5.000 Euro zum Investieren? Mit diesen Wachstumsaktien könntest du in 10 Jahren reich werden!

Möchtest du reich werden in den nächsten zehn Jahren? Falls ja, sind Wachstumsaktien natürlich ein cleveres Mittel der Wahl, mit dem man dieses Ziel erreichen kann. Und falls du noch dazu 5.000 Euro besitzt, so könnte das eine attraktive Ausgangslage sein, um dieses Ziel zu erreichen.

Foolishe Investoren wissen natürlich, dass Diversifikation besonders wichtig ist. Insbesondere bei Wachstumsaktien. Wenn du jetzt allerdings dein Portfolio mit 5.000 Euro erweitern möchtest, so könntest du deinen Blick auf die folgenden zwei Wachstumsaktien riskieren. Möglicherweise könnten sie dir zu mehr Reichtum verhelfen.

Fastly-Aktie: Mit 5.000 Euro Richtung Reichtum?

Eine erste Aktie, die dir dabei behilflich sein könnte, reich zu werden, ist die von Fastly (WKN: A2PH9T). Was versteckt sich hinter diesem spannenden und ziemlich rasant klingenden Namen? Eigentlich lassen sich das Programm und der operative Fokus bereits am Unternehmensnamen erkennen: Fastly möchte nicht weniger als das Internet konsequent schneller werden lassen.

Das geschieht hier mit einem sogenannten Content Delivery Network, das Inhalte und Empfänger über strategische Knotenpunkte mit Datenzentren näher verknüpft. Ein wirklich spannendes Geschäftsmodell, auf das Kunden wie TikTok und Shopify bereits zurückgreifen. Aber auch andere namhafte Unternehmen setzen auf diese Dienstleistung.

Die Mengen, die über die digitalen Wege des WWW an Daten durch die Welt versandt werden, dürften nicht weniger werden. Das bedeutet eine Menge Potenzial. Mit einer Marktkapitalisierung von 11 Mrd. US-Dollar ist der Börsenwert vor allem ein Faktor, der einer Rallye kaum im Wege steht. Wobei die Fastly-Aktie eines beweisen muss: Dass das Wachstum konstant bleibt und sich idealerweise beschleunigt. Im letzten, dritten Quartal lag der Quartalsumsatz schließlich gerade so knapp über 70 Mio. US-Dollar. Auch das bietet das Potenzial für weitere operative Überraschungen.

Mercadolibre: Eine fetzige Wachstumsaktie!

Eine zweite Wachstumsaktie, die dich außerdem mit 5.000 Euro in Richtung Reichtum gleiten lassen könnte, ist die von Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Vor allem über einen Zeitraum von zehn Jahren ist hier noch eine Menge möglich. Wobei Mercadolibre bereits eine Menge geschafft hat.

Die Lateinamerikaner sind schon heute der führende E-Commerce-Akteur im lateinamerikanischen Raum mit Schwerpunkten in Brasilien, Argentinien und Mexiko. Sowie inzwischen außerdem einer der führenden Zahlungsdienstleister. Zwei Megatrends, die für sich alleine noch eine Menge Potenzial besitzen. Zumal das Transaktionsvolumen zuletzt noch immer unter 15 Mrd. US-Dollar gelegen hat. Allerdings ist das nicht alles.

Die Mercadolibre-Aktie könnte auch in neue Märkte dringen. Elektroautos schienen so beispielsweise in der Diskussion zu stehen. Und auch die Erweiterung des bisherigen Geschäfts könnte noch eine Rolle spielen. Teilweise auch regional. Mercadolibre ist schließlich primär in Brasilien, Argentinien und Mexiko aktiv. Das könnte noch weitere Expansionspläne nach sich ziehen.

Doch selbst das Wachstum im E-Commerce und bei den digitalen Zahlungsdienstleistungen, also den derzeitigen Kernmärkten, könne eine Menge Potenzial beinhalten. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 95 Mrd. US-Dollar. Dahinter steckt die eigentliche Frage: Was ist ein führender E-Commerce-Akteur und digitaler Zahlungsdienstleister mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von über 600 Millionen Verbrauchern wohl langfristig wert?

Mit 5.000 Euro & Wachstumsaktien reich werden!

Wenn du daher 5.000 Euro besitzt und auf Wachstumsaktien setzen möchtest, könnten die Aktien von Mercadolibre und Fastly spannende Möglichkeiten sein. Vor allem über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ob du auch auf diese Aktien setzen möchtest? Das ist deine finale Entscheidung. Ein wenig Research dürfte jedoch nicht wehtun.

Vincent besitzt Aktien von Fastly und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fastly und MercadoLibre.

