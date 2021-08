5 % Dividendenrendite, moderates Wachstum? Diese günstige Top-Dividendenaktie kann beides!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Eine günstige Top-Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite und zumindest einem moderaten Wachstum? Das klingt zugegebenermaßen wie ein fast schon zu schöner Mix, um wahr zu sein. Trotzdem gibt es manchmal Chancen, die solche Faktoren unter einen Hut bringen können.

Die Aktie des Hamborner REIT (WKN: A3H233) beispielsweise ist eine solche Aktie. Mit Blick auf eine zuletzt ausgezahlte Dividende in Höhe von 0,47 Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 9,40 Euro (06.08.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite sogar exakt bei 5 %.

Riskieren wir heute einen Blick darauf, warum diese Aktie denn sogar eine überaus günstige Top-Dividendenaktie mit moderatem Wachstum sein könnte. Beziehungsweise, woher denn eigentlich ein bisschen Wachstum zu kommen scheint.

Günstige Top-Dividendenaktie: Das moderate Wachstum

Der Hamborner REIT hat jetzt jedenfalls im Rahmen der Quartalsberichtssaison ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Auch wenn die Umsätze beziehungsweise die Erlöse aus Mieten und Pachten leicht rückläufig gewesen sind, konnte der deutsche Real Estate Investment Trust bei wesentlichen Kennzahlen doch eine deutliche Besserung zeigen.

Insbesondere das Ergebnis der günstigen Top-Dividendenaktie kletterte im Jahresvergleich von einem Verlust von 0,11 Euro je Aktie erneut auf 0,56 Euro für das erste Halbjahr. Allerdings: Viel wichtiger sind natürlich die Funds from Operations für einen Real Estate Investment Trust.

Innerhalb des ersten Halbjahres konnte der Hamborner REIT hier einen Wert von 0,35 Euro ausweisen. Ein starker Wert, der einer Verbesserung des Vorjahreswertes von 0,34 Euro bedeutet. Beziehungsweise ein Wachstum von ca. 3 % im Jahresvergleich. Wir erkennen daher grundsätzlich ein leichtes Wachstum bei dieser günstigen Top-Dividendenaktie.

Fragt sich bloß: Wo kommt das günstig bei der Top-Dividendenaktie her? Auch das ist wiederum eine hervorragende Frage. Mit Blick auf einen Aktienkurs in Höhe von 9,40 Euro und den derzeitigen Funds from Operations je Aktie wäre ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 14 für das laufende Börsenjahr möglich. Wirklich preiswert wird es jedoch, wenn wir das Net Asset Value je Aktie berücksichtigen.

Der Hamborner REIT kam hier zuletzt auf einen Wert in Höhe von 11,02 Euro je Aktie. Gemessen am derzeitigen Aktienkurs läge das Kurs-NAV-Verhältnis bei ca. 0,85. Womöglich ein Discount gemessen am inneren Wert, der durchaus attraktiv sein könnte.

Hamborner REIT: Eine interessante Wahl!

Die Aktie des Hamborner REIT könnte für mich daher eine interessante Wahl sein. Ein Kurs-FFO-Verhältnis von 14,5 % Dividendenrendite und ein Kurs-NAV-Verhältnis in Höhe von 0,85 formen diese günstige Top-Dividendenaktie. Wobei der deutsche Real Estate Investment Trust inzwischen über zwei Jahrzehnte lang konsequent eine zumindest stabile Dividende an die Investoren auszahlt.

Auch nach den Zahlen für das erste Halbjahr steht der Hamborner REIT daher weiterhin auf meiner Watchlist. Wenn mir der Sinn nach starken, hohen Dividenden steht, könnte die Aktie eine ideale Wahl sein.

Der Artikel 5 % Dividendenrendite, moderates Wachstum? Diese günstige Top-Dividendenaktie kann beides! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021