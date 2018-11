5 vor 12: Steuert Deutschland in eine Rezession? Auf dem Prüfstand: Wettbewerbsfähigkeit des Insolvenzrechts

Frankfurt (ots) - Klimawandel, Dieselkrise, Mobilitätskonzepte derZukunft, Protektionismus, weltpolitische Instabilität - diese undweitere Faktoren führen zu Unsicherheiten in der Industrie. Im Jahr2018 stieg die Zahl der Insolvenzen leicht an, insbesondere demEinzelhandel setzte auch der heiße Sommer zu. GeopolitischeVeränderungen haben erheblichen Einfluss auf die wirtschaftlicheEntwicklung ganzer Regionen. Im Rahmen ihrer 12. Jahrestagung inFrankfurt diskutieren die Mitglieder der TMA Deutschland, demberufsübergreifenden Verband der führenden deutschenRestrukturierungsexperten, über Krisenszenarien und dieKrisenbewältigungs-Strategien in Sanierungsfällen. Im Mai 2019 wirdvoraussichtlich eine Restrukturierungsrichtlinie der EUverabschiedet. Vor diesem Hintergrund fordern die Experten der TMA,dass der deutsche Gesetzgeber die Chance nutzen soll, außerhalb desInsolvenzrechts eine im Europäischen Rahmen konkurrenzfähigeSanierungsordnung zu entwickeln. Oliver Kehren von Morgan Stanley inLondon und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TMADeutschland betont: "Die TMA hält es für dringend geboten, dass derdeutsche Gesetzgeber die Chance nutzt, auch in Deutschland einenmodernen, auf dem Europäischen Markt wettbewerbsfähigen Kodex fürvorinsolvenzliche Sanierungen zu schaffen, damit wir in geeignetenFällen Sanierungen auch ohne Insolvenzverfahren umsetzen können.Gelingt dies nicht, wird die Wettbewerbsfähigkeit des StandortesDeutschland leiden."Mit Bezug auf die aktuellen Diskussionen um die Ergebnisse derESUG Evaluierung warnt die TMA vor einem Rückbau des durch das ESUGmodernisierten deutschen Insolvenzrechtes im Interesse einzelnerBerufsgruppen. Die TMA sieht in einer Änderung oder gar Einschränkungeine große Gefahr und lehnt eine klientelbevorzugende Rückkehr zumfrüheren Recht entschieden ab. "Letztlich geht es hier um dieWettbewerbsfähigkeit des Sanierungsstandortes Deutschland. Vor diesemHintergrund müssen die nachvollziehbaren Interessen einzelnerBerufsgruppen zurückstehen!", warnt Kolja von Bismarck, Vorsitzenderdes Vorstandes der TMA Deutschland und auf die Beratung inSanierungsfällen spezialisierter Partner der Anwaltssozietät SidleyAustin. Dr. Georg Bernsau fügt hinzu: "Ein vorinsolvenzlichesSanierungsverfahren kann die Wettbewerbsfähigkeit einer kriselndenUnternehmung im operativen Geschäft wiederherstellen. Dabei fällt dieregelmäßig mit einem Insolvenzantrag einhergehende Stigmatisierungdes betroffenen Unternehmens weg. Wir haben aber auch bei derSanierung aus der Insolvenz unter Anwendung des ESUG sehr guteErfahrungen gemacht. Die Neupositionierung des Standortes Deutschlandim internationalen Vergleich durch die Weltbank zeigt das inüberzeugender Weise."Pressekontakt:Marita Leykauf / Merle v. OppenMPW COMMUNICATIONSPublic & Investor RelationsEschersheimer Landstraße 4460322 Frankfurt am MainTel. +49-69-95 92 90 11tma@mpwcommunications.deOriginal-Content von: TMA Deutschland, übermittelt durch news aktuell