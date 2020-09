5.000 € zum Investieren? Ich glaube, diese DAX-Aktien könnten dich über 20 Jahre richtig reich machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

5.000 Euro sind definitiv eine Menge Geld und so mancher Investor dürfte inzwischen zögern, sie jetzt noch zu investieren. Der DAX notiert schließlich weiterhin über 13.000 Punkten, was auf ein hohes Bewertungsmaß hindeuten könnte. So manche Aktie aus dem heimischen Leitindex konnte in den letzten Monaten auch wieder ordentlich klettern.

Trotzdem glaube ich, dass langfristig noch Qualität zu einem günstigen Preis im DAX vorhanden sein könnte. Sowie auch, dass eine solche hohe Investition in die DAX-Aktien Fresenius (WKN: 578560) und Allianz (WKN: 840400) dich reich machen könnte. Zumindest über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Warum, fragst du dich? Eine hervorragende Fragestellung, die wir uns jetzt sofort näher ansehen wollen. Kleiner Hinweis noch vorab: Die fundamentale Bewertung spielt jedoch auch eine Rolle. Genauso wie eben der Zeitraum.

Allianz: Dividende, moderates Wachstum & Bewertung

Eine erste Aktie, die ich in diesem Sinne als interessant auserkoren habe, ist zunächst die der Allianz. Die aktuelle COVID-19-Epidemie hat auch bei dem DAX-Direktversicherer für eine operativ schwierige Zeit gesorgt. Das Ergebnis je Aktie ist im ersten Halbjahr 2020 um ca. 28 % rückläufig. Eine Prognose für das Gesamtjahr gibt es aufgrund der Unsicherheiten nicht. Erste Analysten rechnen für die Erneuerungsrunde mit einer Preiskorrektur. Das zeigt: Möglicherweise steht der Allianz eine schwierige Zeit bevor.

Trotzdem wird die Aktie noch immer günstig bepreist: Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 182,38 Euro käme die DAX-Aktie auf ein 2019er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,65 und auf eine Dividendenrendite von ca. 5,26 %. Werte, die definitiv attraktiv sein können. Selbst dann, wenn das Geschäftsjahr 2020 eine moderat höhere Bewertung auslösen wird.

Mittelfristig könnte die Allianz bereits eine hervorragende Chance besitzen, zumindest näherungsweise an die alten Bestwerte heranzureichen. Die COVID-19-Epidemie wird schließlich nicht ewig anhalten. In der Zwischenzeit kann das Allianz-Management zudem über strategische Zukäufe oder Beteiligungen nachdenken, die die künftigen Renditen langfristig erhöhen können.

Alleine die Dividende, die gemäß der aktuellen Einschätzungen des Managements weiter konstant gehalten wird, dürfte über einen Zeitraum von 20 Jahren dazu führen, dass du deinen Einsatz ca. zurückerhalten wirst. Außerdem hat die Allianz zuvor Aktien zurückgekauft und ist eigentlich moderat gewachsen. Mitsamt der günstigen Bewertung ein Mix, der über einen Zeitraum von 20 Jahren dein Vermögen vermehren kann.

Fresenius: Günstig, defensiv und dividendenwachstumsstark!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls in dieser Hinsicht interessant ist, ist außerdem die von Fresenius. Als Gesundheitskonzern besitzt der DAX-Vertreter eine insgesamt wenig zyklische Ausrichtung. Im letzten Quartal ist zwar das Konzernergebnis um ca. 13 % eingebrochen. Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch mit einem Rückgang von maximal 4 %. Das zeigt: Fresenius ist eigentlich krisensicher.

Trotzdem sehen das die Investoren derzeit nicht: Die Aktie der einzigen DAX-Dividendenaristokraten wird momentan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11,5 bewertet und kommt auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 0,6. Eine vergleichsweise günstige Bewertung für eine Aktie, die mittelfristig im mittleren einstelligen Prozentbereich wieder wachsen will.

Das Management von Fresenius ist außerdem bestrebt, wichtige strategische Entscheidungen zu treffen. Mithilfe von Zukäufen kurbeln die Verantwortlichen das anorganische Wachstum an. Das könnte ein weiterer Treiber des Wachstums werden, zumal Fresenius zuletzt seine ebenfalls sehr defensive Helios-Sparte (Kliniken) verstärkt hat.

Fresenius ist über einen Zeitraum von 20 Jahren daher möglicherweise eine defensive, moderate Wachstumsaktie, die heute zu preiswert ist. Die aristokratische Dividende ist zuletzt um 5 % erhöht worden. Und auch wenn die Dividendenrendite lediglich bei 2,15 % liegt, so könnte das Dividendenwachstum auch hier dazu führen, dass Investoren einen erheblichen Teil ihres Einsatzes per Ausschüttungen zurückerhalten.

DAX-Aktien als Reichmacher?

Die DAX-Aktien der Allianz und von Fresenius könnten daher jetzt über spannende Ansätze verfügen. Bei beiden Aktien ist die fundamentale Bewertung preiswert, die Dividende stark. Und es gibt mittel- bis langfristig eine Turnaround- und sogar moderate Wachstumsfantasie. Ob das reicht, um dich reich zu machen? Wir sprechen uns spätestens in 20 Jahren.

