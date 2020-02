5,7 Mrd. Euro Verlust: Ist die Deutsche Bank noch zu retten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die negativen Schlagzeilen bei der

Deutschen

Bank reißen nicht ab. Nach der fragwürdigen Ernennung von



Sigmar Gabriel als Aufsichtsratsmitglied haben nun die Zahlen

für 2019 eine neue Dimension erreicht. 5,7 Milliarden € Verlust in

2019. Das ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die Skandalbank aus

Frankfurt am Main Miese schreibt.

