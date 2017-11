5 Dinge, die uns das Management von Philip Morris mitteilen möchte

Philip Morris International (WKN:A0NDBJ) ist ein wichtiger Akteur in der globalen Tabakindustrie und entwickelt sich weg von den traditionellen Zigaretten hin zu Alternativen, die die Kunden hoffentlich gleichermaßen zufrieden stellen werden. Dabei werden einige der Gesundheitsbedenken aufgegriffen, die die Regulierungsbehörden seit Jahren haben. Im Anschluss an den jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens äußerte sich Philip Morris CFO Jacek Olczak zu den Ergebnissen. Diese Zahlen sollten die langfristige Strategie des Unternehmens deutlich machen.

1. iQOS ist Philip Morris’ Wachstumstreiber

Bis heute haben wir iQOS in 31 Märkten in wichtigen Städten eingeführt, und mehr als 3,7 Millionen erwachsene Konsumenten haben bereits mit dem Rauchen aufgehört und auf iQOS umgestellt.



Philip Morris setzt seine Zukunft auf risikoarme Produkte wie das iQOS-Heiztabaksystem, und bisher scheint sich das auszuzahlen. Nachdem die Versorgungsengpässe gelöst sind, beliefert das Unternehmen nun endlich die japanische Inselnation mit allen benötigten HeatSticks. Der Marktanteil von HeatSticks hat sich mit 11,9 % mehr als verdreifacht. HeatSticks ist heute die größte Marke von Philip Morris in Japan und macht dort rund ein Drittel des Gesamtmarktanteils des Unternehmens aus. In Korea hat der iQOS-kompatible Tabakvertrieb trotz begrenzten Vertriebs einen Marktanteil von 2,5 % erreicht, und obwohl die Zahlen in den europäischen Märkten bescheidener sind, sieht die Zukunft für iQOS weltweit positiv aus, da Philip Morris seine Kapazitäten erhöht hat.

2. Warum ein stärkerer Euro Philip Morris nicht so sehr geholfen hat, wie manche glauben

Unser Ausblick beinhaltet jetzt auch 0,17 US-Dollar an ungünstigen Währungseffekten vergleichend mit 0,14, die wir zuvor beim ägyptischen Pfund erwartet hatten.



Philip Morris hat seit Jahren mit einem starken Dollar zu kämpfen, und die Anleger hatten gehofft, dass sich die Ergebnisse des Tabakgiganten, als der Euro gegenüber dem Dollar an Boden gewann, endlich wieder erholen würden. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass Philip Morris deutlich mehr Währungen als andere Unternehmen ausgesetzt ist. Auch wenn der Euro gut abgeschnitten hat, dürfen wir den russischen Rubel und das ägyptische Pfund nicht vergessen. Wenn diese beiden Währungen nämlich schwach sind, spürt Philip Morris trotzdem die Auswirkungen auf den Gewinn.

3. Philip Morris hat schwierige Zeiten in wichtigen Märkten erlebt

In Saudi-Arabien hatte die deutliche Erhöhung der Verbrauchsteuern im Juni, die zu einer Verdoppelung der Einzelhandelspreise geführt. Das hatte zu einem unerwartet hohen Rückgang der Zigarettenindustrie, insbesondere im hochprofitablen Premiumsegment, geführt, in dem Marlboro die führende Marke ist. Auch in Russland ist das Volumen der Zigarettenindustrie schwächer als erwartet, während die Nettopreise auf dem Markt durch das Wettbewerbsumfeld weiterhin begrenzt bleiben.

Wir dürfen noch nicht vergessen, dass es sich bei Philip Morris in gewisser Weise um ein Konglomerat aus Dutzenden verschiedener Unternehmen handelt, die Zigaretten und andere Tabakprodukte auf sehr unterschiedlichen nationalen Märkten verkaufen. Unterschiedliche Regulierungs-, Steuer- und Nachfragestrukturen schaffen eine Vielzahl von Geschäftsbedingungen, die Philip Morris berücksichtigen muss, um eine breit angelegte Geschäftsstrategie zu entwickeln. Russland und Saudi-Arabien waren in diesem Quartal die wichtigsten Regionen, aber diese Schwerpunkte ändern sich schnell und viele Investoren brauchen eine Weile, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo Philip Morris die besten Leistungen erbringen muss.

4. Philip Morris organisiert sich neu

Die am 28. September angekündigten Veränderungen im Management und die neue Segmentierung nach Regionen sollen den Wandel des Unternehmens in eine rauchfreie Zukunft vorantreiben und gleichzeitig die finanzielle Leistung des Unternehmens erhalten. Diese Veränderungen sollen eine schnellere Entscheidungsfindung und eine stärkere Fokussierung auf beide Geschäftsbereiche ermöglichen.



Philip Morris hatte bisher vier geographische Regionen, Amerika, die Europäische Union, Osteuropa und die angrenzenden Regionen sowie Asien beinhalten. Mit dem Aufbau von iQOS in Asien hat sich das Unternehmen entschieden, Asien in zwei Bereiche aufzuteilen. Zum einen werden Japan, Korea und der Rest der Region Ostasien und Australien gehören. Die andere Gruppe wird Süd- und Südostasien einschließlich Indonesien und die Philippinen umfassen. Darüber hinaus werden im Segment Osteuropa Russland und die Ukraine von den Aktivitäten in Nordafrika, der Türkei und dem Mittleren Osten abgespalten. Philip Morris hofft, dass dies dazu beitragen wird, Schlüsselbereiche wie Japan als Treiber für den Rest des Unternehmens hervorzuheben.

5. Philip Morris will niedrigere Steuern

In einigen Ländern ist das Steuergefälle bei risikoreduzierten Produkten bzw. iQOS gegenüber Brennstoffen sehr attraktiv. Ich glaube nicht, dass auf lange Sicht das Niveau dieses Steuergefälles beibehalten wird, aber ich denke, dass dieses Produkt eine niedrigere Besteuerung als die herkömmliche Zigarette genießen wird.



Philip Morris weiß, dass die Produkte mit geringerem Risiko gegenüber herkömmlichen Zigaretten Vorteile aufweisen müssen, um die Anforderungen der Regulierungsbehörden und der Verbraucherschützer zu erfüllen. Das impliziert, dass die Höhe der Steuern auf Zigaretten dazu bestimmt ist, die Regierungen für die Kosten traditioneller Zigaretten zu entschädigen, und dass daher niedrigere Steuern angemessen sind, wenn die Risiken verringert werden. Die Regulierungsbehörden berücksichtigen diese Fragen erst jetzt, aber für Philip Morris wird es entscheidend sein, eine vorteilhafte Behandlung zu erhalten. Damit kann das Ergebnis nach Steuern auch ohne entsprechende Umsatzsteigerungen erhöht werden.

Die Aktie des Unternehmens hat sich hervorragend entwickelt, auch wenn das Geschäft mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist. Mit dem enormen Potenzial von iQOS arbeitet Philip Morris daran, dass die Zukunft von iQOS so strahlend wie in der Vergangenheit sein wird.

