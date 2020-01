5,15 Millionen ZDF-Zuschauer sehen erfolgreichen EM-Auftakt der Handballer (FOTO)

Mainz (ots) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in dieEuropameisterschaft gestartet. Nach durchwachsenem Beginn konnte sich das Teamvon Bundestrainer Christian Prokop im norwegischen Trondheim schließlich klarmit 34:23 gegen die Niederlande durchsetzen. 5,15 Millionen Zuschauer(Marktanteil: 20,7 Prozent) verfolgten das turbulente Auftaktmatch im ZDF. Auchbei den jüngeren Zuschauern erreichte die Übertragung einen hohen Marktanteilvon 16,0 Prozent.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrman: "Das war ein hervorragender Start für dasZDF-EM-Angebot, der das große Interesse am Handball unterstreicht - gerade auchbei jüngeren Zuschauern."Die DHB-Auswahl spielt in der EM-Gruppe C gegen die Niederlande, Spanien undLettland. Nächster Gegner ist am morgigen Samstag Spanien. "ZDF SPORTextra"überträgt am Montag, 13. Januar 2020, ab 17.45 Uhr das abschließendeVorrundenspiel gegen Lettland live aus Trondheim. Reporter ist Christoph Hamm,unterstützt von Markus Baur. Für Moderation und Analyse stehen Yorck Polus undSören Christophersen bereit. Das Spiel Niederlande gegen Spanien können dieHandballfreunde ab 20.30 Uhr im Livestream bei ZDFsport.de verfolgen.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-sportextra-handball-em/https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4488355OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell