5 Gründe, im Ruhestand in Dividendentitel zu investieren

Wichtige Punkte

Dividendenzahler sind in der Regel etablierte und zuverlässige Unternehmen.

Dividendeneinkünfte können helfen, deinen Ersparnisse zu erhalten.

Dividenden können mit der Inflation mithalten.

Dividenden sind vielleicht nicht der einzige Weg für den Erfolg eines einzelnen Anlegers, aber wenn es einen besseren gibt, dann habe ich ihn noch nicht gefunden. – Josh Peters



Wie Josh Peters schon sagte, kann es sicherlich auch andere Wege zum Reichtum geben, aber es gibt gute Argumente dafür, dass man mit Dividendenaktien zum Ziel kommt. Hier sind fünf Gründe, warum du einen Teil deines Portfolios in Dividendenwerten halten solltest.

1. Solide, verlässliche Unternehmen

Wenn du dich an Dividendenzahler hältst, ist es wahrscheinlicher, dass du in solide, verlässliche Unternehmen investierst. Denn ein Unternehmen wird nur dann eine regelmäßige Dividende ausschütten, wenn seine Geschäftsführung sicher ist, dass es diese auch regelmäßig auszahlen kann. Unternehmen, die mit schwierigen Zeiten konfrontiert sind, können zwar die Dividendenausschüttung kürzen, aussetzen oder ganz streichen, aber sie werden sich bemühen, dies zu vermeiden, da es schlecht aussieht und den Anlegern missfällt.

Daher sind es in der Regel reifere Unternehmen, die Dividenden ausschütten – Unternehmen, die den Aktionären überschüssige Barmittel zur Verfügung stellen können. Jüngere, schneller wachsende Unternehmen brauchen jeden Dollar, den sie verdienen, um ihn für weiteres Wachstum zu reinvestieren.

2. Verlässliches Einkommen

Wie bereits erwähnt, zahlen Unternehmen, die Dividenden ausschütten, dies in der Regel sehr regelmäßig – am häufigsten vierteljährlich. Einige Unternehmen zahlen jeden Monat eine Dividende, andere alle sechs Monate oder noch seltener.

Als Anleger am Aktienmarkt musst du mit Schwankungen rechnen und damit, dass die Kurse deiner Aktien schwanken. Manchmal stagnieren oder sinken sie sogar eine Zeit lang, und manche stürzen einfach ab. Aber die meisten oder alle deiner Dividendenaktien werden weiterhin ihre Dividenden zahlen, egal ob eine Rezession im Anmarsch ist oder ob der Markt boomt.

Nehmen wir an, du hast ein Portfolio von 300.000 US-Dollar mit einer Gesamtdividendenrendite von 4 %. Das sollte dir jedes Jahr etwa 12.000 US-Dollar in bar auszahlen, was etwa 1.000 US-Dollar pro Monat entspricht. Wenn du noch arbeitest, verdienst und investierst, sind das zusätzliche 12.000 US-Dollar pro Jahr, die du in dein Anleihenportfolio stecken kannst. Wenn du bereits im Ruhestand bist, sind das 12.000 US-Dollar, mit denen du dich selbst versorgen kannst.

3. Steigendes Einkommen

Noch besser ist, dass die Dividenden im Laufe der Zeit steigen. Viele Unternehmen erhöhen ihre Ausschüttungen jedes Jahr. Diejenigen, die dies mindestens 25 Jahre in Folge getan haben, werden als „Dividenden-Aristokraten“ bezeichnet, und du kannst darauf wetten, dass ein Unternehmen auf dieser eher kleinen Liste auch weiterhin seine Dividende erhöhen wird, um dort zu bleiben.

Hier sind ein paar bekannte Namen mit ihren aktuellen Dividendenrenditen und ihren Dividendenwachstum:

Aktie Aktuelle Dividendenrendite 5-Jahres-Durchschn, Jährliche Wachstumsrate der Dividende 3M 3,3 % 5,9 % AbbVie 4,1 % 17,1 % AT&T 7,8 % 1,2 % Automatic Data Processing 1,8 % 12,8 % Cisco Systems 2,4 % 7,3 % Clorox 2,5 % 7,7 % Coca-Cola 2,8 % 3,7 % Lowe’s 1,3 % 18 % McDonald’s 2,1 % 8 % Nike 0,8 % 13,8 % Starbucks 1,9 % 14,4 % Visa 0,7 % 17,8 % Walgreens Boots Alliance 3,5 % 5 % Waste Management 1,6 % 7 %

QUELLE: YAHOO! FINANCE UND BERECHNUNGEN DES AUTORS.

4. Dividenden können mit der Inflation mithalten oder sie übertreffen

Wenn du dir noch keine Gedanken über die Auswirkungen der Inflation auf deinen Ersparnisse machst, solltest du das tun. Die Inflation lag über lange Zeiträume hinweg im Durchschnitt bei etwa 3 % pro Jahr, obwohl sie manchmal viel höher oder niedriger sein kann als das. (Im Dezember 2021 stiegen die Preise zum Beispiel um etwa 7 % gegenüber dem Vorjahr.) Eine jährliche Inflationsrate von 3 % reicht aus, um die Kaufkraft deines Rentenkontos in 25 Jahren um etwa 50 % zu verringern.

Zum Glück halten die Dividenden oft mit der Inflation Schritt – oder übertreffen sie sogar. Ein Blick auf die obige Tabelle zeigt dir, dass es viele Aktien mit Dividendenwachstum gibt, die deutlich über 3 % liegen, einige sogar über 7 %. Wenn du dich darauf verlässt, dass deine Dividendeneinkünfte dich im Ruhestand unterstützen, ist es gut zu wissen, dass ihre Kaufkraft nicht schrumpfen wird.

5. Geringere Entnahme deines Kapitals

Schließlich gibt es noch einen Grund, Dividendenaktien für dein Portfolio in Betracht zu ziehen: Sie können dich davon abhalten, deinen Ersparnisse abzuschöpfen, oder zumindest die Abschöpfung verlangsamen. Wenn du zum Beispiel mit einem Portfolio im Wert von 500.000 US-Dollar in den Ruhestand gehst, könntest du im ersten Jahr etwa 30.000 US-Dollar entnehmen, um deine Sozialversicherungsleistungen aufzustocken, und im Laufe der Zeit deine Entnahmen erhöhen. Aber deine Ersparnisse reichen auf diese Weise vielleicht nicht für deinen gesamten Ruhestand. Du würdest jedes Jahr Anteile verkaufen, und er würde immer weiter schrumpfen.

Wenn du jedoch einen Teil oder dein gesamtes Portfolio in Dividendentitel investierst, vielleicht so viel, dass du etwa 15.000 US-Dollar pro Jahr erhältst, musst du jedes Jahr weniger Aktien verkaufen.

Dividendenaktien sind für viele von uns sehr sinnvoll, also solltest du sie auf jeden Fall in Betracht ziehen. Die Jagd nach außerordentlichen Aktien ist sicherlich aufregender als das Festhalten an soliden, etablierten Dividendenzahlern, aber die Dividenden können dir helfen, nachts besser zu schlafen. Es ist keine Entweder-Oder-Situation – du kannst sowohl Wachstumswerte als auch Dividendenzahler in dein Portfolio aufnehmen, und einige Wachstumswerte zahlen ebenfalls Dividenden.

