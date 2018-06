5 Gründe, warum Kryptowährungen sich auf einem 7-Monats-Tief befinden

Letztes Jahr waren die Kryptowährungen einfach nicht aufzuhalten. In nur 12 Monaten stieg der Gesamtwert aller virtuellen Währungen von 17,7 Mrd. US-Dollar auf 613 Mrd. US-Dollar — ein Wertzuwachs von mehr als 3.300 Prozent. Dabei handelt es sich um Gewinne, für die man normalerweise Jahrzehnte braucht.

Aber 2018 war eine andere Geschichte. Es ging deutlich abwärts und über das Wochenende fiel der Gesamtwert aller Kryptowährungen auf nur mehr 235 Mrd. US-Dollar laut CoinMarketCap.com. Dies bedeutet nicht nur einen Rückgang von mehr als 70 % gegenüber dem Höchststand von 835 Mrd. US-Dollar in der ersten Januarwoche 2018, sondern auch den niedrigsten kombinierten Wert für die rund 1.600 handelbaren Kryptowährungen seit der dritten Novemberwoche vor sieben Monaten.

Was läuft hier nur falsch? Wahrscheinlich ist es eine Kombination der folgenden fünf Faktoren.

1. Das Proof-of-Concept-Rätsel

Der wohl größte Lichtblick der Kryptowährungsrevolution war das Aufkommen der Blockchain-Technologie, wobei die Blockchain das digitale, verteilte und dezentrale Hauptbuch ist, das den meisten Kryptowährungen zugrunde liegt und für die Verarbeitung von Geldtransaktionen ohne Mittelsmann für die Protokollierung von Daten in transparenter und unveränderlicher Weise verantwortlich ist. Bei Währungs- und Nicht-Währungsanwendungen erwarten einige Leute, dass die Blockchain das Umfeld, in dem wir Geld bewegen und Lieferketten überwachen verändern wird.

Allerdings hat die Blockchain eine fast unüberwindbare Hürde zu überwinden: das Proof-of-Concept-Rätsel. In zahlreichen kleinen Tests und Demos von globalen Organisationen und Unternehmen hat sich die Blockchain wie erwartet bewährt. Aber keine dieser Organisationen oder Unternehmen war bereit, die Sache in der Realität auszuprobieren. Die Unternehmen werden sich noch nicht der Blockchain zuwenden, weil es sich um eine Technologie handelt, die ihre Skalierbarkeit nicht bewiesen hat. Leider kann sie ihre Skalierbarkeit nur unter Beweis stellen, wenn die Unternehmen ihr eine Chance geben. Das nennt man eine Zwickmühle, und es ist möglich, dass die Blockchain nicht so schnell zu einem Differenzierungsfaktor wird.

2. Es gibt keinen definierten Zweck für die meisten virtuellen Währungen

Ein weiteres Problem, auf das die Investoren wahrscheinlich stoßen, ist, dass die meisten Krypto-Währungen keinen Sinn haben. Damit meine ich, dass es für Verbraucher oder Unternehmen keinen Wachstumstreiber und keine Notwendigkeit gibt, auf digitale Währungen umzusteigen, was bedeutet, dass traditionelle Formen von Überweisungen auf absehbare Zeit dominant bleiben könnten.

Zum Beispiel mag Bitcoin die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung sein, aber der Coin hat nicht viel praktischen Nutzen. Im Gegensatz zu den meisten digitalen Währungen, die auf ihre Blockchain fokussiert sind, ist Bitcoin eher als Tauschmittel gedacht. Mit anderen Worten, die Hoffnung ist, dass die Verbraucher auf die Verwendung von Bargeld und Kreditkarten verzichten, um ihre Waren und Dienstleistungen mit Bitcoin zu kaufen.

Die Frage ist: Warum sollte jemand umsteigen? Und das ist mein Punkt — es gibt im Moment keinen guten Grund dazu. Mit Ausnahme von Bitcoins Nutzen als Zwischenwährung, die manchmal gekauft werden muss, um weniger beliebte Krypto-Währungen an dezentralen Börsen zu kaufen, gibt es für die Verbraucher oder Unternehmen nur sehr wenig Grund, Bitcoin zu besitzen oder zu verwenden. Ohne echten Nutzen werden virtuelle Währungen langfristig kaum an Bedeutung gewinnen.

3. Kryptodiebstähle untergraben die langfristige Sicherheit der digitalen Währungen und der Blockchain-Technologie

Abgesehen davon werden Krypto-Währungen möglicherweise als nicht sicher angesehen als Folge von laufenden Hacks und Diebstählen. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse von Carbon Black ergab, dass seit Jahresbeginn in etwas mehr als fünf Monaten virtuelle Währungen im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden. Insbesondere waren 44 % dieser Diebstähle gegen die Privacy Coins von Monero gerichtet, die dazu bestimmt ist, den Absender und Empfänger von Geldern, sowie den Betrag, der gesendet wird, zu verschleiern. Obwohl es ein großartiges Werkzeug für diejenigen ist, die sich nach Privatsphäre sehnen, macht es das Aufspüren gestohlener Gelder fast unmöglich.

Die Auswirkungen dieser Hacks sind zweifach. Erstens zeigt es, dass die Blockchain-Technologie und Kryptonetzwerke nicht annähernd so undurchdringlich sind, wie man geglaubt hat. Bis zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, könnte es schwierig sein, das Vertrauen der Wall Street und der Privatanleger zurück zu gewinnen.

Die andere Implikation hier ist, dass die Dinge nicht unbedingt bald besser werden. Eine kürzliche Entscheidung der Securities and Exchange Commission (SEC), Bitcoin und Ether nicht als Wertpapiere anzuerkennen, lässt die Anleger im Falle eines Betrugs hängen. Obwohl ich das Argument der SEC verstehe, dass diese Netzwerke ausreichend dezentralisiert sind und daher nicht als Wertpapiere bezeichnet werden müssen, bedeutet das, dass die SEC nichts machen wird, wenn sie gestohlen werden.

4. Es wird kaum eine Differenzierung wahrgenommen

Ein möglicher vierter Grund, warum die Kryptos ins Bodenlose gefallen sind, ist die Tatsache, dass die Diversifizierung nicht wirklich funktioniert. Egal, welche Art von digitalen Währungen man kauft, es besteht eine wirklich gute Chance, dass alle dem Kurs von Bitcoin folgen.

Warum bewegen sich fast alle digitalen Währungen im Gleichklang? Zuerst einmal sind es zu viele. Mit rund 1.600 virtuellen Währungen, in die investiert werden kann, können die Investoren keinen Überblick haben, wie sich eine Krypto-Währung von der anderen unterscheidet. Diese fehlende Differenzierung macht es für digitale Währungen schwierig, sich von Bitcoin abzuheben.

Es gibt auch keine traditionellen fundamentalen Kennzahlen, mit denen ein Anleger feststellen kann, ob eine Krypto-Währung fair bewertet ist. Während man sich die Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Betriebsergebnisse von börsennotierten Aktien ansehen kann, ist alles, was man bei Krypto-Währungen bekommt, Versprechungen in Form eines White Paper und vielleicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Netzwerks. Leider sagen diese den Anlegern nichts über den langfristigen Fortbestand der digitalen Währungen aus.

5. Institutionelle Investoren kommen ins Spiel

Last, but not least, könnte ein Teil der Schuld bei institutionellen Investoren liegen, die bis vor kurzem meist am Rande geblieben sind.

Die Wall Street hat praktisch keine Lust, an dezentralen Krypto-Börsen zu handeln, unter anderem aufgrund der Möglichkeit von Diebstahl oder Betrug. Es sind die Kleinanleger, die für die Kursbewegungen verantwortlich sind. Diese Kleinanleger verfügen oft nicht über das nötige Kapital, um gegen Aktien zu wetten (ein Prozess, der als Leerverkauf bekannt ist und bei dem Geld von einem Broker geliehen werden muss), wodurch ein Ungleichgewicht auf der Käuferseite entsteht, die die Kryptos immer weiter nach oben treiben.

Aber ab Dezember, als das Token von Bitcoin seinen Höhepunkt erreichte, notierten die CME Group und CBOE Global Markets beide Bitcoin-Futures-Kontrakte auf ihren Handelsplattformen. Da dabei eine bzw. fünf Bitcoins (oder etwa 6.000 und 30.000 US-Dollar) zusammen gefasst werden, sind diese Instrumente für Privatanleger in der Regel zu teuer und ermöglichen es institutionellen Investoren, den Handel zu kontrollieren. Diese Institutionen und ihre Skepsis haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Bitcoin unter Druck gesetzt und alles andere mitgerissen wurde.

Bei so vielen Herausforderungen, die vor uns liegen, sind noch niedrigere Tiefstwerte eine echte Möglichkeit für Krypto-Währungen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 26.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien der CME Group, hat aber keine Position in den genannten Kryptowährungen.

The Motley Fool empfiehlt Cboe Global Markets.