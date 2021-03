5 % Dividendenrendite & mehr: Diese Namen solltest du kennen!

Suchst du nach Aktien mit einer Dividendenrendite von 5 % oder auch etwas mehr? Falls ja, gibt es gute Nachrichten! Auch heute existieren noch Aktien, die ein solches Potenzial zu bieten haben. Wobei es teilweise natürlich schwierig ist, dieses Mehr zu definieren.

Ich bin jedenfalls überzeugt, dass die Aktien von Medical Properties (WKN: A0ETK5) und der Hamborner REIT (WKN: A3H233) ins Beuteschema dieser Investoren passen könnte. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was es alleine zu den 5 % Dividendenrendite zu wissen gilt. Sowie, was genau das Mehr der Aktien sein könnte.

Medical Properties: 5 % Dividendenrendite & mehr

Eine erste Aktie, die derzeit auf jeden Fall 5 % Dividendenrendite zu bieten hat, ist die von Medical Properties. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit jedenfalls pro Quartal 0,28 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 20,93 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei knapp 5,1 %. Das ist definitiv ein interessantes Maß für passives Einkommen.

Die Dividende ist außerdem sehr stark und historisch zuverlässig. Mit Blick auf die Dividendenhistorie können wir jedenfalls festhalten, dass der US-amerikanische REIT zuletzt in jedem Jahr die Dividende erhöht hat. Gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 0,41 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis zudem bei bequemen 68,2 %. Das ist alleine, was das Quäntchen Mehr ausmachen kann.

Allerdings ist das nicht alles: Medical Properties hat mehr als bloß die 5 % Dividendenrendite zu bieten. Das Management hält konsequent Ausschau nach Möglichkeiten, um weiter zu investieren und das Portfolio konsequent zu erweitern. Das verspricht eine solide Wachstumsperspektive. Und das zu einem derzeitigen Kurs-FFO-Verhältnis von Pi mal Daumen 12,8. Keine Frage: Das könnte eine spannende Aktie mit über 5 % Dividendenrendite sein.

Hamborner REIT: Ebenfalls 5 % Dividendenrendite & mehr

Eine weitere Aktie, die ebenfalls 5 % Dividendenrendite und mehr versprechen kann, ist die der Hamborner REIT. Der deutsche Real Estate Investment Trust wird erneut 0,47 Euro an die Investoren auszahlen. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 8,96 Euro liegt der Wert sogar bei über 5,2 %. Das ist ebenfalls sehr, sehr attraktiv.

Einige Investoren verzeihen dem deutschen REIT das Zögern im letzten Börsenjahr 2020 möglicherweise nicht so recht. Kurzerhand wäre es fast zu einer Kürzung gekommen. Zur ersten Kürzung innerhalb von über zwei Jahrzehnten. Keine Frage: Das wäre ein Bruch mit der Dividendenhistorie gewesen. Hätte, wäre, wenn und aber: Ist es jedoch nicht.

Die Hamborner REIT ist jedoch nicht nur ein starker, zuverlässiger Dividendenzahler. Das Portfolio ist mit knapp unter 70 Immobilien außerdem vergleichsweise klein. Erweiterungen könnten entsprechend ein moderates Wachstum ermöglichen. Zudem ist der Ansatz wenig zyklisch und defensiv, was an defensiven Einzelhändlern und High-Street-Objekten liegt. Das könnte ebenfalls Stabilität und ein starkes, passives Einkommen ermöglichen. Oder auch etwas mehr.

Spannende Dividendenzahler!

Medical Properties und die Hamborner REIT sind daher spannende Dividendenzahler mit 5 % Dividendenrendite und dem gewissen etwas an Mehr. Foolishe Investoren könnten diese Aktien durchaus näher in den Fokus rücken. Vielleicht ist der eine oder andere REIT daher auch für dich interessant.

The post 5 % Dividendenrendite & mehr: Diese Namen solltest du kennen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT und von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021