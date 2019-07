5 Dinge, die uns das Management von Adobe Systems mitteilen möchte

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Als Adobe Systems (WKN:871981) letzte Woche den neuesten, besser als erwarteten Quartalsbericht veröffentlichte, stieg die Aktie des Spezialisten für Creative-Software verständlicherweise auf neue Höchststände. Schließlich stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 25 % auf 2,744 Mrd. US-Dollar und lag damit über der Prognose für 2,7 Mrd. US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie um 10 % auf 1,83 US-Dollar anstieg und damit bei 0,06 US-Dollar pro Aktie über dem angestrebten Ziel lag.

Shantanu Narayen, CEO von Adobe, verwies auf eine “Explosion der Kreativität auf der ganzen Welt” und fügte hinzu, dass das Unternehmen mit seiner “innovativen Technologieplattform, seiner spannenden Produkt-Roadmap und seinem starken Ökosystem von Partnern” auch im zweiten Halbjahr gut positioniert sei.

Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um besser zu verstehen, was Adobe heute beeinflusst und was wir in den kommenden Quartalen erwarten sollten.

Im Folgenden findest du fünf wichtige Punkte, die das Management bei seiner anschließenden Telefonkonferenz mit den Analysten angesprochen hat.

1. Die (vielen) strategischen Wachstumstreiber

Zu den bemerkenswerten Wachstumstreibern im zweiten Quartal gehörten das Wachstum der neuen Nutzer, das durch zahlreiche globale Initiativen zur Generierung von Nachfrage erzielt wurde, darunter gezielte Kampagnen und Promotionen, die mobile Apps und das Online-Engagement nutzen; und die weitere Fokussierung auf neue Kategorien, darunter immersive Medien und neue Segmente wie Social Media-Schöpfer; Creative Cloud Photography-Abonnements; Adobe Premiere Pro-Single Apps in der Videokategorie; Creative Cloud Enterprise, einschließlich Kundengewinnung, Lizenzerweiterung und Service-Anpassung; und die Einführung von Adobe Stock, wo die Umsatz- und Abonnementwachstumsraten weiterhin stark bleiben.

— CFO John Murphy



Murphy beschrieb hier insbesondere die Wachstumstreiber aus dem aufstrebenden Segment der digitalen Medien von Adobe, dessen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 22 % auf 1,89 Mrd. US-Dollar anstieg, was fast 69 % des Gesamtumsatzes von Adobe entspricht. Angesichts des einzigartigen Digital-Media-Produktportfolios von Adobe und der durchdachten, vielfältigen Strategie zur Umsatzsteigerung ist es kaum überraschend, dass das Umsatzwachstum im Segment Digitale Medien die Prognosen um 20 % übertraf.

2. Der Wert der jüngsten Übernahmen

Die Übernahmen von Magento und Marketo haben unseren Wert für bestehende Kunden deutlich erhöht, uns geholfen, neue Logos zu gewinnen und die ansprechbaren Möglichkeiten von Adobe erweitert. Magento ergänzt unsere Experience Cloud-Vision, indem es uns ermöglicht, jeden Moment persönlich zu gestalten und jede Erfahrung einkaufbar zu machen und eine große und lebendige Entwicklergemeinde für Adobe zu gewinnen. Mit Marketo bietet Adobe die führende Plattform für Marketing-Engagement sowohl für B2B- als auch für B2C-Kunden. Wir haben die Integration zwischen Adobe Marketing Cloud und Marketo Engage vertieft.

– Vorstandsvorsitzender und CEO Shantanu Narayen



Adobe kündigte vor fast genau einem Jahr an, das führende Unternehmen im Bereich des digitalen Handels Magento für 1,68 Mrd. US-Dollarzu übernehmen zu wollen. Narayen erklärte damals, dass dieser Schritt Adobe zum “einzigen Unternehmen mit Führungsposition in den Bereichen Content Creation, Marketing, Werbung, Analyse und jetzt Handel” machen sollte. Im Oktober letzten Jahres wurden 4,75 Mrd. US-Dollar für den Erwerb des Business-to-Business (B2B)-Unternehmens Marketo ausgegeben, dessen Ergebnisse nun im Segment Digital Experience enthalten sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass Adobe keine Zeit verschwendet hat, um die Plattformen von Magento und Marketo tief in die eigenen Workflows zu integrieren und damit die Reichweite als One-Stop-Creative-Shop zu erweitern.

3. Social Media und App-Aktivitäten

Wir haben unsere Vision von Plattformen um Social Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube erweitert. Premiere Rush entwickelt sich schnell zur bevorzugten Lösung für YouTubers und Social Video-Produzenten. Premiere Rush ist ab sofort neben iOS, Mac und Windows auch für Android verfügbar. Experience Design ist eine der explosivsten Kreativkategorien, und wir arbeiten in diesem Bereich weiterhin an Innovationen mit Adobe XD, unserem Designsystem für UX und UI. Im Mai haben wir ein umfangreiches Update für Adobe XD veröffentlicht, mit dem Teams Designs erstellen und austauschen können, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.

— Shantanu Narayen



Keine digitalen Kanäle haben in den letzten Jahren ein so rasantes Wachstum erlebt – oder die von Narayen oben beschriebene “Explosion der Kreativität” angetrieben – wie im Bereich von Social Media oder Web- und Mobile-Apps. Während Adobe vor allem für die führende Bildbearbeitungs- und Fotobearbeitungssoftware Photoshop bekannt ist, hat es sich mit Premier Rush und Adobe XD als der zentralen Anbieter von Videoinhalten und Web/App- Nutzeroberflächen positioniert.

4. Anstieg der noch nicht abgerechneten Aufträge

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach dem zweiten Quartal beliefen sich auf 3,13 Mrd. US-Dollar. Der sequenzielle Rückgang der Rechnungsabgrenzungsposten ist eher auf das Timing als auf die Geschäftsentwicklung zurückzuführen, da wir im zweiten Quartal weniger Abrechnungszyklen hatten. Die Auswirkungen wurden durch einen Anstieg der noch nicht abgerechneten Aufträge mehr als ausgeglichen.

— John Murphy



Die noch nicht abgerechneten Aufträge – eine wichtige Kennzahl zur Berechnung des zukünftigen Umsatzwachstums – sanken um rund 90 Mio. US-Dollar gegenüber 3,22 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal. Obwohl dies normalerweise als Zeichen dafür, dass die Dynamik der Abonnentenzahl nachlässt, Anlass zur Sorge geben könnte, wies Murphy schnell darauf hin, dass es sich in diesem Quartal lediglich um eine Frage des Abrechnungszyklus handelt, was wahrscheinlich zu einem zukünftigen Quartal mit etwas mehr Wachstum der passiven Rechnungsabgrenzungsposten führen wird.

5. Der Ausblick

Im dritten Quartal des GJ19 streben wir einen Umsatz von rund 2.800 Mio. [….] und einen Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie von rund 1,95 US-Dollar an. Wie üblich aktualisieren wir zu diesem Zeitpunkt des Jahres keine Jahresziele. Wir sind mit unserer Performance im ersten Halbjahr zufrieden und gehen davon aus, dass sich unsere Dynamik fortsetzen wird, mit einer typischen Saisonalität im dritten Quartal und einer Stärke im vierten Quartal. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die operative Marge in der zweiten Jahreshälfte sequenziell steigen wird.

— John Murphy



Wir achten normalerweise nicht besonders auf die Ziele der Wall Street, doch wenn man den Bericht der vergangenen Woche betrachtet, haben die meisten Analysten einen leicht höheren Umsatz im dritten Quartal 2019 von 2,83 Mrd. US-Dollar bei einem bereinigten (Nicht-GAAP-)Gewinn von 2,05 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Auch in diesem Bereich hat Adobe den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 nicht aktualisiert (beachtenswert ist, dass das in der Regel zu dieser Jahreszeit nicht der Fall ist). In Verbindung mit Murphys Hinweis, dass sie mit ihren Ergebnissen im ersten Halbjahr “zufrieden” sind und erwarten, das Jahr mit anhaltender Dynamik zu beenden, scheint das Unternehmen auf eine großartige zweite Jahreshälfte zu setzen, um diese Lücke zu schließen.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von dessen CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Steve Symington auf Englisch verfasst und am 26.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook. The Motley Fool empfiehlt Adobe.

