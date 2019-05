5 Finanzielle Schritte, die man in seinen 30ern unternehmen muss

Für viele von uns sind unsere 30er ein Wendepunkt im Leben. Wir können nicht mehr mit dem gleichen Maß an finanzieller Schlampigkeit davonkommen, die in unseren 20er-Jahren noch akzeptabel und fast liebenswert war, und wir sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem wir in unserer Karriere vorankommen und einen anständigen Lohn verdienen, der das widerspiegelt. Wenn du dich deinen 30ern näherst oder bereits mittendrin bist, gibt es bestimmte Dinge, die du im Hinblick auf dein Geld priorisieren musst, wenn du es nicht schon getan hast. Hier folgen fünf, auf die man sich konzentrieren kann.

1. Einrichtung eines Notfallfonds

Es ist die eine Sache, seine 20er-Jahre ohne große Ersparnisse zu beginnen. Sobald du aber deine 30er-Jahre erreichst, gibt es keine Entschuldigung dafür, keinen Notfallfonds zu haben, und ohne ihn riskierst du, ernsthafte Schulden zu machen, wenn das nächste Mal eine ungeplante Ausgabe aus heiterem Himmel auftaucht. Dein Notfallfonds sollte mindestens die wesentlichen Lebenshaltungskosten von drei Monaten enthalten. Wenn du das also noch nicht erreicht hast, fang an, die Kosten zu senken, um Geld freizusetzen und es direkt in dein Notpolster zu investieren. Du könntest auch erwägen, dir einen Nebenjob zu verschaffen, um deine Geldreserven zu erhöhen. Die Chancen stehen gut, dass die meisten deiner Freunde das auch tun.

2. Beginne, für den Ruhestand zu sparen

Auch wenn der Ruhestand mit 30 oder 35 noch wie ein weit entfernter Meilenstein erscheinen mag – je früher du anfängst, dafür zu sparen, desto eher hast du die Chance, deinem Geld Zeit zu geben, um zu wachsen. Ein Beispiel: Wenn du 300 US-Dollar pro Monat ab 32 Jahren beiseitelegst und deine Ersparnisse bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7 % investierst (was mit einem aktienlastigen Portfolio gut machbar ist), dann sitzt du im Alter von 67 Jahren auf fast 500.000 US-Dollar. Wenn du noch zehn Jahre wartest, hast du nur 228.000 US-Dollar für deine goldenen Jahre.

3. Schließe eine Lebensversicherung ab

Wenn es Menschen gibt, die finanziell von dir abhängig sind oder die finanziell leiden werden, wenn du sterben würdest, dann brauchst du unbedingt eine Lebensversicherung. Viele Leute halten sich mit dem Abschluss einer solchen Police zurück, weil sie überzeugt sind, dass diese eine Menge kostet, aber wenn du dich für eine Risikolebensversicherung (die, wie der Name andeutet, dich mit einer spezifischen Summe im Todesfall absichert) entscheidest, kannst du deine Kosten gering halten und die Abdeckung deiner Familie sichern. Darüber hinaus beschert dir die Tatsache, dass du erst in deinen 30ern bist, einen Vorteil bei der Beantragung einer Lebensversicherung, denn je jünger du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine günstige Prämie erhältst. Das gilt insbesondere, wenn du bei guter Gesundheit bist.

4. Schreibe ein Testament

Das Verfassen deines letzten Willens ist eine ernüchternde Erfahrung. Aber sie ist notwendig, egal ob du einen Ehepartner und Kinder hast oder nicht. Ohne ein Testament hast du kein Mitspracherecht bei dem, was mit deinen Vermögenswerten passiert (und hoffentlich hast du inzwischen welche angesammelt), und wenn du Kinder hast, brauchst du unbedingt einen letzten Willen, um festzulegen, wer sich um sie kümmert, wenn du nicht mehr da bist. Obwohl du ein Testament selbst mit einem der verschiedenen Onlineprogramme schreiben kannst, bist du im Allgemeinen besser dran, wenn du einen Anwalt hinzuziehst. Ein Standard-Testament wird wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Hundert US-Dollar kosten und es ist die Investition wert, es richtig zu machen.

5. Raus aus den Kreditkartenschulden

Viele tragen in ihren 20ern Kreditkartenschulden mit sich herum, weil ihre Einnahmen nicht ausreichen, um sich aus diesem Loch zu arbeiten. Aber jetzt, da du in deinen 30ern bist und hoffentlich mehr verdienst als vor zehn Jahren, solltest du hoffentlich etwas Geld zur Verfügung haben, um deine Schulden loszuwerden. Wenn das nicht der Fall ist, folge den obigen Ratschlägen – reduziere die Ausgaben und suche dir einen zweiten Job, um Geld zu sparen und diese kostspieligen Schulden zu beseitigen. Denn sobald du das tust, hast du die Möglichkeit, dieses Geld für etwas besseres zu verwenden, sei es, dass es deine Ersparnisse erhöht, deine Hypothek bezahlt oder für deine Kinder gespart wird, damit die zur Universität gehen können.

Obwohl das Erreichen aller oben genannten Ziele wie eine große Aufgabe während deiner 30er erscheinen mag, denk daran, dass du zehn Jahre hast, um sie zu erreichen. Wenn du jedes Element dieser Liste in den Griff kriegst, wirst du dich auf finanziell solide 40er einstellen können.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 06.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019