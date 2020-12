5.000 US-Dollar in den Börsengang von The Trade Desk investiert: So viel Geld hättest du jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "The Trade Desk A":

Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat innerhalb des Börsenjahres 2020 bereits mächtig zugelegt. Im Rahmen eines wilden Ritts in den letzten Pi mal Daumen elf Monaten kletterten die Anteilsscheine von ca. 240 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 750 Euro. Man muss kein Einserschüler in Mathematik sein, um zu erkennen, dass das ca. einer Verdreifachung entsprochen hat.

Aber richten wir den Fokus auf eine längerfristig orientierte Performance. Beispielsweise auf die Frage, wie sich die Aktie von The Trade Desk seit ihrem Börsengang entwickelt hätte. Kleiner Hinweis: Es wäre ein noch bahnbrechenderer Erfolg gewesen als die Rendite innerhalb dieses Jahres.

5.000 US-Dollar in The Trade Desk investiert!

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir in der Retrospektive, wie sich eine Investition von 5.000 US-Dollar bis heute entwickelt hätte. Allerdings müssen wir auch noch etwas in der Zeit zurückspringen, um diese Frage zu beantworten. The Trade Desk ist nämlich im September des Jahres 2016 an dem Markt gegangen. Damals noch zu einem deutlich niedrigeren Preisniveau.

Die Aktie von The Trade Desk ist mit einem Preis von 18,00 US-Dollar gestartet. Wer damals direkt 5.000 US-Dollar investiert hätte, der säße zum jetzigen Zeitpunkt auf 277 Anteilsscheinen und hätte noch genügend Geld für die Handelsgebühren übrig gehabt. Wirklich ein bemerkenswertes Aktienpaket und ein günstiger Preis in der Retrospektive.

Heute notiert die Aktie von The Trade Desk jedenfalls umgerechnet in US-Dollar bei 901,07. Aus einem Aktienpaket von 277 Anteilsscheinen wären damit 249.596,39 US-Dollar geworden. Die initiale Investition hätte sich damit fast ver-50-facht.

Wenn wir das auf jedes einzelne Jahr umrechnen, läge die Rendite im Durchschnitt bei 165,8 % pro Jahr. Kleiner Hinweis: Ich muss wohl nicht betonen, dass diese Performance den breiten Markt weit hinter sich gelassen hätte. Oder?

Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Nach dieser steilen Performance stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Aktie von The Trade Desk heute noch ein Kauf ist. Oder vielleicht eher nicht. Mit Blick auf die Bewertung und die Vision könnten sich jedenfalls unterschiedliche Ansichten ergeben, wobei die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegt. Beziehungsweise zwischen einem mittelfristigen und einem langfristigen Ansatz.

Wie auch immer: The Trade Desk wird jetzt mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 42,3 Mrd. US-Dollar bewertet. Für eine zukünftig führende Lösung für digitale Werbung könnte dieses Bewertungsmaß noch zu preiswert sein. Hinter diesem Markt steckt schließlich ein gigantisches Potenzial. Digitale und zielgruppengenaue Werbung dürfte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und in Märkten wie Streaming oder allgemein dem Internet immer wichtiger werden.

Aber es gibt auch eine Kehrseite: The Trade Desk kam zuletzt auf einen Quartalsumsatz von 216,1 Mio. US-Dollar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis läge gemessen an diesem Wert bei ca. 49,2. Das zeigt, dass jetzt kurz- und mittelfristig viel Potenzial vorweggenommen worden sein könnte.

The Trade Desk: Vielleicht für die Watchlist?

Die Aktie von The Trade Desk hat daher frühe Investoren reich belohnt. Selbst aus 5.000 investierten US-Dollar wäre inzwischen fast eine Viertelmillion geworden. Und das innerhalb eines Zeitraums von bloß vier Jahren.

Jetzt wiederum scheint das Bewertungsmaß recht teuer, wobei The Trade Desk grundsätzlich noch Potenzial besitzen könnte. Vielleicht ist die Aktie eher etwas für die Watchlist.

The post 5.000 US-Dollar in den Börsengang von The Trade Desk investiert: So viel Geld hättest du jetzt! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Wasserstoff, Solar, Elektroautos – unsere Top-Investmentideen

Starkes Wachstum kann Aktien zu fantastischen Investments machen. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Unternehmen von strukturellem Wachstum profitiert. Genau das ist aktuell bei Erneuerbaren der Fall.

Hier gibt es riesige Zukunftschancen. Wir haben uns deshalb nach unseren besten Investmentideen umgeschaut. Tesla kennt jeder, aber diese drei Aktien dürften überraschen.

Du kannst unseren kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ hier anfordern.



Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

Motley Fool Deutschland 2020