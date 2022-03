5.000 US-Dollar übrig? 3 Tech-Aktien zum Kaufen und Halten auf lange Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die Steuererklärung steht vor der Tür und wenn du deine gut vorbereitet hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eine Rückzahlung erhältst. Diese Rückerstattung ist eine gute Gelegenheit, dein Portfolio mit neuen Käufen auf Vordermann zu bringen, nachdem die Börse in den letzten Monaten viel verloren hat.

Es gibt überall heiße Angebote für Wachstumsaktien und einige dieser hochwertigen Unternehmen werden langfristig zu großen Gewinnern. Wenn du durch langfristiges Investieren aus 5.000 US-Dollar 10.000 US-Dollar oder mehr machen willst, findest du hier drei Aktien, die dafür infrage kommen.

1. MercadoLibre: Der E-Commerce-König von Lateinamerika

MercadoLibre (WKN: A0MYNP) ist das führende E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika, eine der am schnellsten wachsenden Regionen für E-Commerce weltweit. Statista schätzt, dass der Umsatz in der Region bis 2025 von 85 auf 160 Mrd. US-Dollar steigen wird. Das Unternehmen bietet den Verbrauchern verschiedene Dienstleistungen an, darunter seinen E-Commerce-Marktplatz, Fintech-Services und den Versand. Die Nutzer können im Ökosystem des Unternehmens, das mehr als 139 Mio. aktive Nutzer hat, einkaufen und Bankgeschäfte tätigen.

Das Unternehmen hat vor Kurzem die Ergebnisse des vierten Quartals zum Abschluss des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 74 % auf 2,1 Mrd. US-Dollar, fast so viel wie die 2,3 Mrd. US-Dollar, die MercadoLibre im gesamten Jahr 2019 erwirtschaftet hat! Die E-Commerce-Plattform von MercadoLibre läuft gut und lieferte im Quartal 25 % mehr Artikel aus als im Jahr 2020, aber die vielen Möglichkeiten, mit denen MercadoLibre sein Fintech-Geschäft ausbauen kann, um die Bankbedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfüllen, könnten der wichtigste langfristige Wachstumstreiber sein. Der Fintech-Umsatz stieg im vierten Quartal 2021 um 81 % im Jahresvergleich.

Obwohl MercadoLibre weiter wächst, verlieren die Aktien in diesem schwierigen Markt weiter an Wert. Die Aktie wird jetzt unter 1.000 US-Dollar gehandelt, nachdem sie vor weniger als zwölf Monaten noch einen Höchststand von 1.970 US-Dollar erreicht hatte. Die aktuelle Bewertung von MercadoLibre mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5 scheint ein Schnäppchen für ein Unternehmen zu sein, das auf jahrelanges Wachstum eingestellt ist.

2. Nvidia: Der Antrieb für die Computer von morgen

Nvidia (WKN: 9189422) entwickelt und verkauft Grafikprozessoren (GPU), Chipsätze und Software; seine GPUs haben einen Marktanteil von mehr als 80 % und sind damit de facto die führende Marke. Die Nachfrage nach GPUs steigt, da verschiedene Anwendungen, die viel Rechenleistung benötigen, zunehmen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, beim Krypto-Mining, bei Spielen und im Metaverse. Der Umsatz von Nvidia ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 27 % pro Jahr gestiegen.

Die Nachfrage nach Computerhardware ist heute so groß, dass Nvidia ein beschleunigtes Wachstum erlebt, obwohl das Unternehmen heute viel größer ist als noch vor fünf Jahren. Vor Kurzem hat Nvidia sein Geschäftsjahr (das am 30. Januar endete) mit einem Umsatzwachstum von 53 % im Jahresvergleich im Quartal und 61 % im Gesamtjahr abgeschlossen. Letztes Jahr hat das Unternehmen versucht, den Prozessorhersteller Arm Holdings für 40 Mrd. US-Dollar zu übernehmen, aber die Parteien haben sich kürzlich darauf geeinigt, das Geschäft wegen kartellrechtlicher Bedenken abzubrechen.

Dieses Missgeschick und der allgemeine Verkaufsdruck am Markt haben die Aktie um mehr als 30 % von ihren Höchstständen gedrückt. Das sich beschleunigende Wachstum von Nvidia scheint zu zeigen, dass die versuchte Übernahme des Unternehmens eher ein Luxus als eine Notwendigkeit war, und das Unternehmen scheint für ein starkes Wachstum in der Zukunft gerüstet zu sein. Die Branchen, die Nvidia bedient, könnten langfristig weiterwachsen, und dank seiner starken Führungsposition auf dem Markt für Grafikprozessoren wird Nvidia von diesen Chancen direkt profitieren.

3. Block: Digitales Banking und Händlersoftware prallen aufeinander

Block (WKN: A143D6) ist ein Unternehmen für Finanztechnologie, das zwei verschiedene Ökosysteme betreibt. Sein Verkäufersystem Square bietet Hardware und Software für Händler an, um ihre Geschäfte zu betreiben. Cash App ist die Peer-to-Peer-Zahlungs-App von Block, die sich zunehmend zu einer digitalen Bank entwickelt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem das Unternehmen Afterpay (Buy Now, Pay Later, BNPL) für 29 Mrd. US-Dollar in Aktien übernommen. Afterpay bringt mehr als 16 Mio. Kunden zu Block und ermöglicht es dem Unternehmen, BNPL-Funktionen in Square und Cash App zu integrieren und gleichzeitig Cross-Selling zwischen Kunden beider Unternehmen zu betreiben.

Die Aktie wird auf einem 52-Wochen-Tiefstand gehandelt, weil der Tech-Gigant Apple versucht, mit seinem Geschäft mit Zahlungsterminals zu konkurrieren. Das komplette Dienstleistungsangebot von Block könnte die Konkurrenz jedoch in Schach halten, und das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von 3 ist das niedrigste seit fast fünf Jahren. Nach Angaben der Boston Consulting Group ist die weltweite Zahlungsverkehrsbranche heute etwa 1,5 Billionen US-Dollar wert und könnte sich bis 2030 fast verdoppeln, sodass Block in den kommenden Jahren viel Spielraum haben dürfte, um zu wachsen und seinen Marktanteil zu vergrößern.

