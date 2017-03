(ots) - Großer Erfolg für "Klein gegen Groß - Das unglaublicheDuell": 5,63 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonnabend, 18. März,im Ersten die Show mit Moderator Kai Pflaume. Der Marktanteil der 195Minuten langen Sendung lag im Durchschnitt bei 19,2 Prozent, bei den14- bis 49-Jährigen bei 12 Prozent. Zum ersten Mal war "Klein gegenGroß - Das unglaubliche Duell" als Eurovisions-Sendung auch imÖsterreichischen Rundfunk (ORF) zu sehen.Kai Pflaume: "Die Kinder mit ihren unglaublichen und besonderenFähigkeiten und Begabungen faszinieren unsere Zuschauer und michimmer wieder aufs Neue. Und wenn unsere jungen Zuschauer mit ihrenEltern diskutieren, wie lange sie die Sendung sehen dürfen, dannhaben wir alles richtig gemacht."Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung:"Die von KaiPflaume, NDR-Redakteur Andreas Gerling und der Produktionsfirma i+ugemeinsam entwickelte Sendung ist das große Lagerfeuer, vor dem sicham Samstagabend drei Generationen versammeln: Die Kinder freuen sichan den Leistungen ihrer gleichaltrigen Herausforderer und dass sielänger als sonst wachbleiben dürfen, und Eltern samt Großeltern habenSpaß am gemeinsamen Fernseherlebnis. Schön, dass Kinder, Kandidatenund Zuschauer aus Österreich mit dabei waren. Das waren drei Stundenund 15 Minuten ein großer Spaß. Und falls gestern jemand früher insBett musste - mit "Klein gegen Groß" in der Mediathek des Ersten kannauch der Sonntagnachmittag lustig werden."Den Duellen mit ihren kleinen Herausforderern stellten sich beiKai Pflaume in der Ausgabe vom 18. März Yvonne Catterfeld, GuidoMaria Kretschmer, Miroslav Nemec, Hansi Hinterseer, Jan Hofer, IngridThurnher, Freddy Nock, Christoph Harting, David Lama und BrittaHeidemann.Aufgrund technischer Probleme liegen die Zuschauerzahlen fürÖsterreich derzeit noch nicht vor.Pressekontakt:NDR / Das ErstePresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell