5. European Cyber Security Challenge in London / Deutsches Hacker-Team ist Europameister

Hannover (ots) - Auch wenn es im Fußball derzeit nicht so rundläuft: Im Hacken ist der deutsche IT-Nachwuchs spitze. Erstmalskonnte Deutschland die Europameisterschaft, die vom 14. bis 17.Oktober im Tobacco Dock in London stattfand, für sich entscheiden.Frankreich und Großbritannien belegten die Plätze 2 und 3. Bei demLive-Wettbewerb traten junge IT-Sicherheitstalente aus 17europäischen Ländern gegeneinander an, um Sicherheitslückenaufzuspüren und mit ihren IT-Kenntnissen zu glänzen.Im historischen Tobacco Dock mussten sie viele knifflige Aufgabenaus dem Bereich Cybersecurity unter Zeitdruck lösen. Dazu bekamen dieTeams jeweils eine Vielzahl von Aufgaben aus dem Bereich derSoftware- und Hardwaresicherheit gestellt. Die jungen IT-Spezialistenmussten die Schwachstellen schnell aufspüren um damit die anderenTeams punktetechnisch hinter sich zu lassen. Zum Schluss hatten alleTeams die Gelegenheit, mit einer Präsentation zu überzeugen und ihreBewertung noch zu verbessern. Trotz des Wettkampfgedankens kamen derSpaß und die Vernetzung untereinander nicht zu kurz.Zum deutschen Team gehörten: Die Informatik-Studenten BennoFünfstück, 20, aus Dresden, Florian Bauckholt, 19, aus Saarbrücken,Tim Schmidt, 21, aus Karlsruhe, Simon Schwarz, 19, aus Saarbrücken,Linus Henze, 18, aus Koblenz, Nico Gründel, 20, aus Saarbrücken sowieBenjamin Walny, 21, IT-Sicherheit von der Ruhr-Universität-Bochum,Tobias Madl, 25, Master of Applied Science in Automatic Security ausMünchen, Alain Rödel, 24, Technische Kybernetik M.Sc. aus Stuttgartund Thomas Lambertz, 22, Elektrotechnik M.Sc aus Aachen. DieStudierenden hatten sich zuvor im Landesfinale in Düsseldorf für dieEuropean Cyber Security Challenge (ECSC) qualifiziert.Die European Cyber Security Challenge ist ein europaweitkoordinierter Wettkampf zum Thema IT-Sicherheit. NationaleOrganisationen suchen dafür ihre besten IT-Talente und entsendenjeweils ein Zehnerteam zum Europafinale, das jährlich in einemanderen Land stattfindet und durch die jeweilige Länderorganisationdurchgeführt wird. Der Wettkampf wird durch die Europäische Agenturfür Netz- und Informationssicherheit (ENISA) und eine Vielzahl vonfreiwilligen Helfern koordiniert. Ziel ist die Nachwuchsförderung imBereich IT-Sicherheit, da es noch immer an Fachkräften mangelt.Begleitend zur Challenge fanden eine Sicherheitskonferenz und eineIT-Karrieremesse statt, auf der Sicherheitsfirmen ihre innovativenProdukte zeigten und sich gleichzeitig als attraktive Arbeitgeberpräsentierten."Das Niveau aller Teams war auch in der 5. Auflage des Wettbewerbsaußergewöhnlich hoch. Unsere Teilnehmer haben eine tolle Leistunggezeigt und vor allem durch ein fantastisches Teamwork überzeugt",sagt Prof. Pohlmann vom Institut für Internet-Sicherheit.Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz und freuen sich schonjetzt auf das Finale im kommenden Jahr, das vom 13. bis zum 17.Oktober 2019 in Rumäniens Hauptstadt Bukarest ausgerichtet wird.Die teilnehmenden Teams hatten sich zuvor auf Länder-Ebene bei denHacker-Wettbewerben qualifiziert. 2014 fand zum ersten Mal die ECSCstatt, damals nur mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und derSchweiz. 2015 waren es 6 Teams und 2016 bereits 10 Teams aus Europa.2017 nahmen 15 Teams in Malaga teil. Die CSCG (Cyber SecurityChallenge Germany) sowie die ECSC werden unterstützt von TeleTrusT,dem Institut für Internet-Sicherheit if(is) an der WestfälischenHochschule und Heise Medien.Pressekontakt:Sylke WildeHeise MedienPresse- und Öffentlichkeitsarbeit0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell