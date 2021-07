5.000 Euro parat? Diese 3 Value-Aktien kannst du kaufen und jahrelang halten

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Egal, ob man sich Sorgen über eine Rezession macht oder einfach nur eine Investition sucht, an der man jahrelang festhalten kann: Value-Aktien sind großartige Chancen, um zu investieren. Dank moderater Bewertungen und starker Fundamentaldaten sind sie die Art von Aktien, die zu langfristigem Wohlstand führen können. Einige davon zahlen zudem Dividenden.

Wer 5.000 Euro investieren kann, findet hier drei Aktien, die ganz oben auf deiner Liste möglicher Investitionen stehen sollten: AbbVie (WKN: A1J84E), Bank of America (WKN: 858388) und Dell (WKN: A2N6WP). Es handelt sich um solide Unternehmen, die das Portfolio diversifizieren können. Sie ermöglichen ein Investment im Gesundheits-, Banken- und Technologiesektor.

1. AbbVie

AbbVie mag teuer erscheinen, wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ansieht. Das steht heute bei über 40. Allerdings basiert dies auf den letzten zwölf Monaten des Unternehmens. Auf der Basis von Prognosen und der Einschätzung von Analysten, wo das Gesundheitsunternehmen im nächsten Jahr in Bezug auf die Profitabilität stehen wird, sinkt das KGV auf ein Vielfaches von nur neun. Zum Vergleich: Der Branchenriese Johnson & Johnson wird zum mehr als 17-Fachen seiner zukünftigen Gewinne gehandelt. Abbott Laboratories (zu dem AbbVie früher gehörte) mit einem Multiplikator von mehr als 27. Das lässt AbbVie im Vergleich dazu recht billig erscheinen.

Einer der Hauptgründe, warum die Finanzzahlen des Unternehmens einen Schub erhalten werden, ist, dass sie nun die Ergebnisse des Botox-Herstellers Allergan enthalten. Der Deal wurde offiziell im Mai 2020 abgeschlossen. Das bedeutet, dass es noch kein volles Jahr gegeben hat, in dem die Ergebnisse des Unternehmens von der Einbeziehung des Geschäfts profitiert haben.

Als AbbVie seine Ergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März endete, vorlegte, sah der Umsatz mit 13 Milliarden USD unglaublich aus. Das entspricht einem Wachstum von 51 % gegenüber dem Vorjahr. Allergan war jedoch ein wichtiger Grund für diese stärkeren Ergebnisse; auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum eher bei 5 %. Wichtig ist aber, dass Allergan jetzt im Umsatzmix enthalten ist, und das bedeutet bessere Gewinnzahlen. Im ersten Quartal lag der Nettogewinn mit 3,6 Milliarden USD um 18 % höher als im Vorjahreszeitraum. Und das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für 2021 einen verwässerten Gewinn je Aktie von bis zu 7,47 USD – fast dreimal so viel wie die 2,72 USD im Jahr 2020 und 41 % besser als die 5,28 USD im letzten vollen Jahr ohne Pandemie im Jahr 2019.

Zusätzlich zu diesen Erwartungen liegt die Dividendenrendite von AbbVie heute bei 4,3 % – viel höher als der Durchschnitt des S&P 500 von 1,4 %. Das macht AbbVie zu einer soliden Investition.

2. Bank of America

Die Aktien der Bank of America sind im letzten Jahr um mehr als 72 % gestiegen. Das ist besser als die Rendite des S&P 500 von 39 % (und weit über dem bescheidenen Wertzuwachs von 17 % bei AbbVie). Trotz dieser unglaublichen Performance ist die Top-Bankaktie immer noch kein teurer Kauf. Mit einem KGV von 13 wird sie zu einer etwas steileren Bewertung gehandelt als ihre Konkurrenten Wells Fargo und JPMorgan Chase, die mit dem etwa 12-Fachen ihrer zukünftigen Gewinne gehandelt werden. Aber das ist immer noch kein furchtbar hoher Wert für Value-Investoren. Und da die Zinssätze möglicherweise schon im nächsten Jahr steigen werden, könnte dieser Multiplikator schnell sinken, da die Banken von besseren Zinsen profitieren und mehr von der Spanne zwischen dem, was sie zahlen, und dem, was sie berechnen, einstecken können.

Bankaktien sind oft gute Value-Käufe, da sie in der Regel Gewinne verbuchen und nicht extrem aggressiv wachsen. In den letzten vier Quartalen hat die Bank of America eine Gewinnmarge von 24 % erzielt. Und wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet, lag die Gewinnmarge in der Regel bei mindestens 19 % der Einnahmen. Das Unternehmen bestätigte die Stärke seiner Finanzergebnisse, nachdem es den Stresstest der Federal Reserve für 2021 bestanden hatte. Infolgedessen wird es seine Dividendenzahlungen um 17 % erhöhen. Andere Banken haben angesichts der starken Performance im Sektor ebenfalls Zinserhöhungen vorgenommen. Mit einer Rendite von 1,8 % liegt die Ausschüttung der Bank of America auch über dem Durchschnitt des S&P 500.

Für langfristig aufgestellte Investoren ist Bank of America eine Aktie, die man leicht in sein Portfolio legen und vergessen kann, dass man sie besitzt. Ihre hervorragenden Ergebnisse machen sie zu einer der sichersten Aktien auf dem Markt. Und die überdurchschnittliche Rendite gibt den zusätzlichen Anreiz, dranzubleiben und das Dividendeneinkommen über die Jahre wachsen zu sehen.

3. Dell

Der Tech-Sektor enthält normalerweise nicht viele großartige Value-Käufe, aber Dell ist eine Ausnahme. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 ist Dell ein noch günstigerer Kauf als Bank of America. Selbst eine sichere Tech-Aktie wie Cisco wird zu mehr als dem 16-Fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt. Das würden man vielleicht nicht von Dell erwarten, wenn man bedenkt, dass die Aktie im letzten Jahr bereits eine Rendite von 83 % erzielt hat. Aber die Aktie könnte noch mehr zu bieten haben: Morgan Stanley bewertete die Aktie kürzlich mit einem Kurs von bis zu 130 USD (letzte Woche schloss die Dell-Aktie um die 100 USD-Marke).

Dell kann auf ein starkes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2022 zurückblicken. Für das meldete das Unternehmen bis zum 30. April einen Umsatz von 24 Milliarden USD. Das war ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr – eine deutliche Verbesserung, wenn man bedenkt, dass der Umsatz in den zwei Jahren zwischen dem Geschäftsjahr 2019 und dem Geschäftsjahr 2021 nur um 4 % gestiegen ist. Das Unternehmen glaubt auch nicht, dass es ein Zufall ist. Da immer mehr Unternehmen auf die Cloud setzen und ihre Abläufe so umgestalten, dass sie digitaler und vielseitiger sind, sieht Dell eine bessere Zukunft vor sich. Nicht nur die Produktverkäufe wuchsen um 12 %, sondern auch die Serviceumsätze (die mehr als ein Viertel des Umsatzes ausmachen) stiegen um 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Obwohl die Aktie als einzige auf dieser Liste keine Dividende ausschüttet, werden Anleger angesichts der potenziellen großen Kapitalgewinne wahrscheinlich kein Problem damit haben. Wer attraktive Wachstumsmöglichkeiten zusammen mit einem hohen Wert sucht, findet mit Dell eine reizvolle Aktie.

Der Artikel 5.000 Euro parat? Diese 3 Value-Aktien kannst du kaufen und jahrelang halten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson. David Jagielski besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 7.7.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

