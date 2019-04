5 Arten, die Finanzen einem Frühjahrsputz zu unterziehen

Frühjahrsputz ist dir vermutlich ein Begriff, aber zusätzlich zum Entrümpeln der Garage, dem Ausräumen deines Kellers und der Reparatur der Veranda, die du den ganzen Winter über verschoben hast, zahlt es sich aus, ein wenig Zeit damit zu verbringen, auch dein finanzielles Leben aufzuräumen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du deine geldbezogenen Angelegenheiten in Ordnung bringen kannst.

1. Überarbeite dein Haushaltsbuch

Ein Haushaltsbuch zu führen ist eine gute Möglichkeit, deine Ausgaben zu verwalten und zu vermeiden, dass sie ausufern. Aber wenn du dich schon seit geraumer Zeit an das gleiche Budget hältst, lohnt es sich, dich hinzusetzen und es zu überarbeiten. Es könnte sein, dass bestimmte Ausgaben gestiegen sind (z. B. ist deine Monatsmiete kürzlich um 50 US-Dollar gestiegen) oder dass andere verschwunden sind (z. B. hast du endlich dein Auto abbezahlt), so dass es sinnvoll ist, dein Haushaltsbuch auf seine Richtigkeit zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Das gilt insbesondere, wenn du mittlerweile regelmäßig mehr ausgibst als bei der ersten Erstellung deines Haushaltsbuchs.

2. Bringe deinen Papierkram in Ordnung

Viele von uns haben finanzielle Unterlagen, die in den Schreibtischschubladen oder Aktenschränken wertvollen Platz verbrauchen. Wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wann du sie dir das letzte Mal angesehen hast, ist das eine gute Gelegenheit, dich zu organisieren. Scanne wichtige Dokumente und speichere sie elektronisch ab, damit sie nicht kaputt gehen oder mit der Zeit verloren gehen. Investiere dann 50 US-Dollar in einen Shredder, um sie sicher zu entsorgen und Identitätsdiebstahl vorzubeugen.

3. Stell sicher, dass dein Einbehalt korrekt ist

Der Steuerbetrag, den man von deinem Gehalt während des Jahres einbehalten hat, bestimmt, ob du der Bundessteuerbehörde am Ende des Steuerjahres Geld schuldest oder mit einer Rückerstattung rechnen kannst. Im Idealfall sollte es dein Ziel sein, so ausgeglichen wie möglich zu sein. Wenn du in diesem Jahr also eine riesige Rückzahlung erhältst, mache es dir zur Aufgabe, deine Steuerunterlagen zu aktualisieren, indem du mehr Abschreibungen beanspruchst. Wenn du am Ende dem Finanzamt viel Geld schuldest, solltest du erwägen, weniger abzuschreiben. Deinen Einbehalt zu aktualisieren ist in der Regel einfach. Wende dich dabei an deine Lohnbuchhaltung oder Personalabteilung, und reiche ein überarbeitetes Formular ein.

4. Ermittle drohende Ausgaben — und entwirf einen Plan, um dafür zu sparen

Die Chancen stehen gut, dass du bis zum Ende des Jahres mindestens einen großen Aufwand haben wirst. Vielleicht ist es dein Sommerurlaub, eine Hochzeit, die du im Herbst besuchst, oder die Weihnachtszeit — eine allgemein teure Jahreszeit. Wie auch immer, stell sicher, dass du alle großen Ausgaben, mit denen du wahrscheinlich konfrontiert werden wirst, ausfindig machst, und entwickle einen Plan, um sie zu decken, so dass du nicht in die Schulden gerätst. Wenn du zum Beispiel denkst, dass du 1.000 US-Dollar an den Feiertagen ausgeben wirst, reduziere deine Freizeitausgaben, so dass du zwischen April und November zusätzliche 125 US-Dollar pro Monat auf die Seite legst. Oder suche dir einen Nebenjob, der dir das Geld einbringt.

5. Überprüfe deine Kreditauskunft

Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, wann du das letzte Mal deine Kreditauskunft überprüft hast, ist jetzt eine gute Zeit, dich hinzusetzen und dieses Dokument durchzugehen. Du hast jedes Jahr Anspruch auf eine kostenlose Kopie, also fordere deine an, prüfe sie und melde alle Fehler, die du entdeckst. Falsche Informationen über deine Kreditaufnahme könnten deine Kreditwürdigkeit beeinträchtigen und es für dich teurer machen, dir Geld zu leihen. Da geschätzte 20 % der Kreditauskünfte Fehler enthalten, gibt es leider eine reale Chance, dass auch deine fehlerhaft ist.

Mit dem Frühling in der Luft ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um deine Finanzen in Ordnung zu bringen. Je mehr du dich anstrengst, desto besser wirst du in Form kommen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 20.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019