sollte jemand einen Finanzberater engagieren, anstatt sein Geld selbst zu verwalten? Hier sind fünf Probleme, mit denen viele Verbraucher konfrontiert sind, die durch einen Profi besser gelöst werden können.

1. Informationsüberlastung

Informationen können uns befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen, aber sie können uns auch überfordern und zu einer „Analyselähmung“ führen, besonders wenn es so viele widersprüchliche Infos da draußen gibt.

Obwohl es wunderbar ist, dass so viele Informationen leicht verfügbar sind, gehört dazu auch die schlechte Nachricht, dass Informationen nicht immer gleich verstanden werden. Informationen sind eine gute Sache, wenn sie uns dazu bringen, eine Entscheidung gründlich durchzudenken. Aber wenn sie uns dazu bringen, aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen oder Ewigkeiten zu zögern, was bringen sie dann?

Ein Teil der Arbeit eines Finanzberaters ist es, dir zu helfen, eine Vielzahl von Informationsquellen zu sichten, den Lärm zu reduzieren und die beste Entscheidung auf der Grundlage deiner Finanzen und deiner persönlichen Ziele zu treffen.

2. Zu viele Möglichkeiten

In den USA gibt es mehr als 10.000 Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), aus denen die Anleger wählen können. Die Wahl eines Fonds aus diesem riesigen Universum von Entscheidungen ist wie der Anblick von zehn verschiedenen Milchmarken im Lebensmittelgeschäft oder der Versuch, einen Laib Brot aus einer überfüllten Bäckerei auszuwählen: Es braucht Zeit, und letztendlich kannst du dich einfach anhand einer Verpackung entscheiden, die dir ins Auge fällt. Ist das die beste Art zu investieren?

Wenn du die Zeit hast und es dir Spaß macht, ist das eine Sache, aber wenn das nicht der Fall ist – dann ist es an der Zeit, einen Profi zu rufen. Finanzberater haben in der Regel Listen von bewährten Investitionen, die sie bereits recherchiert und sorgfältig geprüft haben; diese Investitionen können bestimmte Kriterien erfüllen, wie z. B. niedrige Kosten oder konstante Spitzenleistungen. Wenn du Hilfe brauchst, um den finanziellen Supermarkt der Wahlmöglichkeiten zu durchsuchen, ist das ein Grund, einen Berater zu Rate zu ziehen.

3. Zu wenig Zeit

Wenn nötig, könnten wir alle lernen, uns die Haare zu schneiden, den Rasen zu mähen oder das Öl im Auto zu wechseln – aber wer hat wirklich die Zeit? Ganz zu schweigen davon: Wie verbringt man seine Zeit am besten? Rentner können sich mehr Zeit nehmen, um die Zeitung zu lesen, Aktien zu recherchieren oder Änderungen im Steuerrecht mit ihrem Buchhalter zu besprechen als ein beschäftigter Jurist. Dieser vielbeschäftigte Anwalt wird die Hilfe eines Finanzberaters zu schätzen wissen, um mit den Veränderungen auf den Märkten und in der Gesetzgebung Schritt zu halten, und wenn er diese Expertise benötigt, ruft er seinen Berater an oder schreibt ihm eine E-Mail.

Jeder von uns muss abwägen, wie er seine Zeit am besten verbringt. Wenn ein Finanzberater dir die Freiheit verschafft, mehr Geld zu verdienen oder mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen, dann kann es sich lohnen, für seinen Rat zu bezahlen.

4. Fehlende Fachkenntnisse

Es gibt einen Grund, warum ein Hausarzt dich an einen Gastroenterologen verweist, wenn du akute Schmerzen in deinem Bauch hast: Der Spezialist hat ein besonderes Fachwissen, das du brauchst. Gleiches gilt für Finanzberater, die in einer speziellen Nische arbeiten. Einige Finanzberater sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert, wie z. B. den Verkauf eines Unternehmens oder die Planung einer Scheidung, während andere sich auf eine Branche konzentrieren, z. B. die Arbeit mit Zahnärzten oder Lehrern.

Jeder dieser Berater hat eine einzigartige Expertise in seinem Bereich entwickelt, in der Regel aus jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, die ähnliche Bedürfnisse mitbringen. Zum Beispiel mag ein Finanzberater Besonderheiten der staatlichen Rentenversicherung und ihre Auswirkungen auf die soziale Absicherung kennen, die dir bei der Rentenplanung helfen können. Wenn du vor einer einzigartigen Situation stehst, kann sich ein spezialisierter Berater als äußerst hilfreich erweisen.

5. Persönliche Vorurteile

Die Verwaltung des eigenen Geldes hat Vor- und Nachteile. Du hältst die Kosten niedrig, was eine gute Sache ist. Es kann auch Spaß machen, Aktien selbst auszuwählen.

Aber jeder von uns hat seine persönlichen Vorurteile, und du musst dir dessen bewusst sein. Denke darüber nach, wie sehr sie deine Entscheidungen beeinflussen. Nachdem du dir zum Beispiel an der Technologie-Aktien-Blase von 2000 die Finger verbrannt hast, wolltest du vielleicht nie wieder etwas mit Tech-Aktien zu tun haben. In diesem Fall hättest du die Jahre des Wachstums verpasst, die Technologieaktien nach dem Crash erlebt haben. Ein Berater kann dir helfen, solche Verzerrungen zu erkennen, die du vielleicht übersiehst.

Du könntest auch voreilige emotionale Entscheidungen treffen. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass wir Menschen den Schmerz des Geldverlustes stärker spüren, als wir die Euphorie des Geldverdienens genießen. Einige Investoren können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte nicht ertragen. Ein Teil der Aufgabe eines Finanzberaters ist, durch diese schwierigen Zeiten auf dem Markt hindurch eine ruhige Hand zu behalten und dir zu helfen, logische und rationale Entscheidungen zu treffen, anstatt den Panikknopf zu drücken und Bauchentscheidungen zu treffen, die sich rächen könnten.

Was ist das Richtige für dich?

Das Arbeiten mit einem Berater ist nicht jedermanns Sache. Wenn du der Typ bist, dem die persönliche Finanzplanung Spaß macht, der die Zeit dafür hat und die emotionale Intelligenz besitzt, seine eigenen Vorurteile zu erkennen, dann mag es in Ordnung sein, es selbst zu machen. Aber wenn du deine Zeit lieber anders verbringen möchtest oder die Expertise eines Profis benötigst, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken.

Es ist auch keine Alles-oder-Nichts-Entscheidung; du kannst auch dein eigenes Geld verwalten und gleichzeitig einen Berater haben, der dir hilft, das Gesamtbild zu verstehen, oder einen separaten Teil deines Geldes verwaltet.

Ein Vorbehalt: Wenn du Schulden hast und nach Hilfe suchst, ist ein Finanzberater wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Erwäge stattdessen, einen gemeinnützigen Schuldner- oder Kreditberater zu finden.

Um den richtigen Berater zu finden, frage am besten zunächst Familie, Freunde und Fachleute (wie deinen Buchhalter oder den Anwalt, der dein Testament gemacht hat), um ein paar Namen von potenziellen Experten zu sammeln, mit denen du Gespräche führen kannst.

Im Idealfall findest du jemanden, der erfahren ist und vertrauenswürdig wirkt. Oftmals spart dir die Beauftragung eines Finanzberaters langfristig mehr Geld, als sie kostet. Finde heraus, wie du die Dienstleistungen eines Planers am besten nutzen kannst.

Dieser Artikel wurde von Michael Aloi auf Englisch verfasst und am 16.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019