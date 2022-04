5 Fragen, die man sich stellen sollte, wenn der Aktienmarkt weiter einbricht

Wichtige Punkte

Der Nasdaq Composite hatte gerade seine beste Woche seit 2020.

Trotzdem weiß niemand, wie es weitergehen wird.

Wenn du verstehst, welcher Anlegertyp du bist und sein willst, kannst du Entscheidungen treffen, die besser zu deinen finanziellen Zielen passen.

Der Nasdaq Composite ist in den letzten fünf Handelstagen um 9 % gestiegen und hat damit seinen kurzen Bärenmarkt überwunden. Der Index befindet sich zwar immer noch im Korrekturbereich, aber die Erholung ist eine große Erleichterung. Aber wir sind noch nicht über den Berg.

Niemand weiß, ob der Markt seine Tiefststände von 2022 wieder erreichen wird. Was wir wissen, ist, dass die Volatilität weiterhin hoch ist und dass der März voll von großen Marktschwankungen war, mit mehreren großen Tagen nach oben und nach unten.

Bei all der Ungewissheit ist es besser, sich jetzt auf weitere Kursverluste vorzubereiten, als selbstgefällig zu sein und sich überraschen zu lassen. Hier sind fünf Fragen, die man sich stellen sollte, falls der Aktienmarkt weiter abstürzt.

1. Warum investierst du?

Der Aktienmarkt ist nur ein Spielfeld, auf dem viele verschiedene Spiele gleichzeitig gespielt werden. Manche Leute betreiben Daytrading und kümmern sich nicht um die Fundamentaldaten. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die kurzfristige Preisentwicklung und die technische Analyse. Andere versuchen, eine große Wette auf eine Aktie abzuschließen. Einige versuchen, den Markt über einen Zeithorizont von mehreren Jahrzehnten zu schlagen. Und viele Leute konzentrieren sich einfach auf den Kapitalerhalt oder die Erzielung eines passiven Einkommens im Ruhestand. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Wall Street Hedge-Fonds, der Milliarden von Dollar verwaltet, und einem 18-jährigen Jungen mit 500 US-Dollar, die er im Sommer verdient hat.

Wenn du die verschiedenen Arten von Anlegern und ihre unterschiedlichen Beweggründe verstehst, wird es einfacher zu verstehen, warum die Aktienkurse verrückte Dinge tun können. Anders ausgedrückt: Kurzschlussreaktionen und Marktschwankungen sind dann nicht mehr so überraschend.

Auch wenn es verlockend ist, den Markt zu timen, ist das Beste, was ein Anleger tun kann, im Großen und Ganzen richtig zu liegen, gute Unternehmen auszuwählen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Kraft der Geduld und des Zinseszinseffekts mit der Zeit wirken zu lassen. Diese Werkzeuge sind kostenlos, aber viele Anleger ignorieren sie zugunsten von Glücksspielen.

2. Was ist dein Zeithorizont?

Dein Anlagehorizont wird stark durch dein Alter beeinflusst. Er kann aber auch von verschiedenen finanziellen Verpflichtungen oder anstehenden Ausgaben abhängen. Manche Anleger befinden sich in der Phase des Vermögensaufbaus, während andere in der Phase der Vermögensausschüttung sind.

Jüngere Anleger, die ihre einkommensstärksten Jahre noch vor sich haben und weniger finanzielle Verpflichtungen haben, können es sich leisten, Risiken einzugehen, und können das jahrzehntelange Wachstum ihres Portfolios zu ihrem Vorteil nutzen. Anleger, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder in einer Zeit, in der die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, sind eher darauf bedacht, ihre Ersparnisse zu sichern und sich vor Verlustrisiken zu schützen. In diesem Sinne kann es sich ein Anleger mit einem längeren Zeithorizont leisten, einen höheren Prozentsatz seines Vermögens in Wachstumsaktien anzulegen, während ein Rentner vielleicht eher an den Erträgen stabiler Dividendenzahler interessiert ist.

3. Wie hoch ist deine Risikotoleranz?

Ein Blick auf eine Tabelle mit Aktien, die den Markt in den letzten Jahrzehnten geschlagen haben, ist eine einfache Übung. Aber nicht alle Gewinne sind gleich. Es waren einige der besten Aktien extrem volatil und erforderten Nerven aus Stahl, um sie in bestimmten Zeiträumen zu halten. Zum Beispiel verlor die Aktie von Amazon (WKN:906866 0,69 %) während des Platzens der Dot-Com-Blase Anfang der 2000er Jahre in weniger als 18 Monaten fast 90 % ihres Wertes.

Zwischen dem 23. Oktober 2007 und dem 20. November 2008 hat Amazon ebenfalls 65 % seines Wertes verloren. Und zwischen dem 4. September 2018 und Heiligabend 2018 verlor Amazon über ein Drittel seines Wertes. Aber selbst wenn du die Amazon-Aktie auf ihrem Höchststand kurz vor der Dotcom-Pleite am 3. Januar 2000 gekauft hättest und diese Rückgänge mitgemacht hättest, würdest du jetzt auf einem Gewinn von 3.500 % sitzen.

Die Lehre daraus ist, dass du dein Temperament und deine Risikobereitschaft kennen solltest, bevor du eine Aktie kaufst. Anleger, die Amazon kauften und in Panik verkauften, verpassten einige große Gewinne. Aber die Entscheidung ist im Nachhinein nur allzu klar und im Moment nie einfach.

4. Wie anfällig bist du für Volatilität?

Die Anfälligkeit für Schwankungen hängt von deinen persönlichen Anlagezielen, deinem Zeithorizont und deiner Risikotoleranz ab. Ein junger Anleger, der Risiken hasst, aber für die nächsten Jahrzehnte investiert, kann zum Beispiel eine höhere Aktienquote haben als ein risikotoleranter Anleger, bei dem größere Anschaffungen anstehen oder der kurz vor dem Ruhestand steht.

Wenn du weißt, wie anfällig du und deine Familie für Schwankungen sind, kannst du ein Portfolio zusammenstellen, das am besten zu dir passt. Wenn du anfällig für Schwankungen bist, bedeutet das oft, dass du weniger Risiken eingehst und einen höheren Prozentsatz deiner Ersparnisse in Bargeld und Anleihen statt in Aktien investierst, auch wenn Aktien langfristig besser abschneiden als Bargeld und Anleihen.

5. Welche Art von Investor willst du sein?

Die meisten von uns haben ihre Lieblingsvorbilder als Anleger. Manche mögen die Figuren in Michael Lewis‘ The Big Short, die die Finanzkrise richtig vorausgesagt und damit Geld verdient haben. Andere schätzen Peter Lynchs bürgernahen Stil oder Warren Buffetts Geduld und Lebensweisheit. Manche Leute wollen kühne Wetten eingehen. Andere wollen bei dem bleiben, was sie kennen und so investieren, dass sie nachts gut schlafen können.

Bei The Motley Fool versuchen wir, Prinzipien zu fördern, die Potenzial bieten, deine Kreativität fördern und dir einen insgesamt ausgewogenen Ansatz bieten. Indem du selbst recherchierst und ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellst, das langfristige Gewinne mit bewährten Gewinnern mischt, kannst du deine Investitionen so strukturieren, dass sie zu deinem Stil passen.

