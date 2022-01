Mit 5.000 US-Dollar in diesen 3 Aktien könnte man in den nächsten 20 Jahren reich werden

Wichtige Punkte

Eine Investition von 5.000 US-Dollar kann dich reich machen, wenn du genug Zeit hast.

Diese Aktien sind klein genug, um sich in den nächsten zwei Jahrzehnten um ein Vielfaches zu vergrößern.

Der Weg dorthin könnte unbeständig, der Gewinn aber riesig sein.

Um mit Investitionen am Aktienmarkt reich zu werden, muss man nicht reich anfangen. Ein einfacher Aktienkauf für 5.000 US-Dollar in das richtige Unternehmen kann alles sein, was es braucht – wenn es das richtige Unternehmen ist. Vor zwanzig Jahren war nicht jedem klar, dass Amazon zu dem Unternehmen werden würde, das es ist, bevor es, nun ja, Amazon wurde. Aber diejenigen, die früh investiert haben und dabei geblieben sind, sind heute reich.

Du kannst dies als Beispiel nehmen, um die nächsten potenziellen großen Gewinner auf dem heutigen Markt zu finden. Das liegt daran, dass kleine Unternehmen, die auf großen Märkten erfolgreich sind, Investoren jahrzehntelanges Wachstum bescheren können. Wenn du dann noch eine starke Führungspersönlichkeit und Produkte hinzufügst, die die Menschen oder Unternehmen wollen, hast du ein solides Rezept für einen Gewinner.

Wenn du 5.000 US-Dollar erübrigen kannst, könnte eine Investition in diese drei Aktien in den nächsten 20 Jahren lebensverändernde Renditen bringen.

1. Fiverr International: Die Gig-Wirtschaft

Dank des Internets, der Smartphones und der sozialen Medien sind die Menschen heute besser in der Lage, für sich selbst zu arbeiten, als jemals zuvor in der Geschichte. Manche sehen die Gig-Economy als Strohfeuer, das mit der Pandemie verschwinden wird, aber in Wirklichkeit wächst sie seit Jahren stetig. Prognosen zufolge wird das Bruttovolumen der Gig Economy bis 2023 von 348 Mrd. US-Dollar jährlich auf fast 500 Mrd. US-Dollar anwachsen.

Die Freelancing-Plattform Fiverr International (WKN: A2PLX6) bietet einen Marktplatz, auf dem Menschen freiberufliche Dienstleistungen kaufen und verkaufen können. Ein Blick auf die untenstehende Grafik zeigt, dass Fiverr von der Pandemie profitiert hat, aber das Unternehmen hat seinen Umsatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 42 % gesteigert, was zeigt, dass das Unternehmen schon vor dem großen Wachstumsschub durch COVID-19 gewachsen ist.



FVRR-UMSATZ (VIERTELJÄHRLICHES WACHSTUM), DATEN VON YCHARTS

Das Unternehmen schätzt, dass sein ansprechbarer Markt allein in den Vereinigten Staaten 115 Mrd. US-Dollar beträgt, was mit der Ausweitung der Gig-Economy im Laufe der Zeit leicht wachsen könnte. Analysten erwarten für das gesamte Jahr 2021 einen Umsatz von 295 Millionen US-Dollar, sodass das Unternehmen in den kommenden Jahren noch viel Wachstumspotenzial hat. Die Marktkapitalisierung von Fiverr beträgt gerade einmal 4 Milliarden US-Dollar. Wenn die Gig-Economy sich also gut entwickelt, könnte die Aktie in den kommenden Jahrzehnten um ein Vielfaches wachsen.

2. Upstart Holdings: Verbraucherkredite neu denken

Das Verbraucherkreditgeschäft ist eine Multibillionen-Dollar-Branche, aber die Kreditnehmer/innen werden seit Jahrzehnten auf die gleiche Weise bewertet: Wenn dein FICO-Kredit-Score nicht gut ist, wirst du es schwer haben, unabhängig von deinen Lebensumständen. Upstart Holdings (WKN:A2QJL7) versucht, das zu ändern, indem es künstliche Intelligenz einsetzt, um den FICO-Score zu ersetzen.

Das Unternehmen behauptet, dass seine Algorithmen die Zahl der Kreditausfälle um 75 % reduzieren können, während die Kreditnehmer/innen die gleiche Bewilligungsquote erhalten. Die Möglichkeit, mehr Kredite zu bewilligen und dabei weniger Geld zu verlieren, ist ein starker Anreiz für Kreditinstitute, und die Tatsache, dass Upstart seine Partnerschaften innerhalb eines Jahres von 10 auf 31 Kreditgeber ausbauen konnte, spricht dafür. Einige Banken haben sich komplett von FICO-Scores abgewandt und vertrauen voll und ganz auf die Plattform von Upstart.

Upstart hat mit Privatkrediten angefangen, aber seine aggressive Expansion könnte das Unternehmen langfristig zu einem großen Gewinner machen. Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen Expansionen in den Bereichen Autokredite, Hypotheken und Kleinstkredite angekündigt. Zusammen mit der Tatsache, dass es allein in den Vereinigten Staaten mehr als 10.000 Banken und Kreditgenossenschaften gibt, könnte Upstart über Jahre hinweg wachsen und seine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar in 20 Jahren wie ein Schnäppchen aussehen lassen.

3. Blend Labs: Bringt alte Banken in das neue Zeitalter

Das Bankwesen ist einer der ältesten Industriezweige der Welt, und viele der heute bekannten Banken sind Hunderte von Jahren alt, geboren in einer Zeit ohne Technologie. Der Anstieg von Fintech-Unternehmen und digitalen Banken hat begonnen, die alten Banken zu bedrohen; ihre Geschäftsmodelle mit Ziegelsteinen und Mörtel haben es schwer mit der leichteren, digitalen Präsenz der Fintech-Herausforderer.

Blend Labs (WKN: A3CU1K) hilft, für gleiche Verhältnisse zu sorgen. Seine Computerplattform ermöglicht es Banken, ihr digitales Geschäftsmodell auf ihr aufzubauen. Die Software von Blend macht viele Abläufe einer Bank digital, verbessert das Kundenerlebnis und bietet traditionellen Banken ein digitales Angebot, das mit Blocks Cash App und SoFi konkurrieren kann.

Das Unternehmen ist auf Hypothekenkredite spezialisiert und arbeitet mit schätzungsweise 13,5 % des US-Hypothekenmarktes zusammen, weitere 10 % sind im Aufbau. Die Wachstumschancen von Blend sind vielfältig: Das Unternehmen kann weiterhin neue Kunden gewinnen, und das Cross-Selling könnte enorm sein, wenn Blend neue Produkte für andere Bereiche des Bankgeschäfts entwickelt.

Das Vergütungspaket von CEO und Gründer Nima Ghamsari enthält einen aktienbasierten Anreiz, der ausgelöst wird, wenn der Aktienkurs bis 2031 auf 139,70 US-Dollar steigt – das ist fast das 20-Fache des heutigen Kurses. Er hat also einen großen Anreiz, das Geschäft auszubauen. Und die derzeitige Marktkapitalisierung von Blend in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar lässt noch viel Spielraum für große Dinge.

Bedenke Folgendes

Eine Investition von 5.000 US-Dollar kann ausreichen, um lebensverändernde Renditen am Aktienmarkt zu erzielen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass diese wachstumsstarken Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung auf dem Weg dorthin unbeständig sein können. Sie sind nicht so bewährt und bieten deshalb ein höheres Renditepotenzial. Um diese hohen Renditen zu erzielen, musst du in der Lage sein, während der anfänglichen Volatilität investiert zu bleiben.

Wenn diese Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeiten und Marktanteile in ihren jeweiligen Märkten gewinnen, können sie in Zukunft große Gewinner sein.

Der Artikel Mit 5.000 US-Dollar in diesen 3 Aktien könnte man in den nächsten 20 Jahren reich werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 05.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Justin Pope besitzt Blend Labs, Inc. und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Block, Inc., Fiverr International, SoFi Technologies, Inc. und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2022