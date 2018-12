5 Börsenkorrekturstatistiken, die man kennen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Es war ein Dezember, an den man sich erinnern sollte … im negativen Sinne. Am Montag, den 17. Dezember rutschte die Börse auf den niedrigsten Stand seit 14 Monaten. Der 122-jährige Dow Jones Industrial Average (WKN:969420), der S&P 500 (WKN:A0AET0) und der technologielastige Nasdaq Composite (WKN:969427) verloren alle mehr als 2 % ihres Wertes, wobei jeder Index mehr als 10 % von seinen Allzeithöchstständen gefallen war und damit einer Korrektur entsprochen hatte.

Was steckt hinter der größten Börsenkorrektur seit fast drei Jahren?

Was verursacht diese Zunahme der Volatilität und all den Druck auf die Börse? Zum einen gibt es Bedenken darüber, was ein Handelskrieg zwischen den USA und China den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, gemessen am BIP, antun könnte. Selbst mit einem 90-Tage-Zollfrieden gibt es wenig Garantie dafür, dass ein langfristiger Handelsvertrag zwischen beiden Seiten zustande kommt.

Auch die Sorge um eine Abflachung der Zinskurve hat zugenommen. Die Zinskurve ist eine visuelle Darstellung der Rendite von Treasury-Anleihen, basierend auf der Fälligkeit. Generell ist zu wünschen, dass Anleihen mit kurzer Laufzeit niedrigere Renditen aufweisen als Anleihen mit längerer Laufzeit. Dies ermutigt die Banken zur Kreditvergabe, da sie sich Geld zu kurzfristigen Zinssätzen und leihen zu langfristigen Zinssätzen verleihen und so die Differenz als Nettozinsmarge einnehmen. Da sich die Zinskurve verflacht oder invertiert (d.h. kurzfristige Anleihen beginnen, sich mehr zu rentieren als langfristige Anleihen), schrecken sie vor der Kreditvergabe zurück. Dies kann sich negativ auf die Wirtschaft auswirken.

Selbst Präsident Trump trägt eine Mitschuld an diesem Rückgang. Seine ständige Kritik am Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, sowie die harte Haltung des Präsidenten bei der Finanzierung einer Grenzmauer oder eines Shutdown der Regierung am kommenden Freitag um Mitternacht, hat das Niveau der Angst bei den Investoren erhöht.

Börsenkorrektur – na und?

Und doch, trotz des Marktes, der scheinbar 1 % bis 2 % pro Tag schwankt, gibt es fünf Statistiken zu Börsenkorrekturen, die du kennen solltest, wenn du deine Nerven beruhigen willst.

1. Korrekturen sind seit 1950 durchschnittlich alle 1,86 Jahre erfolgt.

Das erst ist, dass Korrekturen zwar dazu neigen, die Wall Street und die Investoren unvorbereitet zu treffen, aber eine ganz gewöhnliche Erscheinung sind. Seit 1950 gab es 37 separate Korrekturen im S&P 500, die zu einem Rückgang von mindestens 10 % gegenüber den jüngsten Höchstständen führten. Da wir weniger als zwei Wochen vom Abschluss des 69. Jahres seit Anfang 1950 entfernt sind, kommen wir auf eine Korrektur alle 1,86 Jahre.

Die Börse hält sich nicht an Durchschnittswerte. Du kannst nicht auf die Uhr schauen und aufgrund von Durchschnittswerten schätzen, wann die nächste Korrektur erfolgen wird. Wir können Jahre ohne auskommen — es gab keine einzige zweistellige Korrektur zwischen 1990 und 1997 — oder zwei Korrekturen im selben Jahr erleben wie im Jahr 2018. Der Punkt ist, dass gelegentliche Abwärtsbewegungen an der Börse niemanden überraschen sollten.

2. Sie dauern durchschnittlich 196 Kalendertage.

Lassen wir die aktuelle Korrektur außen vor, da wir ihre Länge noch nicht kennen, dann betrug die durchschnittliche Länge der letzten 36 Korrekturen im S&P 500 196 Kalendertage (weniger als sieben Monate). Das ist unterm Strich nicht allzu lang.

Darüber hinaus haben 22 dieser 36 Korrekturen an 104 oder weniger Kalendertagen stattgefunden. Nur sieben haben insgesamt mehr als ein Jahr gedauert. Seit 1982 haben sich nur zwei Korrekturen über 288 Kalendertage hinaus erstreckt: die Dotcom-Blase (929) und die Finanzkrise (517).

Warum haben die Korrekturen in den letzten Jahrzehnten nachgelassen? Während es zahlreiche dämpfende Faktoren wie die Beteiligung der Fed und fiskalische Anreize gibt, würde ich behaupten, dass der einfache Zugang zu Informationen eine große Rolle gespielt hat. Der Aufstieg des Internets Mitte der 90er Jahre und die Möglichkeit für Kleinanleger, sofort auf Informationen zuzugreifen, haben wahrscheinlich die Rolle von Emotionen und Fehlinformationen reduziert und damit einige der wilden Schwankungen an den Börsen beseitigt, die Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts auftraten.

3. Es gab seit fast einem Jahrzehnt keine Abwärtsbewegung von über 20 %

Die große Rezession war anders als alles, was die Börse seit Generationen gesehen hatte. Der Dow Jones Industrial Average verlor mehr als die Hälfte seines Wertes und verzeichnete drei der 13 schlimmsten prozentualen Rückgänge in der Geschichte. Gleichzeitig brachte die Rezession drei der 20 größten prozentualen Zuwächse in der Geschichte, wobei die jüngste aller Schwankungen am 23. März 2009 erfolgte — ein Plus von 6,84 %. Auch wenn der Markt in den letzten Monaten wild geschwankt hat, hat dies bei Weitem nicht die Ausmaße der größten prozentualen Bewegungen (auf oder ab) aller Zeiten angenommen.

Die Investoren übersehen bei der Analyse einer Korrektur oft, dass der Aktienmarkt im Lauf der Zeit tendenziell an Wert gewinnt. Während eine 500-Punkte-Bewegung nach unten während der Finanzkrise verheerend gewesen wäre, ist eine 500-Punkte-Bewegung heute nicht mehr als eine 2-%-Bewegung nach oben oder unten. Sicher, das mag am oberen Ende dessen sein, was wir im Alltag gewohnt sind, aber es ist nichts anderes als ein Datenpunkt auf der langfristigen Kurve für den Dow.

Zum krönenden Abschluss sei erwähnt, dass viele der besten Tage des Marktes innerhalb von zwei Wochen nach den schlechtesten Tagen stattfinden. Deshalb ist es nicht ratsam, überstürzt zu verkaufen.

4. Der S&P 500 hat seit 1950 7.104 Kalendertage in der Korrektur verbracht … und mehr als 18.000 in der Expansion.

Des Weiteren hat der S&P 500 seit Anfang 1950 insgesamt 7.104 Tage in Korrekturen verbracht, basierend auf Daten von Yardeni Research. Wohlgemerkt beinhaltet dies die 64 Kalendertage der aktuellen Korrektur, so dass diese Zahl in den Tagen, Wochen und Monaten, die vor uns liegen, noch um einiges steigen könnte. Das sind mehr als 19 kumulative Jahre in einem Abwärtstrend seit 1950.

Aber lass uns das Ganze aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Sicher, der S&P 500 ist mehr als 7.100 Kalendertage seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gefallen, aber er hat auch 18.084 Kalendertage (fast 50 Jahre) im Expansionsmodus verbracht. Das sind 2,55 Tage des Anstiegs für jeden Tag, den der S&P 500 sich in der Korrektur befand.

Ganz zu schweigen davon, dass sich die US-Wirtschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in 86 % aller Monate im Expansionsmodus befunden hat. Wir erleben die zweitlängste wirtschaftliche Expansion in der Geschichte der USA, die bis in die 1860er Jahre zurückreicht. Pessimisten mögen von Zeit zu Zeit richtig liegen, aber Statistiken deuten darauf hin, dass auf lange Sicht die Optimisten Recht behalten.

5. Langfristige Investoren haben die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite

Die wohl wichtigste Statistik könnte folgende sein: Langfristige Investoren haben die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite.

Wie bereits erwähnt, gab es seit Anfang 1950 36 Korrekturen im S&P 500, wenn wir unsere aktuelle Korrektur ausschließen. Von diesen Abwärtsbewegungen wurde jede einzelne vollständig aufgehoben und durch eine Rallye zur Fußnote gemacht. In vielen Fällen hat das nur Wochen oder Monate gedauert.

Tatsache ist, dass qualitativ hochwertige Unternehmen im Laufe der Zeit tendenziell an Wert gewinnen. Aus diesem Grund hat der Aktienmarkt in der Vergangenheit durchschnittlich 7 % erzielt, selbst bei diesen zahlreichen Problemen sowie einschließlich der Reinvestition der Dividende und inflationsbereinigt. Die einzige nötige Variable ist die Zeit. Wenn du deinen hochwertigen Anlagen genug Zeit gibst, bestehen sehr gute Chancen, dass sie die Inflation übertreffen und langfristig echtes Geld generieren.

Mit anderen Worten, wenn du eine langfristige Denkweise pflegst, hast du von einer Börsenkorrektur nichts zu befürchten.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 19.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2018