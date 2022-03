5 Gründe, warum Amazon im Jahr 2022 höhere operative Gewinne erzielen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In 3 Sätzen

Amazon beginnt, die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in allen Geschäftsbereichen zu nutzen.

Im Jahr 2021 gab es einige einmalige Kostensteigerungen, die sich jedoch abschwächen sollten.

Die größten Wachstumstreiber sind margenstarke Geschäftsbereiche.

Amazon.com (WKN: 906866) ist es gelungen, trotz massiver Investitionen in die Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS), in Fulfillment-Kapazitäten, in COVID-Sicherheitsmaßnahmen und in Arbeitskräfte im Jahr 2021 ein operatives Gewinnwachstum zu erzielen. Gleichzeitig hatte man mit der Inflation zu kämpfen. Im Gesamtjahr erwirtschaftete Amazon einen Betriebsgewinn von 24,9 Mrd. US-Dollar, 2 Mrd. US-Dollar mehr als im Jahr zuvor.

Für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Betriebsergebnis zwischen 3 und 6 Mrd. US-Dollar, was einen erheblichen Rückgang gegenüber den 8,9 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres bedeuten würde. Ich bin jedoch optimistisch, dass die operativen Margen im Gesamtjahr tatsächlich steigen werden. Hier sind fünf Gründe dafür.

1. Geringerer Abschreibungsaufwand

Amazon nimmt eine große Änderung in der Buchhaltung für AWS vor: Es erhöht die Nutzungsdauer für Server von vier auf fünf Jahre und für Netzwerkgeräte von fünf auf sechs Jahre. Infolgedessen werden die Abschreibungskosten im ersten Quartal um 1 Mrd. US-Dollar gesenkt. Die Auswirkung in zukünftigen Quartalen wird nicht mehr so groß sein, aber es ist immer noch eine Menge Geld, das in die Bilanz fließt.

Obwohl es sich bei den Abschreibungskosten nicht um einen Barbetrag handelt, der sich unmittelbar auf den Cashflow von Amazon auswirkt, ist es dennoch erwähnenswert, dass es sich um eine echte Kosteneinsparung handelt. Die Änderung ist das Ergebnis der Arbeit von Amazons Ingenieuren, die daran arbeiten, den Betrieb effizienter zu gestalten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Im Laufe der Zeit bedeutet dies eine höhere Kapitalrendite für AWS.

Dennoch investiert das Management weiterhin stark in das am schnellsten wachsende Segment des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurden mehr als 20 Mrd. US-Dollar für Investitionen in die AWS-Infrastruktur ausgegeben, und für 2022 wird mit noch höheren Ausgaben gerechnet.

2. Wichtige Preiserhöhungen

Die große Neuigkeit in Amazons Bericht für das vierte Quartal war eine Preiserhöhung für Amazon Prime. Der Preis für das Jahresabonnement wird in den USA um 20 US-Dollar und der monatliche Preis um 2 US-Dollar steigen. Insgesamt könnte dies bei geschätzten 80 Millionen US-Haushalten, die den Dienst abonniert haben, zu jährlichen Mehreinnahmen von etwa 1,6 Mrd. US-Dollar führen. Und da Amazon bereits die Investitionen getätigt hat, um die Preiserhöhung zu rechtfertigen, wird das praktisch alles in den Gewinn fließen.

In ähnlicher Weise erhöht Amazon die Preise für viele seiner Dienstleistungen für Drittanbieter. Händler müssen bis zu 12 % mehr für Amazons Fulfillment-Gebühren bezahlen, und ihre Lagergebühren werden in den Monaten außerhalb der Spitzenzeiten steigen. Auch diese Gebührenerhöhungen sollten zu höheren Betriebsmargen führen, da Amazon bereits daran gearbeitet hat, seine Abwicklungsgeschwindigkeit und -kapazität zu verbessern.

Für die Zukunft erwartet CFO Brian Olsavsky, dass die Investitionsausgaben für das Fulfillment dem Wachstum des zugrunde liegenden Geschäfts entsprechen werden. Dienstleistungen für Drittanbieter und Online-Einzelhandel. Es sollte sich also eine erhebliche Hebelwirkung einstellen.

3. Reduzierte COVID-bezogene Kosten

Amazon gab im Jahr 2021 etwa 5 Mrd. US-Dollar für COVID-bezogene Ausgaben aus. Während die Pandemie weiter wütet, sollten Amazons Vorabinvestitionen und die nun weithin verfügbaren Impfstoffe dazu beitragen, die Kosten weiter zu senken. Der Wegfall dieser Ausgaben dürfte das Ergebnis verbessern.

4. Mit dem Arbeitskräftemangel fertig werden

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 hat Amazon festgestellt, dass sich sein Problem bei der Auftragsabwicklung von einem Kapazitätsproblem zu einem Arbeitskräfteproblem entwickelt hat. Trotz der Einstellung von 273.000 neuen Mitarbeitern in der zweiten Jahreshälfte steht das Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen. Insbesondere der Anstieg der Omikron-Variante im Dezember 2021 und Januar 2022 bedeutete, dass Amazon für viele Krankheitsausfälle und Überstunden zahlen musste, was in einigen Fällen zu einer Verdreifachung der Arbeitskosten führte.

Amazon erhöhte am Ende des dritten Quartals die Löhne auf breiter Front, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und mit der Inflation Schritt zu halten. Insgesamt führte das Problem des Arbeitskräftemangels im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu zusätzlichen Ausgaben in Höhe von mehr als 4 Mrd. US-Dollar.

Der Druck des Arbeitskräftemangels und der Inflation dürfte im Laufe des Jahres nachlassen, wobei Amazon die Auswirkungen in der zweiten Jahreshälfte ausgleichen wird. Das sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Betriebsgewinne zu normalisieren.

5. Wachstum aus margenstarken Geschäftsbereichen

Der vielleicht wichtigste Grund dafür, dass die operative Marge von Amazon im Jahr 2022 steigen wird, ist, dass das Wachstum aus zwei margenstarken Geschäftsbereichen stammt. Mit dem Bericht für das vierte Quartal hat Amazon zum ersten Mal die Ergebnisse seines Werbegeschäfts offengelegt. Das Segment wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, d. h. um 2,4 Mrd. US-Dollar, was etwa 20 % des gesamten Umsatzwachstums im Quartal entspricht.

Die Einnahmen von AWS steigen trotz der enormen Größe des Unternehmens weiter an. Das Cloud-Computing-Geschäft wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 40 % und steigerte seinen Umsatz um 5 Mrd. US-Dollar, was mehr als 40 % des gesamten Umsatzwachstums im Quartal entspricht.

Sowohl die Werbung als auch AWS erwirtschaften wesentlich höhere operative Margen als das Kerngeschäft Einzelhandel. Da diese beiden Geschäftsbereiche einen Großteil des Umsatzwachstums von Amazon ausmachen, werden die Margen natürlich steigen.

Kurzes Fazit

Während Amazons operativer Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gedämpft sein könnte, sollten die Anleger in den nächsten Quartalen rasches Wachstum sehen. Das Unternehmen nutzt seine Aktiva und spart Kosten.

Der Artikel 5 Gründe, warum Amazon im Jahr 2022 höhere operative Gewinne erzielen könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Adam Levy besitzt Aktien von Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon. Dieser Artikel erschien am 21.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022